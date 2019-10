Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Oktober 2019

» Nollendorfblog: Trotz Diversitätsversprechen -Homo-Hasserin Katherina Reiche bekommt Führungsposten bei Eon

DIE Katherina Reiche? Ja, genau die!

» ZEIT Campus über polnische Lesbe: "Ich will auch mal frei leben"

Die polnische Regierungspartei PiS hetzt gegen Homosexuelle. Julia Maciocha hat jahrelang dagegen gekämpft. Jetzt überlegt sie, ihr Land zu verlassen.

» B.Z.: Vor 100 Jahren erlebte Berlin die sexuelle Befreiung

Berlin erlebte vor 100 Jahren eine Revolution mit käuflicher Liebe, tödlicher Sucht und dem Mut von Schwulen und Lesben.

» svz.de über schwulen DDR-Flüchtling: Er kehrte freiwillig zurück

Parchimer flüchtete 1989 nach Streit mit seinem Freund in den Westen, kam nach der Versöhnung aber wieder in die DDR

» Deutschlandfunk über Homophobie im Turnen: Weil es nur versteckt passiert

"Neue Zeichen setzen", lautet das Motto der Turn-WM in Stuttgart. Den Song dazu hat Lucas Fischer geschrieben. Für ihn hat der Titel eine besondere Bedeutung: Der ehemalige Turner will nach seinem Coming-Out ein Zeichen gegen Homophobie im Turnen setzen.

» GQ: Rave Against Putin – Zwei Nächte in der schwulen Underground-Szene Moskaus

Schwule werden in Russland verachtet, ausgegrenzt und sogar gejagt. Ihre geheimen Techno-Partys feiern sie deshalb im Underground ? doch jeder Club ist eine Gefahrenzone. Unser Autor war zwei Nächte lang in Moskau dabei

12. Oktober 2019

» taz zum queerfeministischen PorYes-Award: Bitte mehr Pornokompetenz!

Sexuelle Bildung in Schulen beschränkt sich oft auf biologische Aspekte. Antworten suchen Jugendliche im Netz und stoßen auf billige Pornos.

» morgenweb: Händchen halten – eine schwierige Sache

Drei Mannheimer berichten über Vorbehalte: Was sie sich für ein besseres Miteinander wünschen – egal, ob lesbisch, schwul, bisexuell oder trangeschlechtlich (kurz queer)

» watson: "Weisst du, was Schwule und Lesben sind?" – Juso-Kandidatin erklärt Jayden (8) ihre Politik

Sie gehören zu den jungen Nationalratskandierenden und erklären dem noch jüngeren 8-jährigen Jayden ihre Politik. In der ersten Folge versucht sich Juso-Kandidatin Anna Rosenwasser.

» shz.de: Der Regenbogen-Stammtisch

In der Palette treffen sich Transsexuelle und Angehörige und Interessierte zum Austausch.

» Deutschlandfunk Kultur: Als Rapper rosa trugen

Anfang der Nullerjahre trugen Rapper rosa Hemden. Dass das ihrem Macho-Image nicht schadete, liege am rassistischen Stereotyp des hypermaskulinen Schwarzen, glaubt die Tänzerin Joana Tischkau. Und hinterfragt das Klischee in ihrer neuen Arbeit.

11. Oktober 2019

» derStandard.at: Muss man sich überhaupt noch outen?

Konzept der Vergangenheit oder Befreiungsschlag: Wie sehen Sie den Prozess des Outings, und wie haben Sie ihn erlebt?

» netzwelt: Was bedeutet "no homo"? Erklärung und richtige Verwendung

Ihr habt im Internet den Ausdruck "no homo" gelesen und wisst nicht, was er bedeutet? Bei Netzwelt erfahrt ihr, wofür der Ausdruck wirklich steht.

» Wiener Zeitung: Lieber verpartnert als verheiratet?

Seit Jahresbeginn können Paare zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft wählen. Die Ehe ist zahlenmäßig weit begehrter. Doch auch einige heterosexuelle Paare entscheiden sich für die EP.

» Handelsblatt interviewt Völklinger Kreis: "Es gibt die schwulen Dax-Vorstände"

Matthias Weber vertritt die Interessen schwuler Führungskräfte. Ein Gespräch über das Outing als Top-Manager, tägliche Versteckspiele und verschenktes Potenzial.

» Schweizer Illustrierte: Warum jetzt die ganze LGBTQ-Community an die Urne muss

Am 20. Oktober bestellen Schweizerinnen und Schweizer ein neues Parlament. SI-online-Blogger Onur Ogul nennt die Gründe, weshalb besonders sexuelle Minderheiten an die Urnen gehen müssen.

» Nollendorfblog: Skandal um Homofolterstaat – Wie Berlins Messe-Chef Göke die Öffentlichkeit täuscht

Im Berliner Tagesspiegel habe ich die Entlassung des Berliner Messe-Chefs gefordert. Hier erkläre ich, warum.

» Spiegel Online über 24 Stunden Taylor Mac in Berlin: Mit dir sind wir queer

Die Drag Queen Taylor Mac unterzieht die Geschichte der USA in den Berliner Festspielen einer queeren Lektüre: 246 Songs in 24 Stunden mit viel sexuell inklusivem Humor. Ein Bericht nach sechs Stunden.

» Wilhelmshavener Zeitung über Coming-out: Die Reaktion des Vaters war am schlimmsten

Zum internationalen Coming-Out-Tag erzählt Silvia Sedelmayr, wie sie ihr eigenes erlebt hat. Was sie Menschen rät, denen das Ereignis noch bevorsteht:

» Handelsblatt: Warum das Outing für Manager in Deutschland noch immer heikel ist

Die Stiftung Prout at Work ehrt erfolgreiche geoutete Führungskräfte in Deutschland. Das Ziel: Mut machen zu Offenheit auf jedweder Hierarchieebene.