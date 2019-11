Ausgewählter Artikel:

» (03.11.2019) vol.at: LGBTIQ* – Wie tolerant ist Vorarlberg?

Der Verein "GoWest" setzt sich für die Anliegen von LGBTIQ* Menschen in Vorarlberg ein. Handlungsbedarf gebe es in Vorarlberg auf jeden Fall, erklärt Obmann-Stellvertreter Michael Egger. Wie tolerant das Ländle ist und wo noch Handlungsbedarf herrscht, haben wir im Interview gefragt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. November 2019

» Stuttgarter Zeitung über Prozess gegen Schwulen in Leonberg: Vergewaltigungsvorwurf bleibt zu vage

Ein 29-Jähriger aus Weil der Stadt soll einen 17-Jährigen zum Sex gezwungen zu haben. Dessen Aussagen sind widersprüchlich.

» Welt über transsexuelle Staatsdiener: "Der Staat tritt meine Grundrechte mit Füßen"

Grünen-Politikerin Tessa Ganserer und Soldatin Anastasia Biefang sind Transfrauen. Sie dienen einem Staat, der es ihnen bis heute schwer macht, sie selbst zu sein. Warum tun sie es dann?

» Bernd Gaiser: Abschied der alten weißen Männer oder herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, lieber Wolfgang Theis

für die jetzt im Schwulen Museum Berlin zu besichtigende großartige, opulente Ausstellung zu 100 Jahre Anders als die Anderen, jenem legendären Film Richard Oswalds.

» vol.at: LGBTIQ* – Wie tolerant ist Vorarlberg?

Der Verein "GoWest" setzt sich für die Anliegen von LGBTIQ* Menschen in Vorarlberg ein. Handlungsbedarf gebe es in Vorarlberg auf jeden Fall, erklärt Obmann-Stellvertreter Michael Egger. Wie tolerant das Ländle ist und wo noch Handlungsbedarf herrscht, haben wir im Interview gefragt.

02. November 2019

» Tagesspiegel: Die schwierige Praxis der Leihmutterschaft

Schwule Promis wie Ricky Martin werden per Leihmutterschaft Eltern. Doch in der queeren Community ist diese Praxis durchaus umstritten.

» Aargauer Zeitung: Adoption boomt – Kinder haben heute häufiger zwei Mamis

Seit 2018 dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare das Kind ihres Partners aufnehmen. Damit sorgen sie für eine Trendwende.

Registrierung erforderlich

» Süddeutsche.de über "Little Brexit": Panoptikum für Freaks

Die Rückkehr von "Little Britain" als "Little Brexit" im Radio galt vielen als beste Nachricht in Zeiten politischer Wirrungen. Zu Recht? "Ja, aber nein, aber ja, aber."

» Refinery29: Schönheit ist nicht nur feminin – & diese 3 butch Personen beweisen esü

Drei butch Personen erzählen, wie sie über Schönheitsideale denken und welche Erfahrungen sie gemacht haben.

» Deutschlandfunk Kultur: Identität als Währung in der Kreativbranche

Mit dem Modewort Diversity lassen sich längst Fördergelder akquirieren. Identität werde zur Währung, von der die eigentlich Betroffenen zu wenig profitierten, meint Ari Robey-Lawrence. Die Forderung: Weiße Europäer müssten endlich ihre Macht teilen.

01. November 2019

» Legal Tribune Online über Sexuelle Identität in Art. 3: Union blo­ckiert Grund­ge­setz­än­de­rung

FDP, Linke und Grüne drängen auf mehr Schutz von Homosexuellen im Grundgesetz. Art. 3 GG soll um das Merkmal der sexuellen Identität ergänzt werden. Die SPD ist auch dafür – und will nun den Druck auf den Koalitionspartner erhöhen.

» Schweizer Illustrierte: Eine Big Fat Turkish Gay Wedding, bitte!

Türken feiern gerne grosse, rauschende Hochzeitsfeste. SI-Online-Blogger Onur Ogul träumt hin und wieder von einem eigenen. Doch manchmal zweifelt er daran, ob überhaupt alle gewillt wären, eine Vermählung von zwei Männern gleich zu feiern wie eine von Heteros.

» taz: Aus SchwuZ wird QueerZ – Ein Grund zum Feiern

Am 2.11. startet in der Szene-­Institution SchwuZ die erste Party für junge queere Menschen von 14 bis 21. Tan (15) feiert mit und erklärt, warum.

» FAZ über LGBTQ-Marketing: Das Geschäft mit der Toleranz

Viele Unternehmen setzen auf die Macht der Regenbogenflagge. Produkte, die für Toleranz stehen und sexuelle Minderheiten ansprechen sollen, sind vor allem bei jungen Menschen beliebt. Steckt guter Wille oder Marketing dahinter?

» Welt: Soll dieser Junge ein Mädchen werden?

James Younger ist sieben Jahre alt, er will angeblich Luna genannt und ein Mädchen werden. Seine Mutter ist dafür, sein Vater ist strikt dagegen. Ein Expertengespräch über eine Geschlechtsumwandlung, die die Amerikaner beschäftigt.

» Luzerner Zeitung: "Wir wollen nicht als schwache Minderheit abgestempelt werden" – Homokomitee bekämpft Schutzgesetz

Sollen Aufrufe zu Hass wegen der sexuellen Orientierung bestraft werden? Im Februar entscheidet das Volk. Jetzt gibt es ein Nein von überraschender Seite: Ein Komitee von Homosexuellen will keine "Sonderrechte" in Anspruch nehmen.

» watson: Kinder von Schwulen-Paar werden von Aargauer Spielgruppe abgewiesen

Selbst der zuständige Stadtrat hat kein Verständnis für die Argumentation der verantwortlichen Betriebsleiterin. Sie findet, eine solche Konstellation sei weder normal noch natürlich und verweigert den Kindern deshalb die Aufnahme in ihre Spielgruppe.

31. Oktober 2019

» taz spricht mit Lucius Teidelbaum über rechte Christen: "Sie werden lauter"

Der sächsische Landesbischof Carsten Rentzing tritt zurück, weil er einst rechte Ideen propagierte. Kein Einzelfall, sagt ein Fundamentalismus-Experte.

» Vice: Fotos von der Geschlechtsangleichung meines Liebsten

Ich schaue dabei zu, wie sich die Liebe meines Lebens von Tag zu Tag immer mehr in sich selbst verwandelt.

» taz über Boxen für GBTQ-Männer: Stark gegen Diskriminierung

Boxen hat das Image homophob zu sein. Im Village Berlin trainieren Schwule, bisexuelle, trans* und queere Männer auch um sich wehren zu können.

» Spiegel Online über Dating-Show "Prince Charming": Die Befreiung der Anbeterklasse

Im neuen Dating-Format "Prince Charming" buhlen beim RTL-Ableger TV now erstmals schwule Männer um einen Single. Das allein wäre semiinteressant. Tatsächlich geht es hier um die Zerschlagung des Trashsystems.