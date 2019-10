Ausgewählter Artikel:

» (28.10.2019) katholisch.de: Overbeck nachdenklich – Priesteramt an einem Y-Chromosom festmachen?

Bischof hat nach eigener Aussage frühere Überzeugungen revidiert

28. Oktober 2019

» Welt über Hubert Fichte: Sextourist oder queerer Vordenker?

Hubert Fichte war der Kultautor der Bundesrepublik. Seine Vision: Die Verschwulung der Welt. Eine Berliner Ausstellung will ihn nun als postkolonialen Vordenker zeigen. Sein Hang zur Fetischisierung spricht dagegen.

» NZZ aus Budapest: Neonazi-Angriff gegen das Aurora hat in Ungarn Folgen

Am Nationalfeiertag greifen Rechtsextreme zum wiederholten Mal das linke Kulturzentrum Aurora an. Doch nun reagieren Polizei und Politik entschieden eine Folge des Machtwechsels in der ungarischen Hauptstadt.

» Süddeutsche.de über queeres Filmprojekt: Richtig verliebt

Lucie Liu, 26, begleitete über mehrere Monate hinweg homosexuelle Menschen in Taiwan, kurz bevor das Land die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. Nun wurde ihr Film "Taipeilove" als beste Dokumentation auf dem Filmfestival in Seoul ausgezeichnet – vielleicht war es ihr letztes Werk

27. Oktober 2019

» Blick-Kommentar zu den Übergriffen im Vatikan an Schweizergardisten: Die Opfer sind selber schuld

Nach den Übergriffen stellt sich das Kommando der Schweizergarde dumm. Angehende Gardisten können einem leid tun.

» Blick über Buch "Sodom": Schwule Kardinäle belästigen Schweizergardisten

Das Buch "Sodom" beschreibt den Alltag der Schweizergardisten im Kirchenstaat. Von der kleinen Aufmerksamkeit bis hin zu offener sexueller Belästigung oder gar Nötigung durch Würdenträger sei alles dabei.

» RP Online über schwulen Sänger Ahmed Benzouita: Musiker aus Dormagen macht Karriere in London

Der Dormagener Ahmed Benzouita hat in London Musik studiert. Am 20. November veröffentlicht er sein zweites Album mit sieben Songs. Er hofft, damit durchstarten zu können.

» n-tv: "Sind Sie jetzt schwul?" – CMBYN-Autor Aciman und seine Leser

Das Buch "Call me by your name" und der Film dazu machen André Aciman zum Experten in Sachen Liebe. Wenn junge Leser ihn treffen, hat der Autor nicht mehr viel Zeit für Interviews. Aber Schüler stellen ohnehin die unverblümteren Fragen.

» Merkurist: Mainzer bei Gay-Dating-Show dabei

Es ist die "erste Gay-Dating-Show" Deutschlands: 20 Männer buhlen um die Gunst von "Prince Charming" – darunter auch der Mainzer Robin Eichinger.

» stern interviewt Kim Petras: "'Die Transe aus dem Fernsehen'? Ich möchte als Sängerin bekannt sein"

In den USA gilt sie als kommender Popstar, in Deutschland kennt man sie vor allem als Transsexuelle. Im Gespräch mit dem stern spricht Kim Petras über ihre Musikkarriere – und erzählt, warum Halloween ihr Lieblingsfest ist.

» Westfalenpost: Wo Geschlecht und Sexualität im Alter nicht länger tabu sind

Die Düsseldorfer Fachstelle "Altern unterm Regenbogen" setzt sich für Menschen ein, die für viele unsichtbar sind: LSBTI*-Personen ab 55 Jahren.

Testabo erforderlich

26. Oktober 2019

» Blog FLOSITHIV kritisiert Kolumne zur PrEP: Nina Queer macht sich ihr eigenes BILD

Seit einigen Stunden online und erneut erfolgreich – zumindest die Viralität der Bild-Kolumnen von Nina Queer sprechen für sich. Inhaltlich schafft die vom Verlag zur "Promi-Dragqueen" gekührte Meinungmacherin leider nur das zu erwartende Niveau des 4-Buchstaben-Journalismus.

» NZZ-Nachruf auf Manfred Bruns: Vom Sicherheitsrisiko in der Bundesanwaltschaft zum Ordensträger

Manfred Bruns, deutscher Bundesanwalt, der nach seinem Comingout zum Vorkämpfer für die Gleichberechtigung von Homosexuellen wurde, ist 85-jährig gestorben.

Registrierung erforderlich

» Nollendorfblog: Der berührende Brief um das große Leben und die große Liebe unseres Helden Manfred Bruns

Er spielte mein Spiel mit, aber er änderte die Spielregeln. Er zerstörte mein Format. Und schickte mir eines der berührendsten Schreiben, die ich je bekommen habe.

» n-tv: Raus aus der Man Box!

"Schwuchtel" und "Tunte" sind die häufigsten Schimpfwörter für Männer – fast immer vergeben von Männern. Sie sind die beiden deutlichsten Beispiele für eine perfide Art von Selbstüberwachung, mit der wir uns in ein selbstgebautes Gefängnis einsperren.

» watson: "Kommt raus!" – Experte rät homosexuellen Fußballprofis zu einem Coming-out

Homosexualität ist im Profifußball noch immer ein Tabu. Christian Rudolph vom Schwulen- und Lesbensverbandes erklärt, warum sich das ändern muss.

» appgefahren.de: Tim Cook zu seinem Outing – "Ich habe es keine Minute bereut"

In einem Interview mit People en Español spricht Apple-CEO Tim Cook über Diversität und Umweltschutz bei Apple, sowie über sein Outing vor fünf Jahren.

» Neue Westfälische über die Vielfalt der Sexualität: Alles geht, nichts muss

Möglichkeiten, sich sexuell zu orientieren, gibt es viele. Man kann sich dabei zu einem, mehreren oder vielen Menschen hingezogen fühlen – oder zu niemandem

» Wetterauer Zeitung über schwulen Dichter Albert H. Rausch: Zwischen den Zeilen tiefe Menschlichkeit

Paris, 1929. Ein Friedberger Schriftsteller und ein Schweizer Maler, beide homosexuell, treffen aufeinander. Nur kurz währt die Freundschaft. Der Maler stirbt an einer Überdosis Drogen, der Schriftsteller bewahrt die Erinnerung an den Freund in Büchern und erweist sich in Briefen an dessen Eltern als Aufklärer gegen Homophobie. Andrej Seuss zeigt in einem Buch eine bislang eher unbeachtete Seite des Büchnerpreisträgers Albert H. Rausch alias Henry Benrath. Und er gewährt einen intimen Einblick in die Pariser Künstlerszene.

» ze.tt über genderneutrale Erziehung: Wie Eltern ihren Kindern Vielfalt vorleben

Kinder haben oft konkrete Vorstellungen von Geschlechtern und damit traditionell verbundenen Dingen oder Eigenschaften. Hilft es, Kindern schon früh diverse Geschlechterrollen vorzuleben?