» (23.10.2019) bento: "Ich dachte, der Teufel will mich schwul machen" – Micha wollte sich von seiner Homosexualität heilen lassen

Es begann ein 14 Jahre langer Kampf.

23. Oktober 2019

» Stuttgarter Nachrichten: So wurde aus dem stärksten Mann der Welt eine Frau

Matt Kroc war Elitesoldat bei den US-Marines und Weltmeister im Gewichtheben. Ein Bär von einem Mann. Doch dann änderte er sein Leben radikal und lebt seit 2015 als Frau.

» ÄrzteZeitung: Wie Ärzte Transsexuelle sinnvoll begleiten

Immer mehr Menschen in Deutschland sind transsexuell. Das ist auch für Haus- und Kinderärzte eine große Herausforderung. Ein Experte gibt Tipps, wie Praxisteams transsexuelle Patienten helfen können.

» SRF: Reformierte Pfarrer protestieren gegen Homo-Ehe

Die "Ehe für alle" spaltet die Reformierten. Vor der Abstimmung im Kirchenbund formiert sich nationaler Widerstand.

» watson interviewt Regisseurin Céline Sciamma: "Ein Mann holt sich von Lesben, was er haben will: Porno"

Ein Gespräch mit der Regisseurin Céline Sciamma über die Kraft der Subversion, eine Schweizer Zucchini und Gehirne, die in der Missionarsstellung verharren.

» Legal Tribune Online zum Tod von Manfred Bruns: Kämpfer für Homosexuellenrechte gestorben

Nachruf zum Tod von Manfred Bruns: Ex-Bundesanwalt stritt für die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen und die Abschaffung von § 175 StGB.

» Tagesspiegel-Nachruf von Volker Beck auf Manfred Bruns: Ein Recht-Schaffender

Manfred Bruns war ein Vorkämpfer für die Gleichberechtigung von homosexuellen, trans* und inter Menschen in Deutschland. Jetzt ist der einstige Bundesanwalt mit 85 Jahren gestorben. Nachruf eines Freundes.

» SWR: Protokoll eines Scheiterns – Schwule Kicker gibt es nicht

Fußball und Homosexualität, das schließt sich vor allem bei den Männern aus. Das ist zwar keine offizielle Haltung, aber gelebtes Tabu. Das hat auch unser Reporter erfahren.

» taz zum Tod von Manfred Bruns: Vom "Sicherheitsrisiko" zum Helden

Die Regenbogenwelt verabschiedet sich von einem Vorkämpfer. Ex-Bundesanwalt Manfred Bruns prägte das LGBTI*-Engagement im deutschen Recht.

» Spiegel Online: Sind Nazis gegen Sex?

Es gibt das Klischee, dass Rechte prüde und verklemmt sind. Doch wenn sie vor sexueller Verdorbenheit warnen, haben sie dabei vor allem alles Queere im Sinn, und alles, was nicht direkt der Fortpflanzung dient.

» svz.de über Transmann aus Wismar: Als Rita geboren, als Rico vollkommen

Rico Peckruhn wuchs als Rita auf. Heute lebt er als Transmann.

» Main-Post über Rosa Hilfe Würzburg: 'Wir nehmen jedes Anliegen ernst'

Jedes Jahr suchen 350 bis 400 schwule Männer Beistand bei den ehrenamtlichen Helfern. Trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen ist der Bedarf noch immer groß.

22. Oktober 2019

» Tagesspiegel: Die queere Königin von Kreuzberg

Die amerikanische Dragqueen Pansy ist in Berlin ein Star. Bei ihren Veranstaltungen will sie unterhalten und über queere Themen aufklären – ganz ohne Tabus.

» Morgenpost: Lesbische Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann hört 2021 auf

Monika Herrmann, streitbare Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, will nach drei Wahlperioden nicht noch einmal antreten. 2021 ist Schluss.

» MDR.DE: Marianne Rosenberg hat neues Album mit Sohn Max

Im nächsten Jahr feiert Schlager-Sängerin Marianne Rosenberg ihr 50. Bühnen-Jubiläum. An ihrem Jubiläumsalbum "Im Namen der Liebe" hat sie gemeinsam mit ihrem Sohn, dem Sänger und Produzenten Max Rosenberg, gearbeitet.

» Die Presse interviewt Tom Neuwirth alias Wurst: "All eyes on me und gemma!"

Tom Neuwirth vulgo Conchita Wurst firmiert für sein Album T.O.M. Truth Over Magnitude simpel als Wurst. Ein Gespräch über Mode, Ego und Musik.

» Deutschlandfunk Kultur über Hubert Fichtes "Ethnopoesie": Empfindlich bleiben für das Andere

Der homosexuelle Popliterat Hubert Fichte war von der Ferne und dem Fremden fasziniert. Internationale Künstler haben sich jetzt mit dem ethnographischen Blick in seinem Werk auseinandergesetzt.

» Tagesspiegel: In Berlin gibt es die erste Schutzwohnung für queere Personen

Queere Personen, die bedroht werden, können in einer Berliner Schutzwohnung Zuflucht finden. Doch diese bietet nicht genügend Platz für alle Betroffenen.

21. Oktober 2019

» SWR2: Eros als Staatsmann

Homosexualität als einigendes Band der Gesellschaft? Als Fundament der Demokratie? Diese heute seltsam erscheinenden Denkmodelle waren Thomas Mann und Stefan George nicht fremd.

» 20 Minuten über Eklat bei Wahlparty: "So direkte Homophobie habe ich noch nie erlebt"

Für SP-Politiker Tobias Schaub endete die Wahlparty seiner Partei mit einem Eklat und einem bitteren Nachgeschmack.