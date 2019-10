Ausgewählter Artikel:

» (30.10.2019) Ruhr Nachrichten über Homosexualität im Fußball: Auch auf den Dortmunder Fußballplätzen weiter nur ein Randthema

Viel mehr müsste über Homosexualität im Fußball gesprochen werden, sagen Experten. ?Bei uns ist das kein Thema?, sagt der Vorsitzende des Dortmunder Fußballkreises. Was läuft falsch?

Testabo erforderlich

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Oktober 2019

» Stuttgarter Zeitung: So traurig war das Coming-Out des Kandidaten Alexander Gutbrod

Am Mittwoch startet Deutschlands erste schwule Datingshow Prince Charming. Alexander Gutbrod aus Remseck ist als Kandidat mit dabei. Bis zu seinem Coming-out war es ein langer Weg, denn Gutbrod wuchs unter Zeugen Jehovas auf und war auch schon mit einer Frau verheiratet.

» Ruhr Nachrichten über Homosexualität im Fußball: Auch auf den Dortmunder Fußballplätzen weiter nur ein Randthema

Viel mehr müsste über Homosexualität im Fußball gesprochen werden, sagen Experten. ?Bei uns ist das kein Thema?, sagt der Vorsitzende des Dortmunder Fußballkreises. Was läuft falsch?

Testabo erforderlich

» ze.tt: Warum "Pose" die beste Serie über Mutterschaft ist

Sei, wer du sein willst, ist die Message der Serie Pose. Das gilt nicht nur für sexuelle und körperliche Identitäten, sondern auch für Familienrollen jenseits der Heteronormativität. Ein Kommentar

» Meedia: Konjunktiv allein reicht nicht – Buzzfeed und Vice verlieren Prozess um Verdachtsberichterstattung

Einem Arzt aus Berlin wird vorgeworfen, junge Männer in seiner Praxis sexuell missbraucht zu haben. Der Strafprozess beginnt im nächsten Jahr, doch schon diese Woche beschäftigte der Fall die Pressekammer des Berliner Landgerichts. Buzzfeed und Vice hatten in Reportagen teilweise den Namen des Arztes genannt. Der ging gegen die identifizierende Berichterstattung vor und bekam nun Recht. Ein Lehrstück in Sachen Verdachtsberichterstattung.

» Süddeutsche.de über Buzzfeed/Vice-Recherche: Viele Worte für einen Missbrauchs-Verdacht

"Buzzfeed" und "Vice" schreiben über einen Arzt, der Patienten sexuell missbraucht haben soll. Ein Gericht urteilt über die Berichterstattung.

» Tagesspiegel über Kurt Hiller: Nachbarschaft

Kurt Hiller, Publizist und Vorkämpfer für die Rechte sexueller Minderheiten (1885-1972).

» Deutsche Welle: Familien-Konferenz in Ghana macht Afrikas LGBT-Community Angst

Der "World Congress of Families" tagt ab Donnerstag in Ghana. Offizielles Thema: Afrikas Familien stärken. Menschenrechtsaktivisten aber sind alarmiert: Sie sehen die Rechte von Frauen und Homosexuellen in Gefahr.

» Geschichte der Gegenwart: Inxeba – Homosexualität, Männlichkeit und Ritual in Südafrika

Homophobie in afrikanischen Gesellschaften wird zumeist als Überrest unaufgeklärter Zeiten verstanden, eine Abwehr von Toleranz und Modernität. Auch der Film Inxeba wurde im Namen der Tradition angegriffen, doch so einfach ist es mit der Gegenüberstellung von Tradition und Moderne nicht.

29. Oktober 2019

» taz interviewt "Pose"-Darstellerin Hailie Sahar: "Ich will Bond-Girl sein"

Ab Mittwoch ist die 2. Staffel der US-Serie "Pose" zu sehen. Darstellerin Hailie Sahar über Realness und Chancen für trans Schauspieler*innen.

» ze.tt: Fäuste im Hintern sind für Volker und Paul Hauptbestandteil ihres Sexlebens

Auch wenn Mediziner*innen davon abraten, ist Fisting eine Sexpraktik, die angewendet wird. Wir haben mit zwei Männern darüber gesprochen, wie sie dazu gekommen sind und was für sie den Reiz daran ausmacht.

» Noizz: So kam es zum TV-Kuss zwischen "Friends"-Star Jennifer Aniston und Ellen DeGeneres

"Du hast so weiche Lippen!"

» Welt: Warum verkauft Barilla Spaghetti jetzt in pinker Packung?

Die traditionell blaue Spaghetti-Schachtel von Barilla ist plötzlich knallrosa. Ebenso schrill ist auch der zugehörige Werbeclip mit Sophia Loren zwischen Dragqueens und Transgender-Stars. Was steckt dahinter?

» stern: Loree sitzt im Rollstuhl und dreht Pornos – dafür hat sie jetzt einen Preis bekommen

Zum zehnten Mal wurden in Berlin alternative Pornos mit dem europäischen feministischen Porno-Award "PorYes" ausgezeichnet. Loree Erickson ist eine der Gewinnerinnen. Das Projekt der Rollstuhlfahrerin: "Queer crip porn".

» Express: Sex unter Kandidaten? "Es passiert eh" – Kölner Prince Charming packt über Show aus

Nicolas Puschmann gibt ab dem 30. Oktober als Prince charming den ersten deutschen Gay-Bachelor. Uns verriet er vorab, wie es auf Kreta zuging.

» derStandard.at: LGBTIQ-Institution Wiener Freiheit schließt wegen Rauchverbots

Weil die Betreiber nach Inkrafttreten des Rauchverbots eine Anzeigenflut fürchten, sperrt die Wiener Freiheit zu. Acht Mitarbeiter wurden abgemeldet

» Westdeutsche Zeitung: AStA-Referat in Düsseldorf beklagt homophoben Angriff

Postkarten an der Bürotür, auf denen homosexuelle Menschen sich küssen, sind überklebt worden. Die Aufkleber passen eigentlich nicht zu der Aktion.

» Abendzeitung: Schwuler Bachelor-Teilnehmer aus München strippt auch für Hetero-Männer

RTL schickt mit Prince Charming eine neue Variante der Kuppel-Show Der Bachelor an den Start. Ab Mittwoch sucht Nicolas Puschmann nach seinem Traummann. Unter den homosexuellen Kandidaten ist auch Basti Fantasti, ein 33-jähriger Stripper aus München.

» Weser-Kurier: Bremer Sozialbehörde veröffentlicht Broschüre zu Regenbogenfamilien

Kinder wachsen mit zwei Müttern auf oder haben mehr als zwei Elternteile: Längst gibt es mehr Familienformen als Vater, Mutter, Kind. Die Bremer Sozialbehörde hat jetzt eine Broschüre zum Thema veröffentlicht.

28. Oktober 2019

» katholisch.de: Overbeck nachdenklich – Priesteramt an einem Y-Chromosom festmachen?

Bischof hat nach eigener Aussage frühere Überzeugungen revidiert

» Welt über Hubert Fichte: Sextourist oder queerer Vordenker?

Hubert Fichte war der Kultautor der Bundesrepublik. Seine Vision: Die Verschwulung der Welt. Eine Berliner Ausstellung will ihn nun als postkolonialen Vordenker zeigen. Sein Hang zur Fetischisierung spricht dagegen.