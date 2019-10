Ausgewählter Artikel:

» (12.10.2019) morgenweb: Händchen halten – eine schwierige Sache

Drei Mannheimer berichten über Vorbehalte: Was sie sich für ein besseres Miteinander wünschen – egal, ob lesbisch, schwul, bisexuell oder trangeschlechtlich (kurz queer)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Oktober 2019

» taz zum queerfeministischen PorYes-Award: Bitte mehr Pornokompetenz!

Sexuelle Bildung in Schulen beschränkt sich oft auf biologische Aspekte. Antworten suchen Jugendliche im Netz und stoßen auf billige Pornos.

» watson: "Weisst du, was Schwule und Lesben sind?" – Juso-Kandidatin erklärt Jayden (8) ihre Politik

Sie gehören zu den jungen Nationalratskandierenden und erklären dem noch jüngeren 8-jährigen Jayden ihre Politik. In der ersten Folge versucht sich Juso-Kandidatin Anna Rosenwasser.

» shz.de: Der Regenbogen-Stammtisch

In der Palette treffen sich Transsexuelle und Angehörige und Interessierte zum Austausch.

» Deutschlandfunk Kultur: Als Rapper rosa trugen

Anfang der Nullerjahre trugen Rapper rosa Hemden. Dass das ihrem Macho-Image nicht schadete, liege am rassistischen Stereotyp des hypermaskulinen Schwarzen, glaubt die Tänzerin Joana Tischkau. Und hinterfragt das Klischee in ihrer neuen Arbeit.

11. Oktober 2019

» derStandard.at: Muss man sich überhaupt noch outen?

Konzept der Vergangenheit oder Befreiungsschlag: Wie sehen Sie den Prozess des Outings, und wie haben Sie ihn erlebt?

» netzwelt: Was bedeutet "no homo"? Erklärung und richtige Verwendung

Ihr habt im Internet den Ausdruck "no homo" gelesen und wisst nicht, was er bedeutet? Bei Netzwelt erfahrt ihr, wofür der Ausdruck wirklich steht.

» Wiener Zeitung: Lieber verpartnert als verheiratet?

Seit Jahresbeginn können Paare zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft wählen. Die Ehe ist zahlenmäßig weit begehrter. Doch auch einige heterosexuelle Paare entscheiden sich für die EP.

» Handelsblatt interviewt Völklinger Kreis: "Es gibt die schwulen Dax-Vorstände"

Matthias Weber vertritt die Interessen schwuler Führungskräfte. Ein Gespräch über das Outing als Top-Manager, tägliche Versteckspiele und verschenktes Potenzial.

» Schweizer Illustrierte: Warum jetzt die ganze LGBTQ-Community an die Urne muss

Am 20. Oktober bestellen Schweizerinnen und Schweizer ein neues Parlament. SI-online-Blogger Onur Ogul nennt die Gründe, weshalb besonders sexuelle Minderheiten an die Urnen gehen müssen.

» Nollendorfblog: Skandal um Homofolterstaat – Wie Berlins Messe-Chef Göke die Öffentlichkeit täuscht

Im Berliner Tagesspiegel habe ich die Entlassung des Berliner Messe-Chefs gefordert. Hier erkläre ich, warum.

» Spiegel Online über 24 Stunden Taylor Mac in Berlin: Mit dir sind wir queer

Die Drag Queen Taylor Mac unterzieht die Geschichte der USA in den Berliner Festspielen einer queeren Lektüre: 246 Songs in 24 Stunden mit viel sexuell inklusivem Humor. Ein Bericht nach sechs Stunden.

» Wilhelmshavener Zeitung über Coming-out: Die Reaktion des Vaters war am schlimmsten

Zum internationalen Coming-Out-Tag erzählt Silvia Sedelmayr, wie sie ihr eigenes erlebt hat. Was sie Menschen rät, denen das Ereignis noch bevorsteht:

» Handelsblatt: Warum das Outing für Manager in Deutschland noch immer heikel ist

Die Stiftung Prout at Work ehrt erfolgreiche geoutete Führungskräfte in Deutschland. Das Ziel: Mut machen zu Offenheit auf jedweder Hierarchieebene.

» Deutsche Welle: Bild des Tages – Regenbogen under cover

Wir wissen nicht, ob der Mensch hinter der Maske lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender ist. Aber er*sie*es zieht es vor, bei der Pride Parade in Pristina unerkannt zu bleiben – möglicherweise mit gutem Grund.

» stern.de: Endlich dürfen sie sich zeigen. Sarajevo erlebt die erste Gay Pride – der Hass soll enden

Erstmals veranstalten Bosnier eine Gay Pride. Unser Reporter war dabei, als sie für ihre Freiheit auf die Straße gingen – eingekesselt von Tausenden Polizisten.

» Human Resources Manager: Coming-out – am Arbeitsplatz man selbst sein

Es kostet Energie, die sexuelle Orientierung bei der Arbeit zu verheimlichen. Gesa Heinrichs von Otto erzählt, wie sie ihr Coming-out erlebt hat.

» Onetz zum Coming-Out-Day: Johannas Weg zum wahren Ich

Johanna (26) aus Amberg ist etwas Besonderes, obwohl sie das eigentlich nicht sein will: In ihrer Geburtsurkunde stand bis vor kurzem noch, dass sie männlich ist. Über ihren Weg zur Transfrau spricht sie zum Coming-Out-Day.

10. Oktober 2019

» ref.ch über kirchlichen Streit um Ehe für alle: "Wo haben Leute mit unserem Profil noch Platz?"

Wegen ihrer Haltung zu Genderfragen und zur Ehe für alle sind zwei Bewerber nicht in die Evangelisch-kirchliche Fraktion der Zürcher Synode aufgenommen worden. Ein Mitglied hat daraufhin aus Solidarität die Fraktion verlassen.

» Blick: Youtube-Star outet sich als transsexuell – und erntet Hass

Youtube-Star Trisha Paytas outete sich in einem Video als transsexuell. Fans und Mitglieder der LGBTQ-Community kaufen Paytas das Outing nicht ab.