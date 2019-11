Ausgewählter Artikel:

» (01.11.2019) Schweizer Illustrierte: Eine Big Fat Turkish Gay Wedding, bitte!

Türken feiern gerne grosse, rauschende Hochzeitsfeste. SI-Online-Blogger Onur Ogul träumt hin und wieder von einem eigenen. Doch manchmal zweifelt er daran, ob überhaupt alle gewillt wären, eine Vermählung von zwei Männern gleich zu feiern wie eine von Heteros.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. November 2019

» Legal Tribune Online über Sexuelle Identität in Art. 3: Union blo­ckiert Grund­ge­setz­än­de­rung

FDP, Linke und Grüne drängen auf mehr Schutz von Homosexuellen im Grundgesetz. Art. 3 GG soll um das Merkmal der sexuellen Identität ergänzt werden. Die SPD ist auch dafür – und will nun den Druck auf den Koalitionspartner erhöhen.

» taz: Aus SchwuZ wird QueerZ – Ein Grund zum Feiern

Am 2.11. startet in der Szene-­Institution SchwuZ die erste Party für junge queere Menschen von 14 bis 21. Tan (15) feiert mit und erklärt, warum.

» FAZ über LGBTQ-Marketing: Das Geschäft mit der Toleranz

Viele Unternehmen setzen auf die Macht der Regenbogenflagge. Produkte, die für Toleranz stehen und sexuelle Minderheiten ansprechen sollen, sind vor allem bei jungen Menschen beliebt. Steckt guter Wille oder Marketing dahinter?

» Welt: Soll dieser Junge ein Mädchen werden?

James Younger ist sieben Jahre alt, er will angeblich Luna genannt und ein Mädchen werden. Seine Mutter ist dafür, sein Vater ist strikt dagegen. Ein Expertengespräch über eine Geschlechtsumwandlung, die die Amerikaner beschäftigt.

» Luzerner Zeitung: "Wir wollen nicht als schwache Minderheit abgestempelt werden" – Homokomitee bekämpft Schutzgesetz

Sollen Aufrufe zu Hass wegen der sexuellen Orientierung bestraft werden? Im Februar entscheidet das Volk. Jetzt gibt es ein Nein von überraschender Seite: Ein Komitee von Homosexuellen will keine "Sonderrechte" in Anspruch nehmen.

» watson: Kinder von Schwulen-Paar werden von Aargauer Spielgruppe abgewiesen

Selbst der zuständige Stadtrat hat kein Verständnis für die Argumentation der verantwortlichen Betriebsleiterin. Sie findet, eine solche Konstellation sei weder normal noch natürlich und verweigert den Kindern deshalb die Aufnahme in ihre Spielgruppe.

31. Oktober 2019

» taz spricht mit Lucius Teidelbaum über rechte Christen: "Sie werden lauter"

Der sächsische Landesbischof Carsten Rentzing tritt zurück, weil er einst rechte Ideen propagierte. Kein Einzelfall, sagt ein Fundamentalismus-Experte.

» Vice: Fotos von der Geschlechtsangleichung meines Liebsten

Ich schaue dabei zu, wie sich die Liebe meines Lebens von Tag zu Tag immer mehr in sich selbst verwandelt.

» taz über Boxen für GBTQ-Männer: Stark gegen Diskriminierung

Boxen hat das Image homophob zu sein. Im Village Berlin trainieren Schwule, bisexuelle, trans* und queere Männer auch um sich wehren zu können.

» Spiegel Online über Dating-Show "Prince Charming": Die Befreiung der Anbeterklasse

Im neuen Dating-Format "Prince Charming" buhlen beim RTL-Ableger TV now erstmals schwule Männer um einen Single. Das allein wäre semiinteressant. Tatsächlich geht es hier um die Zerschlagung des Trashsystems.

» kreiszeitung.de: Vater, Vater, Kind – Oldenburger setzt sich für Adoptionsrecht für Schwule ein

#familienväter – so lautet die Kampagne des 24-jährigen Joel Schiliro aus Oldenburg, der Mr. Gay Germany werden will. Mit dem Projekt möchte er sich für das Adoptionsrecht für Schwule einsetzen.

30. Oktober 2019

» SRF: Sollen Männer Männer und Frauen Frauen heiraten dürfen?

Sollen homosexuelle Paare auch in der Schweiz heiraten dürfen? Diskutieren Sie mit!

» Refinery29: Gehen lesbische Frauen schneller eine feste Bindung ein als heterosexuelle?

Es gibt dieses Klischee, lesbische und queere Frauen würden schon beim zweiten Date zusammenziehen. Wie viel Wahrheit steckt darin und was sind die Gründe?

» evangelisch.de: LGBTI und Kirche in Österreich

Öffnung der Trauung in den evangelischen Kirchen Österreichs. Und weiter? Was tut sich für LGBTIs in Kirchen und anderen Glaubensgemeinschaften im Nachbarland dazu hat Katharina Payk Andreas Raschke, den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Homosexuelle und Glaube in Wien, interviewt.

» Stuttgarter Zeitung: So traurig war das Coming-Out des Kandidaten Alexander Gutbrod

Am Mittwoch startet Deutschlands erste schwule Datingshow Prince Charming. Alexander Gutbrod aus Remseck ist als Kandidat mit dabei. Bis zu seinem Coming-out war es ein langer Weg, denn Gutbrod wuchs unter Zeugen Jehovas auf und war auch schon mit einer Frau verheiratet.

» Ruhr Nachrichten über Homosexualität im Fußball: Auch auf den Dortmunder Fußballplätzen weiter nur ein Randthema

Viel mehr müsste über Homosexualität im Fußball gesprochen werden, sagen Experten. ?Bei uns ist das kein Thema?, sagt der Vorsitzende des Dortmunder Fußballkreises. Was läuft falsch?

» ze.tt: Warum "Pose" die beste Serie über Mutterschaft ist

Sei, wer du sein willst, ist die Message der Serie Pose. Das gilt nicht nur für sexuelle und körperliche Identitäten, sondern auch für Familienrollen jenseits der Heteronormativität. Ein Kommentar

» Meedia: Konjunktiv allein reicht nicht – Buzzfeed und Vice verlieren Prozess um Verdachtsberichterstattung

Einem Arzt aus Berlin wird vorgeworfen, junge Männer in seiner Praxis sexuell missbraucht zu haben. Der Strafprozess beginnt im nächsten Jahr, doch schon diese Woche beschäftigte der Fall die Pressekammer des Berliner Landgerichts. Buzzfeed und Vice hatten in Reportagen teilweise den Namen des Arztes genannt. Der ging gegen die identifizierende Berichterstattung vor und bekam nun Recht. Ein Lehrstück in Sachen Verdachtsberichterstattung.

» Süddeutsche.de über Buzzfeed/Vice-Recherche: Viele Worte für einen Missbrauchs-Verdacht

"Buzzfeed" und "Vice" schreiben über einen Arzt, der Patienten sexuell missbraucht haben soll. Ein Gericht urteilt über die Berichterstattung.