Ausgewählter Artikel:

» (06.11.2019) fudder: Wenn queerphobe Firmen ihre Einstellung ändern

Nachdem der Barilla-Konzernchef sich vor fünf Jahren mit einer Aussage gegen homosexuelle Lebensweise, unbeliebt machte, hat das Unternehmen eine Wandlung durchlebt. Doch nicht alle Firmen sind so, sagt Dita Whip.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. November 2019

» taz: Abmahnung gegen LGBT-Medium – Queer.de unter Druck

Das Nachrichtenportal befindet sich im Rechtsstreit mit einem christlichen Bildungsverein. Dabei fühlt sich die Redaktion allein gelassen.

» apotheke adhoc: Wenn der Transgender-Kunde die Pille danach verlangt

Die Pille danach hat schon in so mancher Apotheke zu skurrilen Beratungssituationen geführt naturgemäß häufig im Notdienst. Eine junge Inhaberin hatte in ihrem Nachtdienst jetzt einen Fall, auf den sie trotz Fachwissen, aller möglichen Leitfäden und persönlichem Engagement nicht vorbereitet war.

» Frankfurter Wochenblatt: Christian Gaa setzt sich für eine Änderung des Grundgesetzes ein

Seit 13. Oktober steht es fest: Christian Gaa, schwuler Aktivist des Bündnisses Akzeptanz & Vielfalt Frankfurt, ist Finalist für die Wahl des Mr. Gay Germany 2020.

» fudder: Wenn queerphobe Firmen ihre Einstellung ändern

Nachdem der Barilla-Konzernchef sich vor fünf Jahren mit einer Aussage gegen homosexuelle Lebensweise, unbeliebt machte, hat das Unternehmen eine Wandlung durchlebt. Doch nicht alle Firmen sind so, sagt Dita Whip.

» FAZ: Vielfalt bedeutet mehr als Frauenquote

Wer es mit Diversität wirklich ernst meint, muss viel investieren das haben Hochschulen inzwischen erkannt. Auch vor vermeintlich kontroversen Themen darf man da nicht zurückschrecken.

» Tagesspiegel: Am Tag des Mauerfalls hatte die DDR ihr Kino-Coming-Out

"Coming Out", der einzige DDR-Film zur Homosexualität, hatte ausgerechnet am Tag des Mauerfalls Premiere. So denkt Hauptdarsteller Matthias Freihof heute darüber.

» Johannes Kram im BILDblog: Wie Robin Alexander Fakten verdreht, um sich empören zu können

"Alexander spinnt sich hier eine Geschichte zurecht, die zwar vorgeblich nur einen Homosexuellen, tatsächlich aber einen Großteil der queeren Community an den "Rand" stellt."

» Nau: Darum ist SVP gegen Diskriminierungsschutz für Homosexuelle

Die SVP wehrt sich gegen die Erweiterung der Rassismusstrafnorm auf sexuelle Orientierung. Der Artikel sei bereits ein Fehler und einer Demokratie fremd.

» FAZ: Beten gegen das Schwulsein

Jens Spahn will Konversionstherapien für Jugendliche verbieten. Was aber macht es mit einem Heranwachsenden, wenn er seine sexuelle Orientierung unterdrücken muss? Bastian Melcher hat es erlebt.

Testabo erforderlich

» QFF: Offener Brief an Union Berlin

Es ging ein Aufschrei durch die Szene der Homosexuellen… mal wieder wegen eines Banners bei einem Fußballspiel… man kann dieses Banner drehen und wenden wie man will, es verliert nie an negativer Ausdruckskraft.

» Weser-Kurier über Polen: Warum eine Kampagne ein ganzes Land bewegt

Mit einer zwielichtigen Kampagne von selbsternannten Patrioten will Polen die Sexualaufklärung schleifen. Die möglichen Folgen analysiert Gabriele Lesser.

» Schwäbische: Christin Löhner folgt auf Thomas Mosmann

Der Landesverband Baden-Württemberg der Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) hat einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherigen Führungsspitze um den zurückgetretenen Tuttlinger Thomas Mosmann ist die Entlastung nicht erteilt worden.

» NZZ zur "Ehe für alle": Reformierte Kirche sagt Ja

Lange haben die Reformierten über die Ehe für alle gestritten. Jetzt ist klar: Die Kirche will in Zukunft auch schwule und lesbische Paare trauen.

05. November 2019

» fudder: Wieso es ein Kompetenzzentrum für Intersexualität in Freiburg braucht

Nach Schätzungen werden weltweit 1,7 Prozent der Menschen mit einer Variation des Geschlechts geboren. fudder hat mit Tatiana Graf vom Freiburger Verein Fluss über die Notwendigkeit von Kompetenzzentren gesprochen.

» Donaukurier über tödliche Messerattacke in Passau: War es eine Beziehungstat?

Passau (DK) Im Fall der tödlichen Messerattacke am Halloween-Abend in Passau beschäftigt die Ermittler eine Frage: In welcher Beziehung standen Täter und Opfer zueinander? Einen homosexuellen Hintergrund schließt der Passauer Oberstaatsanwalt Walter Feiler nicht aus.

» 20 Minuten über ernordeten Schwulen: Hat R.F.* seinen Killer zu sich eingeladen?

Hair- und Make-up-Artist R. F.*, der in einem Hotelzimmer in Zürich-Albisrieden erstochen wurde, soll den mutmasslichen Täter zuvor in einer Gay-Bar getroffen haben.

» Augsburger Allgemeine aus Bad Wörishofen: Schwules Filmfest setzt Maßstäbe

Livemusik zu einem hochdramatischen Filmwerk, eine Vorstellung der Turngemeinschaft Allgäu im Kino die 25. Auflage gerät zu etwas Besonderem.

» watson: "Protestanten protestieren halt" – das sagt der Religionsexperte zum Zank um die Homo-Ehe

Die reformierte Kirche ist gespalten ob der Frage, ob die "Ehe für alle" zu befürworten sei und künftig auch homosexuelle Paare kirchlich getraut werden können. Religionssoziologe Jörg Stolz sagt, es sei normal, dass sich die Protestanten streiten.

» NÖN.at: Homo-Ehen in Krems – Pärchen im Gespräch

Christine Neumaier und Silvia Seeböck haben als erstes lesbisches Paar aus Krems geheiratet. Schon im Jänner gaben einander zwei Männer das Jawort.

» Deutsche Welle kommentiert: Homosexualität ist keine Krankheit

Mit seinem Gesetzesvorstoß gegen die Zwangstherapie von Homosexuellen setzt Gesundheitsminister Spahn ein richtiges Zeichen, da Homosexuelle vielfach noch immer diskriminiert werden, meint DW-Chefredakteurin Ines Pohl.