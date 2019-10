Ausgewählter Artikel:

» (21.10.2019) 20 Minuten über Eklat bei Wahlparty: "So direkte Homophobie habe ich noch nie erlebt"

Für SP-Politiker Tobias Schaub endete die Wahlparty seiner Partei mit einem Eklat und einem bitteren Nachgeschmack.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Oktober 2019

» SWR2: Eros als Staatsmann

Homosexualität als einigendes Band der Gesellschaft? Als Fundament der Demokratie? Diese heute seltsam erscheinenden Denkmodelle waren Thomas Mann und Stefan George nicht fremd.

» Onetz über diverse Person: "Jay. Einfach nur Jay..."

Selbstzweifel, die Frage nach der Identität. 27 Jahre lebt Jay als Julia. Ein normales Mädchen. Äußerlich. Schon als Kind merkt Schnorrer, dass sie sich anders fühlt als andere bis sie erkennt: Ich bin weder weiblich noch männlich.

» FR: Antifeminismus als Gegner erkennen

Der Attenäter von Halle ist Antisemit und gegen Gleichberechtigung. Über diesen Zusammenhang muss gesprochen werden.

» Tagesspiegel: Hakan Taş spricht über den Fehler seines Lebens

Vor zehn Monaten wurde der Linken-Politiker Hakan Ta von der Polizei mitgenommen. So ist er mit der Scham umgegangen.

» Stuttgarter Nachrichten: Warum sexistische Sprache auf die Goldwaage gehört

Nachdem der VfB-Spieler Holger Badstuber mit einer verbalen Entgleisung für Aufsehen gesorgt hat, entschuldigt er sich. Jedoch nicht bei allen Beteiligten wie auch die Rapperin Lady Bitch Ray anmerkt. Warum Mann und Muschi immer noch Probleme haben.

» evangelisch.de: "Sex gilt als eine Gabe Gottes"

Zwangsehen, Homophobie und Sexmigranten: Wenn Medien heute über Muslime berichten, dann fallen schnell Kampfbegriffe wie diese. In seinem Buch "Liebe, Sex und Allah. Das unterdrückte erotische Erbe der Muslime eröffnet Ali Ghandour einen anderen Blick.

» Süddeutsche.de: Der AfD-Jude, der AfD-Schwarze und die AfD-Lesbe

Der Einfluss von Rechtsaußen wächst und wächst. Wie sicher sind da die Rechte der Minderheiten? Jeder muss etwas zu ihrem Schutz tun.

» junge Welt über die Stasi und die Schwulen: Wahn und Wirklichkeit

Was der Staatssicherheit der DDR im Umgang mit den Homosexuellen angedichtet wird und wie sie versuchte, deren Forderungen aufzugreifen.

» Welt über feministische Pornos: Wir sehen insgesamt zwei Penisse. Einer gehört einer Frau

In Berlin wurden wieder mal Preise für die besten feministischen Pornos verliehen. Es ging sehr zivilisiert zu. Die Regeln: keine sexuelle Handlung ohne Konsens, kein ungeschützter Sex, bitte nicht rauchen.

» Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung: Jessica Lübbers und der Neuaufbau der Homo-Szene in Hagen

Wie steht es um die Schwulen- und Lesben-Szene in Hagen? Sie sei isoliert, sagt Jessica Lübbers. Und sie will dringend etwas dagegen tun.

» MiGAZIN: Şefik_a Gümüş – Landeskoordinator*in der Anti-Gewalt Arbeit für Lesben, Schwule und Trans* in NRW

Şefik_a Gümüş legt den Kopf in den Nacken und atmet lange aus. Sie sucht eine Antwort auf die erste Frage unseres Interviews. Sie lautet: "Wer bist du?"

20. Oktober 2019

» detektor.fm interviewt Ralf König: "Ich wollte gerne ganz behaarte Männchen zeichnen"

Ralf König ist ein Urgestein der Comic-Szene: Seit bald 40 Jahren zeichnet er. Im Gespräch stellt er sein neues Buch "Stehaufmännchen" vor.

» TVMovie über "Modern Family": Was wir von Phil, Cam, Gloria & Co lernen können

Lachen bis zum Umfallen! Aber einiges können wir von "Modern Family" auch lernen.

» VICE: Ich war als schwuler Mann auf der Erotikmesse Venus

Nackte Frauen, gemachte Brüste, Dildos in Vaginas aber was wird mir geboten?

» Spiegel Online über Homosexualität in Uganda: Liebe unter Lebensgefahr

Homosexuellen drohen in Uganda bis zu 14 Jahre Haft ­- und die Regierung plant sogar die Einführung der Todesstrafe. Menschen wie Beyonce bleibt nur, sich zu verstecken. Eine Videoreportage für das Projekt Globale Gesellschaft.

» taz interviewt Tim Fischer: Alles auf eine Karte setzen

Tim Fischer ist der Edelstein unter den deutschsprachigen Künstler:innen der Kleinkunst, preisgekrönt und immer noch rührig wie seit Langem.

19. Oktober 2019

» bento: Warum gebe ich nicht einfach zu, dass ich schwul bin?

Es war zuletzt bei der Schlüsselübergabe. Ich war happy und erleichtert, nach langer Suche endlich eine neue Wohnung in Berlin gefunden zu haben

» Nau: Mutter, Mutter, Kind – wie lesbische Mütter schikaniert werden

Wird eine Frau Mutter, kann es kompliziert werden. Zumindest, wenn sie keinen Mann an ihrer Seite hat. Dann vertrauen die Gesetzesmacher ihr nämlich nicht.

» Stuttgarter Zeitung: "Ich habe denen dann halt gesagt: Ich lebe jetzt als Transgender."

Efiliel Schad ist 18 Jahre alt und eine Transfrau. Dazu steht sie in der Öffentlichkeit. Doch bis sie zu so viel Selbstbewusstsein gelangt war, vergingen einige Jahre. Von der Gesellschaft hätte sie sich dabei mehr erwartet.

