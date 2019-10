Ausgewählter Artikel:

» (15.10.2019) Welt über Netflix-Serie "Riverdale": Queerness als Köder

Noch immer ist das Fernsehen hauptsächlich weiß, heterosexuell und monogam. Die Netflix-Serie "Riverdale" wirbt damit, diese Stereotypen zu durchbrechen. Zurecht?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Oktober 2019

» Vice: Der Hass auf Homosexuelle in Polen wird immer schlimmer

Wir haben mit Menschen darüber gesprochen, wie sie die täglichen Angriffe und die LGBTQ-feindliche Politik der Regierung erleben.

» WAZ: Café Freiraum in Bochum ist ein Ort für sexuelle Vielfalt

Das Café Freiraum war einer der ersten Treffpunkte für schwule, lesbische und trans Jugendliche ? noch immer öffnet das Café freitags um 16 Uhr.

Testabo erforderlich

» Welt über Netflix-Serie "Riverdale": Queerness als Köder

Noch immer ist das Fernsehen hauptsächlich weiß, heterosexuell und monogam. Die Netflix-Serie "Riverdale" wirbt damit, diese Stereotypen zu durchbrechen. Zurecht?

» ZDF: aspekte-Literaturpreis 2019 für "Kintsugi"

Der aspekte-Literaturpreis geht 2019 an Miku Sophie Kühmel für ihren Roman Kintsugi. Sie durchleuchtet darin prägnant den Beziehungsknäuel ihrer vier Charaktere.

» morgenweb über queeres Film-Symposium: In einem feindlichen Umfeld

34. Mannheimer Filmsymposium sucht im Cinema Quadrat gesellschaftliche Relevanz und propagiert R.E.S.P.E.C.T.

14. Oktober 2019

» neues deutschland über Springer Verlag: Journalismus als Menschenjagd

"Welt"-Journalisten liefern nicht nur rassistische Rhetorik. Sie wollen unliebsame Nicht-Deutsche auch aus dem Land schaffen. Nervige Ausländer, aufsässige Frauen zumal, sollen die Klappe halten. Tim Wolff über das Treiben einiger Springer-Journalisten.

» GIGA: "Gay Boys" – Homosexuelle WoW-Gilde musste ihren Namen ändern

Sie nannten ihre World-of-Warcraft-Gilde "Gay Boys" ehe homophobe Kommentare eintrudelten und den Titel als unpassend meldeten. Blizzard..

» nordbayern.de: Dieser Nürnberger will "Mr. Gay Germany" werden

Schon mal was von Mr. Gay Germany gehört? Er wird jedes Jahr gekürt und soll Repräsentant der Schwulen-Community in Deutschland sein. Nächstes Jahr könnte ein Nürnberger diesen Titel tragen: Pascal Oswald bewirbt sich. Warum er das machen will, wie er das schwule Leben in Nürnberg findet und was der Region eindeutig fehlt, hat er uns erzählt.

» Tagesspiegel-Kiezspaziergang mit Tim Fischer: "Du läufst einmal im Kreis herum und bist glücklich"

Chansonnier Tim Fischer ist vor vier Monaten in den Kiez an der Wilmersdorfer Güntzelstraße gezogen. Nun will er gar nicht mehr weg.

» Capital interviewt Eva Kreienkamp: Warum LGTB+ für das gesellschaftliche Klima wichtig ist

Eva Kreienkamp führt die Liste erfolgreicher LGTB+-Persönlichkeiten an. Im Interview spricht sie über den Alltag der Community und ihre Bedeutung.

» zentralplus: Gewalt gegen Homosexuelle und Transgender bleibt vorerst im Dunkeln

Die SP fordert, dass Gewalttaten gegen LGBT-Personen statistisch erfasst werden damit solche Aggressionen gezielt bekämpft werden können. Die Luzerner Regierung befürchtet allerdings Probleme mit

» Tagesspiegel über Gaywiesn in Berlin: Zwischen Dirndl und Fetischjungs

Seit elf Jahren gibt es die Gaywiesn in Berlin. Die Veranstaltung will ein Schutzraum für queere Menschen sein. Willkommen sind alle, die auf Maßbier, Schlagerbands und Drag-Queen-Shows stehen.

13. Oktober 2019

» Nollendorfblog: Trotz Diversitätsversprechen – Homo-Hasserin Katherina Reiche bekommt Führungsposten bei Eon

DIE Katherina Reiche? Ja, genau die!

» ZEIT Campus über polnische Lesbe: "Ich will auch mal frei leben"

Die polnische Regierungspartei PiS hetzt gegen Homosexuelle. Julia Maciocha hat jahrelang dagegen gekämpft. Jetzt überlegt sie, ihr Land zu verlassen.

» B.Z.: Vor 100 Jahren erlebte Berlin die sexuelle Befreiung

Berlin erlebte vor 100 Jahren eine Revolution mit käuflicher Liebe, tödlicher Sucht und dem Mut von Schwulen und Lesben.

» svz.de über schwulen DDR-Flüchtling: Er kehrte freiwillig zurück

Parchimer flüchtete 1989 nach Streit mit seinem Freund in den Westen, kam nach der Versöhnung aber wieder in die DDR

» Deutschlandfunk über Homophobie im Turnen: Weil es nur versteckt passiert

"Neue Zeichen setzen", lautet das Motto der Turn-WM in Stuttgart. Den Song dazu hat Lucas Fischer geschrieben. Für ihn hat der Titel eine besondere Bedeutung: Der ehemalige Turner will nach seinem Coming-Out ein Zeichen gegen Homophobie im Turnen setzen.

» GQ: Rave Against Putin – Zwei Nächte in der schwulen Underground-Szene Moskaus

Schwule werden in Russland verachtet, ausgegrenzt und sogar gejagt. Ihre geheimen Techno-Partys feiern sie deshalb im Underground ? doch jeder Club ist eine Gefahrenzone. Unser Autor war zwei Nächte lang in Moskau dabei

12. Oktober 2019

» taz zum queerfeministischen PorYes-Award: Bitte mehr Pornokompetenz!

Sexuelle Bildung in Schulen beschränkt sich oft auf biologische Aspekte. Antworten suchen Jugendliche im Netz und stoßen auf billige Pornos.

» morgenweb: Händchen halten – eine schwierige Sache

Drei Mannheimer berichten über Vorbehalte: Was sie sich für ein besseres Miteinander wünschen – egal, ob lesbisch, schwul, bisexuell oder trangeschlechtlich (kurz queer)

Testabo erforderlich