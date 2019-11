Ausgewählter Artikel:

» (06.11.2019) Schwäbische: Christin Löhner folgt auf Thomas Mosmann

Der Landesverband Baden-Württemberg der Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) hat einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherigen Führungsspitze um den zurückgetretenen Tuttlinger Thomas Mosmann ist die Entlastung nicht erteilt worden.

06. November 2019

» Weser-Kurier über Polen: Warum eine Kampagne ein ganzes Land bewegt

Mit einer zwielichtigen Kampagne von selbsternannten Patrioten will Polen die Sexualaufklärung schleifen. Die möglichen Folgen analysiert Gabriele Lesser.

» NZZ zur "Ehe für alle": Reformierte Kirche sagt Ja

Lange haben die Reformierten über die Ehe für alle gestritten. Jetzt ist klar: Die Kirche will in Zukunft auch schwule und lesbische Paare trauen.

05. November 2019

» fudder: Wieso es ein Kompetenzzentrum für Intersexualität in Freiburg braucht

Nach Schätzungen werden weltweit 1,7 Prozent der Menschen mit einer Variation des Geschlechts geboren. fudder hat mit Tatiana Graf vom Freiburger Verein Fluss über die Notwendigkeit von Kompetenzzentren gesprochen.

» Donaukurier über tödliche Messerattacke in Passau: War es eine Beziehungstat?

Passau (DK) Im Fall der tödlichen Messerattacke am Halloween-Abend in Passau beschäftigt die Ermittler eine Frage: In welcher Beziehung standen Täter und Opfer zueinander? Einen homosexuellen Hintergrund schließt der Passauer Oberstaatsanwalt Walter Feiler nicht aus.

» 20 Minuten über ernordeten Schwulen: Hat R.F.* seinen Killer zu sich eingeladen?

Hair- und Make-up-Artist R. F.*, der in einem Hotelzimmer in Zürich-Albisrieden erstochen wurde, soll den mutmasslichen Täter zuvor in einer Gay-Bar getroffen haben.

» Augsburger Allgemeine aus Bad Wörishofen: Schwules Filmfest setzt Maßstäbe

Livemusik zu einem hochdramatischen Filmwerk, eine Vorstellung der Turngemeinschaft Allgäu im Kino die 25. Auflage gerät zu etwas Besonderem.

» watson: "Protestanten protestieren halt" – das sagt der Religionsexperte zum Zank um die Homo-Ehe

Die reformierte Kirche ist gespalten ob der Frage, ob die "Ehe für alle" zu befürworten sei und künftig auch homosexuelle Paare kirchlich getraut werden können. Religionssoziologe Jörg Stolz sagt, es sei normal, dass sich die Protestanten streiten.

» NÖN.at: Homo-Ehen in Krems – Pärchen im Gespräch

Christine Neumaier und Silvia Seeböck haben als erstes lesbisches Paar aus Krems geheiratet. Schon im Jänner gaben einander zwei Männer das Jawort.

» Deutsche Welle kommentiert: Homosexualität ist keine Krankheit

Mit seinem Gesetzesvorstoß gegen die Zwangstherapie von Homosexuellen setzt Gesundheitsminister Spahn ein richtiges Zeichen, da Homosexuelle vielfach noch immer diskriminiert werden, meint DW-Chefredakteurin Ines Pohl.

» FAZ über Homosexualität: Nichts zu "heilen"

Gesundheitsminister Jens Spahn legt seinen Gesetzentwurf zum Verbot von Konversionstherapien vor. Eine juristische Herausforderung.

» Merkurist: Braucht Wiesbaden neue LSBT*IQ-Bars?

In Wiesbaden gibt es nur noch eine explizite LSBT*IQ-Bar. Hat die Nachfrage abgenommen und braucht es solche Lokale nicht mehr? Und warum sind diese für die Community überhaupt wichtig?

04. November 2019

» Welt: Er betete um die Befreiung vom Schwulsein

Gesundheitsminister Jens Spahn will Therapeuten das Handwerk legen, die behaupten, Homosexuelle in Heterosexuelle umwandeln zu können. Bisher profitierte davon das evangelikal-pietistischen Milieu, wo die Methode besonders verbreitet ist.

» zentralplus: Lesbische Bosnierin darf vorerst in Luzern bleiben

Gewalt gegen Homosexuelle ist in Bosnien fast an der Tagesordnung. Dennoch bezeichnen die Luzerner Behörden den Staat für sie als sicheres Herkunftsland. Das Bundesgericht hat das Amt für Migration

» Tagesspiegel über 26. Operngala für die Deutsche Aids-Stiftung: Mit Verve, Ironie und Spitzentönen

Bei der 26. Festlichen Operngala für die Deutsche Aids-Stiftung erklingen Mozart- und Verdi-Arien. Und ein Preisträger glaubt immer noch an Amerika.

» Süddeutsche.de über "Prince Charming": Märchenprinz

Bisher gab es das in allen Variationen für Heterosexuelle: Nun läuft die erste deutsche Kuppelshow für Homosexuelle. Und so oberflächlich das alles sein mag, ein Signal für den Abbau von Vorurteilen ist sie allemal: Sie funktioniert immerhin wie alle Kuppelshows.

03. November 2019

» Stuttgarter Zeitung über Prozess gegen Schwulen in Leonberg: Vergewaltigungsvorwurf bleibt zu vage

Ein 29-Jähriger aus Weil der Stadt soll einen 17-Jährigen zum Sex gezwungen zu haben. Dessen Aussagen sind widersprüchlich.

» Welt über transsexuelle Staatsdiener: "Der Staat tritt meine Grundrechte mit Füßen"

Grünen-Politikerin Tessa Ganserer und Soldatin Anastasia Biefang sind Transfrauen. Sie dienen einem Staat, der es ihnen bis heute schwer macht, sie selbst zu sein. Warum tun sie es dann?

» Bernd Gaiser: Abschied der alten weißen Männer oder herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, lieber Wolfgang Theis

für die jetzt im Schwulen Museum Berlin zu besichtigende großartige, opulente Ausstellung zu 100 Jahre Anders als die Anderen, jenem legendären Film Richard Oswalds.

» vol.at: LGBTIQ* – Wie tolerant ist Vorarlberg?

Der Verein "GoWest" setzt sich für die Anliegen von LGBTIQ* Menschen in Vorarlberg ein. Handlungsbedarf gebe es in Vorarlberg auf jeden Fall, erklärt Obmann-Stellvertreter Michael Egger. Wie tolerant das Ländle ist und wo noch Handlungsbedarf herrscht, haben wir im Interview gefragt.