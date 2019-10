Ausgewählter Artikel:

» (19.10.2019) Nau: Mutter, Mutter, Kind – wie lesbische Mütter schikaniert werden

Wird eine Frau Mutter, kann es kompliziert werden. Zumindest, wenn sie keinen Mann an ihrer Seite hat. Dann vertrauen die Gesetzesmacher ihr nämlich nicht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Oktober 2019

» bento: Warum gebe ich nicht einfach zu, dass ich schwul bin?

Es war zuletzt bei der Schlüsselübergabe. Ich war happy und erleichtert, nach langer Suche endlich eine neue Wohnung in Berlin gefunden zu haben

» Nau: Mutter, Mutter, Kind – wie lesbische Mütter schikaniert werden

Wird eine Frau Mutter, kann es kompliziert werden. Zumindest, wenn sie keinen Mann an ihrer Seite hat. Dann vertrauen die Gesetzesmacher ihr nämlich nicht.

» Stuttgarter Zeitung: "Ich habe denen dann halt gesagt: Ich lebe jetzt als Transgender."

Efiliel Schad ist 18 Jahre alt und eine Transfrau. Dazu steht sie in der Öffentlichkeit. Doch bis sie zu so viel Selbstbewusstsein gelangt war, vergingen einige Jahre. Von der Gesellschaft hätte sie sich dabei mehr erwartet.

Testabo erforderlich

» junge Welt über Ronald M. Schernikau: Schatzsuche im Labyrinth

Ronald M. Schernikaus Hauptwerk LEGENDE ist in einer kommentierten Neuausgabe erschienen

» stern: Rechte Jugendliche in Polen – Jakubs Kreuzzug gegen Schwule und Lesben

In Polen macht der 15-jährige Jakub Barya mit seinem Protest gegen Homosexuelle von sich reden. Ein Beispiel, wie rechts Jugendliche in Europa ...

» Spiegel Online über schwulen Rugby-Schiedsrichter Nigel Owens: Ein außergewöhnlicher Gentleman

Schiedsrichter Nigel Owens ist der eigentliche Star der Rugby-WM, seine coolen Sprüche sind legendär. Doch auf dem Weg an die Spitze musste er eine schwere persönliche Krise durchstehen.

18. Oktober 2019

» Express: Freude in Köln – Alfred Biolek erhält schillernden Preis

War das rührend! Kölns Kult-Moderator Alfred Biolek sorgte für einen Gänsehautmoment in Berlin. Der 85-Jährige erhielt von der schwul-lesbischen "LGBTTIQ"-Gemeinde Deutschlands den "Knuddel Award 2019" für sein Lebenswerk.

» FR über Homophobie in Brasilien: Aus diesem kuriosen Grund trägt nur ein Fußballprofi die Nummer "24"

Bei der Rückennummer sind Fußballer ein wenig wählerisch. In Brasilien ist eine besonders unbeliebt. Von 600 Profis soll sie aktuell nur einer tragen.

» Schweizer Illustrierte über schwules Altern: Wir haben kein Ablaufdatum

Hatten wir nicht schon alle einmal Horror vor dem Altern? SI-online-Blogger Onur Ogul ist überzeugt, die Angst, später zu vereinsamen, ist unbegründet.

» Sauerlandkurier: Erstes Treffen der neuen Selbsthilfegruppe "Vielfalt Olpe"

Es geht um Respekt. Um Akzeptanz. Um Austausch und um geselliges Beisammensein. Vor allem aber geht es um Vielfalt, denn Vielfalt kann ganz unterschiedliche Formen haben. Und das ist genau das, was die neue Selbsthilfegruppe Vielfalt Olpe anspricht: Sie will Mut machen für einen selbstbewussten Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung trotz der Hindernisse und Vorurteile, die es im Alltag gibt.

» Tagesspiegel über Autobiografie von Elton John: Ein Tänzchen mit der Queen

Partys mit John Lennon, Michael Jackson und Lady Di: In seiner Autobiogafie "Ich. Elton John" erzählt der britische Popstar viele amüsante Anekdoten aus seinem wilden Leben.

» Deutschlandfunk: Warum Geschlechterforschung so umstritten ist

Kritik kommt nicht nur von Rechtspopulisten, auch von feministischer Seite wird die Geschlechterforschung attackiert. Insbesondere die These, dass bei der Einteilung der Menschen in "Männer" und "Frauen" nicht-heterosexuelle Formen von Identität ausgeschlossen bleiben, ist umstritten.

17. Oktober 2019

» taz über genderqueeren Sado-Maso-Sexarbeiter: "Kerle dürfen bei mir schwach sein"

Lucien Lafayette arbeitet als genderqueerer Sado-Maso-Sexworker in Berlin. Eigentlich sollten ihn die Krankenkassen bezahlen, sagt er.

» Tagesspiegel: Queerer Pop aus Jerusalem – Träume kennen keine Grenzen

Bashar Murad lebt in Ost-Jerusalem. Mit seinen Popsongs kämpft der schwule Palästinenser für eine buntere Gesellschaft.

» GQ: Das erwartet Sie auf "sexpositiven Partys"

Partys auf denen alles geht, aber nichts muss. Unsere Kolumnistin Mimi Erhardt ist ein Fan der "sexpositiven Partys" in Berlin – und erklärt Ihnen gerne, wieso.

» Aargauer Zeitung interviewt schwulen Ex-Kunstturner Lucas Fischer: "Ich hatte das Gefühl, ausgeschlossen zu sein"

Swiss Sports History lanciert eine neue Plattform für die Vernetzung der Schweizer Sportgeschichte. Als Botschafter vermitteln will Lucas Fischer, der ehemalige Kunstturner. Im Interview spricht er über Tipps für Kinder, Exklusion und Homosexualität.

» FAZ: Schwule und Transsexuelle erobern Kambodschas traditionellen Hoftanz

Gewöhnlich wird der kambodschanische Apsara-Tanz nur von Frauen aufgeführt. Doch der Choreograph Prumsodun Ok möchte mit dieser Tradition brechen, indem er Homo- und Transsexuelle in die goldenen Kostüme schlüpfen lässt. Ok möchte auch das kulturelle Erbe seiner Vorfahren am Leben erhalten, denn der Apsara-Tanz wurde unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer völlig verbannt.

» Tagesspiegel: Programm "Demokratie leben" lehnt Projekte ab – Initiativen gegen Antisemitismus und Radikalisierung bekommen keine Förderung

Es gibt zwar viele Ideen für demokratiefördernde Projekte, aber kein Geld beim Bund. Auch Berliner Projekte von Seyran Ates und Ahmad Mansour sind betroffen.

» Volksstimme.de: Ein Jein zur "Ehe für alle"

Luise und Stephanie Wach haben sich wie über 800 Homo-Paare aus Sachsen-Anhalt getraut – Ronny und Andreas Kuka nicht.

16. Oktober 2019

» yahoo: Lesbisches Fußball-Paar sendet wunderbare Botschaft gegen Homophobie

Das lesbische Paar Teresa Abelleira und Patricia Curbelo wurden nach einem Interview homophob beleidigt. Die Spielerinnen von RC Deportivo schlugen nun mit einem emotionalen Text zurück.