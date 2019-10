Ausgewählter Artikel:

» (25.10.2019) Welt über PorYes: Bitte habt jetzt endlich mal Sex!

In Berlin wurden Preise für die besten feministischen Pornos verliehen. Es ging sehr zivilisiert zu und die Regeln waren knallhart

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Oktober 2019

» Nau: Reformierte Kirchen stellen sich gegen die Öffnung der Ehe

49 reformierte Kirchen und dessen Pfarrer unterzeichneten ein Schreiben, welches sich gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Pärchen äussert.

» Tagesspiegel spricht mit Tucké Royale über die queere Uckermark: "Mit großstädtischer Arroganz auf die Provinz blicken? Nicht mit mir"

Queer in Ostdeutschland: Der Künstler Tucké Royale ist für einen Film durch die Uckermark getourt. Ein Gespräch über LGBT-Engagement fern der Metropole.

» Badische Neueste Nachrichten: Fußball und Bier – Zu Gast bei einem schwulen Fußballteam aus Karlsruhe

Besuch beim Training einer schwulen Fußballmannschaft in Karlsruhe. Gibt es Unterschiede zwischen homosexuellen und heterosexuellen Teams?

» Aargauer Zeitung: "Kann Geschlecht nicht einfach egal sein?" – Trans*-Menschen erzählen ihre Geschichten

Das Projekt "Trans* Living Library" in der Aarauer Stadtbibliothek will einen Beitrag gegen Vorurteile leisten.

» Welt über PorYes: Bitte habt jetzt endlich mal Sex!

In Berlin wurden Preise für die besten feministischen Pornos verliehen. Es ging sehr zivilisiert zu und die Regeln waren knallhart

24. Oktober 2019

» RP Online: Schwules Gladbacher Prinzenpaar gibt sich das Ja-Wort

Exakt zehn Jahre nach der Verpartnerung in Bonn heirateten Axel Ladleif und Thorsten Neumann im Ratssaal des Mönchengladbacher Rathauses Abtei. Es flossen Tränen, und es wurde gelacht.

» Zeit Online über Homophobie in der Schule: "Sie kommen in die Hölle"

Als er ein Schüler war, dachte unser Autor, Gott hasse Homosexuelle. Nun traf er seine schwulen Lehrer wieder und spricht mit seinen eigenen Schülern über Homophobie.

» Main-Post aus Marktheidenfeld: Warum auch Heteros diesen Samstag ins Kino müssen

Oskar Winters Film "Don't Think! Let's Go" feiert am Samstag Premiere. Damit will der Regisseur homosexuellen Jugendlichen Mut machen, sich zu outen.

» SRF interviewt Wolfgang Joop: "Ich war beschützt durch mein Aussehen und mein Talent"

Hetero oder homo? Falsche Frage: Modedesigner Wolfgang Joop über sein kreatives Leben jenseits aller Kategorien.

» Medienwoche: Das Literaturmagazin "Glitter" glitzert queer

Die Zeitschrift "Glitter" will für mehr Vielfalt im Literaturbetrieb sorgen. Einmal im Jahr bietet das Heft eine Plattform für queere Texte. Damit richtet sich "Glitter" aber nicht nur an ein lesbisches und schwules Publikum, sondern an alle Literaturinteressierten.

» 20 Minuten: "Irakische Gays leben im Versteckten"

Seran M.* wurde wegen seiner Homosexualität beinahe von seinem irakischen Vater getötet. Haben es Gays in diesem Kulturkreis besonders schwer?

» der Freitag über DEFA-Film "Coming Out": 1989 – Ganz normal anders

In Ostberlin wird der DEFA-Film "Coming Out" uraufgeführt. Er ist seiner Zeit voraus, doch bleibt inmitten der Wendewirren zu wenig Zeit, dem Werk gerecht zu werden

» jetzt über Co-Parenting: "Als Mann wäre er nicht mein Typ, aber als Vater"

Co-Parenting: Katharina hat ein Kind von einem schwulen Mann.

» 20 Minuten: "Mein Vater wollte mich töten, weil ich schwul bin"

Als der Vater von Seran M.* merkt, dass sein Sohn homosexuell ist, dreht er durch. Er geht mit dem Messer auf den 17-Jährigen los dieser überlebt mit Glück.

» Passauer Neue Presse verharmtlost AfD-Hetze: Kritik an "Geschlechter-Wirrwarr"

Die AfD-Bezirksrätin und Veranstalterin Angelika Eibl äußerte die Meinung, dass "jeder nach seiner Facon leben" solle, wie er wolle. Sie wende sich aber gegen "völlig übertriebene und maßlose Wichtigmacherei und zur Schau gestellte Geltungssucht, mit der sich geschlechtliche Minderheiten in der Öffentlichkeit breit machen".

Registrierung erforderlich

» Süddeutsche.de über Michael-Schmidpeter-Preis: Gegen eine Ausgrenzung Homosexueller

Die Imma-Mack-Realschule in Eching erhält für ihr Engagement im Kampf gegen Vorurteile den "Michael-Schmidpeter-Preis" 2019

» neues deutschland: Gendern – gerne, aber wie?

Mit der Sprache ist etwas faul, sagen Feminist*innen. Sie fordern eine geschlechtergerechte Sprache, kurz: gendern. Von Neutralisierung über Binnen-I bis zum Genderstern gibt es viele Möglichkeiten. Aber wie genau funktioniert das?

23. Oktober 2019

» Stuttgarter Nachrichten: So wurde aus dem stärksten Mann der Welt eine Frau

Matt Kroc war Elitesoldat bei den US-Marines und Weltmeister im Gewichtheben. Ein Bär von einem Mann. Doch dann änderte er sein Leben radikal und lebt seit 2015 als Frau.

» ÄrzteZeitung: Wie Ärzte Transsexuelle sinnvoll begleiten

Immer mehr Menschen in Deutschland sind transsexuell. Das ist auch für Haus- und Kinderärzte eine große Herausforderung. Ein Experte gibt Tipps, wie Praxisteams transsexuelle Patienten helfen können.

» SRF: Reformierte Pfarrer protestieren gegen Homo-Ehe

Die "Ehe für alle" spaltet die Reformierten. Vor der Abstimmung im Kirchenbund formiert sich nationaler Widerstand.