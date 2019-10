Ausgewählter Artikel:

» (09.10.2019) evangelisch.de: Ein Pastor verzichtet – "Gott liebt mich als schwulen Menschen und nicht, obwohl ich einer bin!

M. war reformierter Pfarrer in Ungarn, und er ist schwul. Beides zugleich durfte er nicht sein. Also hat er seinen Beruf als Pfarrer aufgegeben. In diesem Interview erzählt er seine Geschichte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Oktober 2019

» Kirche+Leben: Kirchliche Beratungsstelle Wesel öffnet sich für queere Menschen

Katholische Beratungsstelle in Wesel öffnet sich für schwule, lesbische, bi-, trans-, inter- und asexuelle Menschen (LSBTIQ)

» inforadio: Jede kennt jede – Willkommen in Lesbenhausen!

Felicia Mutterer lebt in einer glücklichen Beziehung mit ihrer Freundin. In ihrem privaten Umfeld ist nicht jede in dieser schönen Lage und sucht nach der richtigen Partnerin. Viele machen dabei ähnliche Erfahrungen: Die Welt ist klein im lesbischen Berlin.

» evangelisch.de: Ein Pastor verzichtet – "Gott liebt mich als schwulen Menschen und nicht, obwohl ich einer bin!

M. war reformierter Pfarrer in Ungarn, und er ist schwul. Beides zugleich durfte er nicht sein. Also hat er seinen Beruf als Pfarrer aufgegeben. In diesem Interview erzählt er seine Geschichte.

» Zeit Online: Foucault ging auf die Reeperbahn

Vor sechzig Jahren zog der französische Philosoph Michel Foucault nach Hamburg. Und entdeckte begeistert die Schwulenbars auf St. Pauli.

Testabo erforderlich

» Merkurist: Dieser Frankfurter will Mr. Gay Germany werden

Gleich zwei Frankfurter haben es in diesem Jahr unter die Top 11 für die Wahl zum nächsten Mr. Gay Germany geschafft. Im ersten Teil stellen wir Euch Kandidat Benjamin (30) vor: Er will sich für das Thema Homosexualität im Fußball einsetzen.

» RTL: "Plötzlich" schwul – wie sage ich es meiner Partnerin?

Imme wieder kommt es vor, dass Männer, die mit einer Frau in einer Beziehung sind, bemerken, dass sie eigentlich schwul sind.

» Tagesspiegel: Taylor Mac singt sich in 24 Stunden durch 240 Jahre Pop

A 24-Decade History of Popular Music ist eine bunte Gegenerzählung zum Mythos der USA. Erstmals kommt die Show nach Berlin. Eine Begegnung mit ihrem Star.

» Spiegel Online interviewt Rapperin Sookee: "Jedes Kind soll Geschlechterklischees erfüllen dürfen"

Rapperin Sookee kämpft für Gleichberechtigung und die Queer-Szene. Auf ihrem neuen Album für Kinder gibt sie sich als Prinzessin mit Vorliebe für Glitzer. Wie passt das zusammen?

Testabo erforderlich

» FR über Trans*Diskriminierung an der Goethe-Uni: "Ich fühle mich als existiere ich nicht"

Anne (22) fühlt sich weder als Frau noch als Mann, sondern als irgendwas dazwischen. Sie erzählt, warum sie im Alltag und im Uni-Alltag leidet.

» Journal Frankfurt interviewt Mr.-Gay-Germany-Kandidat: "Auch Homosexuelle können homofeindlich sein"

Der Soziologie-Student Christian Gaa, der für die Aidshilfe in Frankfurt arbeitet, nimmt am diesjährigen Wettbewerb zu Mr. Gay Germany teil. Im Interview erzählt er, was ihn dazu bewogen hat und wofür er als möglicher Repräsentant der Gay Community in Deutschland einstehen will.

» Welt: Anleitung zum Schwulenhass

Eine Frau bezeichnete Homosexuelle als krassen Abfall. Dafür bekommt sie aus der Linkspartei und von einem Satiriker Solidarität und Unterstützung und sogar die Staatsanwaltschaft fordert Freispruch in einem Verfahren. Wie konnte es so weit kommen?

Testabo erforderlich

» Spiegel Online: Ellen DeGeneres und George W. Bush – ziemlich ungleiche Freunde

Die LGBT-Aktivistin und der konservative Ex-Präsident: Die Freundschaft zwischen Ellen DeGeneres und George W. Bush erscheint vielen Menschen sonderbar. Die Moderatorin hat dafür wenig Verständnis.

08. Oktober 2019

» FR interviewt "Lindenstraße"-Darsteller Gunnar Solka: "Manche wollten Georg Uecker vergasen"

Lindenstraßen-Darsteller Gunnar Solka über polarisierende Figuren, die politische Wirkung einer Serie und seinen neuen Spot über das Sterben im Mittelmeer.

» Nau: Uni Fribourg nach Homophobie-Vorwurf in Kritik

Die Uni Fribourg steht in der Kritik: Im Studi-Magazin beschuldigt ein Student eine Ex-Lehrperson, Schwule als krank bezeichnet zu haben.

» Deutschlandfunk über Polen: Wahlkampfhelfer in Soutane

Polens Bischöfe unterstützen die PiS-Regierung, weil die das Land angeblich vor der Dekadenz bewahrt. Dazu zählen die Ehe für Alle, Abtreibung und Gendermainstreaming. "Der Klerus ist wie eine dicke, verwöhnte Katze, die nur Ruhe und eine volle Schüssel möchte", sagt der Ex-Jesuit Stanislaw Obirek.

» shz.de: Von Rechtsruck und Homosexualität – das Leben von Didier Eribon

Das Factory Theater zeigt das Stück Die Rückkehr nach Reims in der Pilkentafel. Premiere ist am Donnerstag, 10. Oktobe

Testabo erforderlich

» Deutschlandfunk Kultur: Unbekannte Novellen von Marcel Proust veröffentlicht

Es ist eine Sensation im Literaturbetrieb: Der kleine Verlag Éditions de Fallois veröffentlicht bisher unbekannte Novellen von Marcel Proust. Mit ihnen erlebe man die "langsame Geburt des Schriftstellers Proust", sagt Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte.

07. Oktober 2019

» taz interviewt schwulen Turner Lucas Fischer: "Ich möchte neue Zeichen setzen"

Der ehemalige Schweizer Barren-Spezialist Lucas Fischer spricht über sein Coming-out und seinen Auftritt bei der WM in Stuttgart als Sänger.

» shz.de interviewt Trans Hilfe Elmshorn: "Und doch sind wir alle gleich"

Transsexuelle Menschen treten immer öfter in den Medien auf

» fudder: Angezogene Anrüchigkeit – Nackte Tatsachen bei schwuler Unterwäsche

Es gibt mittlerweile einen regelrechten Markt für Unterwäsche für den schwulen Mann. Sex sells, aber muss das sein, fragt sich fudder-Kolumnistin Dita Whip in ihrer neuen Kolumne.