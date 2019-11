Ausgewählter Artikel:

» (07.11.2019) Zeit Online: "Ich habe den Geschlechtseintrag aus der Geburtsurkunde gestrichen"

"Ich möchte bei einer Bewerbung nicht mit 'Sehr geehrter Herr' oder 'Sehr geehrte Frau' angesprochen werden", sagt Gen Eickers. Denn Gen ist trans.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. November 2019

» RTL zu "Prince Charming": Wird Zeit, dass Dating schwul wird

Hetero, männlich, zehn Jahre lang Redakteur in der Newsredaktion... und jetzt eine Kolumne über eine Dating-Show? Gut, ich bin Single, aber bei "Prince Charming" datet ein Mann Männer, also bin ich im Grunde auch schon wieder raus. Außerdem habe ich noch nie zuvor eine Dating-Show verfolgt, ich habe gerade so eben mitbekommen, dass es so etwas gibt. Bei "Prince Charming" wurde jedoch meine Aufmerksamkeit geweckt.

» RTL zu "Prince Charming": "Haste einen, haste alle" – Ein Märchen über phallusförmige Krawatten und einen heißen Prince

Endlich Gleichberechtigung im Trash-TV! Â Nicolas Puschmann ist der erste Mann, der seinen Traummann im deutschen Fernsehen sucht. Was kann die Gay-Dating-Show?

» stern.de: "Prince Charming" ist das beste Datingformat aller Zeiten

Fans von "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" dürfen sich freuen: In "Prince Charming" können endlich auch Männer um Männer buhlen – und das hat riesiges Potenzial! Nach zwei Folgen geht unsere Autorin soweit zu behaupten: die beste Datingshow aller Zeiten!

» Noizz: Diese Drag-Queens mit Down-Syndrom feiern weltweit Erfolge

Alles fing an vor anderthalb Jahren in einem Keller in London.

» Augsburger Allgemeine: Dieser Münchner möchte der nächste "Mr Gay Germany" werden

Maximilian Wittig aus München steht im Finale des Wettbewerbs "Mr Gay Germany". Mit seiner Teilnahme möchte er vor allem eines erreichen.

» Frankfurter Rundschau über rechte Sprachkritik und Gender-Paranoia: Von welcher Normalität ist nochmal die Rede?

Der Verein Deutsche Sprache verwechselt Sprachkritik mit Antifeminismus und verschärft gerade die Agitation gegen geschlechtergerechte Sprache. Die Kolumne.

» taz-Nachruf auf Sophinette Becker: "Wir sind nicht fluide"

Die Psychotherapeutin wirkte mehrere Jahre am Frankfurter Institut für Sexualwissenschaft. Später leitete sie die Sexualmedizinische Ambulanz.

» Zeit Online: "Ich habe den Geschlechtseintrag aus der Geburtsurkunde gestrichen"

"Ich möchte bei einer Bewerbung nicht mit 'Sehr geehrter Herr' oder 'Sehr geehrte Frau' angesprochen werden", sagt Gen Eickers. Denn Gen ist trans.

» Focus Online über Therapie gegen Homosexualität: Spahn will sie verbieten – und hat recht damit

Eine Therapie, die Menschen ihre Homosexualität austreiben soll? Was wie ein Schauermärchen aus dem Mittelalter klingt, ist für tausende Schwule und Lesben Realität. Selbsternannte Heiler wollen sie umerziehen, zu Heteros machen. Gesundheitsminister Spahn will die abstrusen Methoden jetzt verbieten.

» Badische Zeitung: "Wir sind Teil dieser Gesellschaft"

Thomas Ays verarbeitet in seinen Werken Selbsterlebtes. HOCHRHEIN. Die Liebe zwischen zwei Menschen des gleichen Geschlechts ist naturgegeben wie die zwischen Mann und Frau - eine Tatsache, die noch nicht berall angekommen ist. In der Serie "Leben auf dem Land – homosexuell, na und?" stellt die Badische Zeitung Menschen aus der Region vor, die ihre Lebensgeschichte erzhlen oder sich mit dem Thema Homosexualitt beschftigt haben.

Registrierung erforderlich

» katholisch.de: Die Kirche muss ihre Haltung zur Homosexualität überdenken!

Die umstrittenen Konversionstherapien für Homosexuelle sollen demnächst verboten werden. Joachim Valentin wünscht sich ein eindeutiges Plädoyer der Kirche für diesen Schritt – und darüber hinaus eine offenere Haltung zur Homosexualität.

» fudder-Interview: Was die Queere- und Klimabewegung miteinander verbindet

Die Klimabewegung bekommt Zulauf: Freiburgs queere Community will Ende November bei Fridays for Future mitstreiken. In einem Vortrag am Donnerstag erklärt Alexandra Spitznagel was die Queere- und die Klimabewegung verbindet.

06. November 2019

» taz: Abmahnung gegen LGBT-Medium – Queer.de unter Druck

Das Nachrichtenportal befindet sich im Rechtsstreit mit einem christlichen Bildungsverein. Dabei fühlt sich die Redaktion allein gelassen.

» apotheke adhoc: Wenn der Transgender-Kunde die Pille danach verlangt

Die Pille danach hat schon in so mancher Apotheke zu skurrilen Beratungssituationen geführt naturgemäß häufig im Notdienst. Eine junge Inhaberin hatte in ihrem Nachtdienst jetzt einen Fall, auf den sie trotz Fachwissen, aller möglichen Leitfäden und persönlichem Engagement nicht vorbereitet war.

» Frankfurter Wochenblatt: Christian Gaa setzt sich für eine Änderung des Grundgesetzes ein

Seit 13. Oktober steht es fest: Christian Gaa, schwuler Aktivist des Bündnisses Akzeptanz & Vielfalt Frankfurt, ist Finalist für die Wahl des Mr. Gay Germany 2020.

» fudder: Wenn queerphobe Firmen ihre Einstellung ändern

Nachdem der Barilla-Konzernchef sich vor fünf Jahren mit einer Aussage gegen homosexuelle Lebensweise, unbeliebt machte, hat das Unternehmen eine Wandlung durchlebt. Doch nicht alle Firmen sind so, sagt Dita Whip.

» FAZ: Vielfalt bedeutet mehr als Frauenquote

Wer es mit Diversität wirklich ernst meint, muss viel investieren das haben Hochschulen inzwischen erkannt. Auch vor vermeintlich kontroversen Themen darf man da nicht zurückschrecken.

» Tagesspiegel: Am Tag des Mauerfalls hatte die DDR ihr Kino-Coming-Out

"Coming Out", der einzige DDR-Film zur Homosexualität, hatte ausgerechnet am Tag des Mauerfalls Premiere. So denkt Hauptdarsteller Matthias Freihof heute darüber.

» Johannes Kram im BILDblog: Wie Robin Alexander Fakten verdreht, um sich empören zu können

"Alexander spinnt sich hier eine Geschichte zurecht, die zwar vorgeblich nur einen Homosexuellen, tatsächlich aber einen Großteil der queeren Community an den "Rand" stellt."

» Nau: Darum ist SVP gegen Diskriminierungsschutz für Homosexuelle

Die SVP wehrt sich gegen die Erweiterung der Rassismusstrafnorm auf sexuelle Orientierung. Der Artikel sei bereits ein Fehler und einer Demokratie fremd.