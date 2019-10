Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Oktober 2019

» ze.tt: Fäuste im Hintern sind für Volker und Paul Hauptbestandteil ihres Sexlebens

Auch wenn Mediziner*innen davon abraten, ist Fisting eine Sexpraktik, die angewendet wird. Wir haben mit zwei Männern darüber gesprochen, wie sie dazu gekommen sind und was für sie den Reiz daran ausmacht.

» Noizz: So kam es zum TV-Kuss zwischen "Friends"-Star Jennifer Aniston und Ellen DeGeneres

"Du hast so weiche Lippen!"

» Welt: Warum verkauft Barilla Spaghetti jetzt in pinker Packung?

Die traditionell blaue Spaghetti-Schachtel von Barilla ist plötzlich knallrosa. Ebenso schrill ist auch der zugehörige Werbeclip mit Sophia Loren zwischen Dragqueens und Transgender-Stars. Was steckt dahinter?

» stern: Loree sitzt im Rollstuhl und dreht Pornos – dafür hat sie jetzt einen Preis bekommen

Zum zehnten Mal wurden in Berlin alternative Pornos mit dem europäischen feministischen Porno-Award "PorYes" ausgezeichnet. Loree Erickson ist eine der Gewinnerinnen. Das Projekt der Rollstuhlfahrerin: "Queer crip porn".

» Express: Sex unter Kandidaten? "Es passiert eh" – Kölner Prince Charming packt über Show aus

Nicolas Puschmann gibt ab dem 30. Oktober als Prince charming den ersten deutschen Gay-Bachelor. Uns verriet er vorab, wie es auf Kreta zuging.

» derStandard.at: LGBTIQ-Institution Wiener Freiheit schließt wegen Rauchverbots

Weil die Betreiber nach Inkrafttreten des Rauchverbots eine Anzeigenflut fürchten, sperrt die Wiener Freiheit zu. Acht Mitarbeiter wurden abgemeldet

» Westdeutsche Zeitung: AStA-Referat in Düsseldorf beklagt homophoben Angriff

Postkarten an der Bürotür, auf denen homosexuelle Menschen sich küssen, sind überklebt worden. Die Aufkleber passen eigentlich nicht zu der Aktion.

» Abendzeitung: Schwuler Bachelor-Teilnehmer aus München strippt auch für Hetero-Männer

RTL schickt mit Prince Charming eine neue Variante der Kuppel-Show Der Bachelor an den Start. Ab Mittwoch sucht Nicolas Puschmann nach seinem Traummann. Unter den homosexuellen Kandidaten ist auch Basti Fantasti, ein 33-jähriger Stripper aus München.

» Weser-Kurier: Bremer Sozialbehörde veröffentlicht Broschüre zu Regenbogenfamilien

Kinder wachsen mit zwei Müttern auf oder haben mehr als zwei Elternteile: Längst gibt es mehr Familienformen als Vater, Mutter, Kind. Die Bremer Sozialbehörde hat jetzt eine Broschüre zum Thema veröffentlicht.

28. Oktober 2019

» katholisch.de: Overbeck nachdenklich – Priesteramt an einem Y-Chromosom festmachen?

Bischof hat nach eigener Aussage frühere Überzeugungen revidiert

» Welt über Hubert Fichte: Sextourist oder queerer Vordenker?

Hubert Fichte war der Kultautor der Bundesrepublik. Seine Vision: Die Verschwulung der Welt. Eine Berliner Ausstellung will ihn nun als postkolonialen Vordenker zeigen. Sein Hang zur Fetischisierung spricht dagegen.

» NZZ aus Budapest: Neonazi-Angriff gegen das Aurora hat in Ungarn Folgen

Am Nationalfeiertag greifen Rechtsextreme zum wiederholten Mal das linke Kulturzentrum Aurora an. Doch nun reagieren Polizei und Politik entschieden eine Folge des Machtwechsels in der ungarischen Hauptstadt.

» Süddeutsche.de über queeres Filmprojekt: Richtig verliebt

Lucie Liu, 26, begleitete über mehrere Monate hinweg homosexuelle Menschen in Taiwan, kurz bevor das Land die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. Nun wurde ihr Film "Taipeilove" als beste Dokumentation auf dem Filmfestival in Seoul ausgezeichnet – vielleicht war es ihr letztes Werk

27. Oktober 2019

» Blick-Kommentar zu den Übergriffen im Vatikan an Schweizergardisten: Die Opfer sind selber schuld

Nach den Übergriffen stellt sich das Kommando der Schweizergarde dumm. Angehende Gardisten können einem leid tun.

» Blick über Buch "Sodom": Schwule Kardinäle belästigen Schweizergardisten

Das Buch "Sodom" beschreibt den Alltag der Schweizergardisten im Kirchenstaat. Von der kleinen Aufmerksamkeit bis hin zu offener sexueller Belästigung oder gar Nötigung durch Würdenträger sei alles dabei.

» RP Online über schwulen Sänger Ahmed Benzouita: Musiker aus Dormagen macht Karriere in London

Der Dormagener Ahmed Benzouita hat in London Musik studiert. Am 20. November veröffentlicht er sein zweites Album mit sieben Songs. Er hofft, damit durchstarten zu können.

» n-tv: "Sind Sie jetzt schwul?" – CMBYN-Autor Aciman und seine Leser

Das Buch "Call me by your name" und der Film dazu machen André Aciman zum Experten in Sachen Liebe. Wenn junge Leser ihn treffen, hat der Autor nicht mehr viel Zeit für Interviews. Aber Schüler stellen ohnehin die unverblümteren Fragen.

» Merkurist: Mainzer bei Gay-Dating-Show dabei

Es ist die "erste Gay-Dating-Show" Deutschlands: 20 Männer buhlen um die Gunst von "Prince Charming" – darunter auch der Mainzer Robin Eichinger.

» stern interviewt Kim Petras: "'Die Transe aus dem Fernsehen'? Ich möchte als Sängerin bekannt sein"

In den USA gilt sie als kommender Popstar, in Deutschland kennt man sie vor allem als Transsexuelle. Im Gespräch mit dem stern spricht Kim Petras über ihre Musikkarriere – und erzählt, warum Halloween ihr Lieblingsfest ist.

» Westfalenpost: Wo Geschlecht und Sexualität im Alter nicht länger tabu sind

Die Düsseldorfer Fachstelle "Altern unterm Regenbogen" setzt sich für Menschen ein, die für viele unsichtbar sind: LSBTI*-Personen ab 55 Jahren.

