Ausgewählter Artikel:

» (10.11.2019) Vice: Die brasilianische Transcommunity in Berlin

"Das erste Mal war ich einfach nur ich. Nicht so, wie meine Eltern es von mir erwarten. Oder die Jungs aus dem Fußballteam."

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. November 2019

» taz interviewt GLADT-Aktivistin Sabuha Salaam: "Toleranz? Pfffff!"

Sabuha Salaam, geboren in der Türkei als Mesut Özdemir, hat die Gayhane-Party mitbegründet und die Interessenvertretung queerer Einwander*innen GLADT.

» bento: Penis, Pool, "Prince Charming" – der "schwule Bachelor" hätte so viel mehr sein müssen

Ich gebe zu, als der Trash-Sender RTL groß ankündigte, mit einer schwulen Version des "Bachelors" sein Angebot auf TVNOW zu erweitern, keimte in mir eine kleine Hoffnung auf: 21 schwule Männer! Auf einem Bildschirm! Die mit Dates und Gesprächen ihre unterschiedlichen Vorstellungen von Liebe und Beziehung zeigen können, die unterhalten können – und ganz nebenbei repräsentieren.

09. November 2019

» Nau: So schlugen sich die Gäste der "Arena" zur Homo-Ehe die Köpfe ein

Die "Ehe für alle" war am Freitag in der SRF-Arena das heiss diskutierte Thema. Ex-SVP-Nationalrat Oskar Freysinger genoss die Provokation und die Showbühne.

» Tagesspiegel-Video über Homosexuelle in der DDR: Als Lesben und Schwule die Staatsmacht herausforderten

Homosexuelle gab es in der DDR offiziell nicht. Aber auch in Ost-Berlin kämpften sie für ihre Rechte.

» Blick: Kurt Aeschbacher will seinen Freund heiraten

Zwischen heftigen Diskussionen über die "Ehe für Alle" gab es gestern auch eine schöne Enthüllung von Kurt Aeschbacher. Der Moderator will seinen Lebenspartner Leonardo Reinau heiraten.

» Tagesspiegel: In der Kleinfamilie wirkt das Mittelalter nach

Die westliche Welt ist von Regeln geprägt, die aus der katholischen Kirche stammen, sagen Forscher. Das betreffe sowohl Familienstrukturen als auch die Psyche.

» taz zum Rio-Reiser-Platz in Berlin-Kreuzberg: Im Hausbesetzerland

Ein Platz für Rio Reiser in Berlin-Kreuzberg, das könnte nächstes Jahr Wirklichkeit werden. In guter Stimmung wurde darüber diskutiert.

08. November 2019

» Frankfurter Rundschau: Einschüchterungs- und Abmahnwelle gegen Queer.de

Micha Schulze, Gründer und Geschäftsführer des Online-Magazins Queer.de, spricht über die juristischen Auseinandersetzungen mit dem Verein Teenstar.

» Radio Bielefeld: Regenbogen-Streifen auf dem Niederwall

Auf dem Niederwall hat die Stadt kurz vor dem Jahnplatz zwei große Regenbogenfahnen aufgemalt

» Schweizer Illustrierte über homophobe Gewalt: Wir sollten wegen jedem "Seich" zur Polizei!

Seit SI-online-Blogger Onur Ogul nach Berlin gezogen ist, fühlt er sich nicht mehr so sicher wie früher in der Schweiz. Schuld sind regelmässige Polizeimeldungen über homophobe Gewalt. Er erklärt, warum er trotzdem froh um sie ist.

» Blick: Zoff um SRF-"Arena" zu Homosexuellen-Rechten

In der SRF-"Arena" wird die Gleichstellung und der Schutz von Homosexuellen diskutiert. Die Gästeliste der heutigen "Arena" passt LGBTQ+-Dachverbänden und Politikern allerdings überhaupt nicht.

» Sumikai: Japanische Universitäten setzen sich für mehr Akzeptanz von LGBT-Studenten ein

Netzwerk soll beim Austausch von Informationen zu dem Thema helfen

» Tagesspiegel über Netflix-Serie "Pose": Revolutionäre Bälle

Die außergewöhnliche Netflix-Serie "Pose" setzt der New Yorker Ballroom-Kultur ein Denkmal. Jetzt ist die zweite Staffel gestartet.

» Badische Zeitung: "Die Gesellschaft war vor zehn Jahren Homosexualitt gegenüber noch offener als heute"

Der Autor Thomas Ays aus Bad Sckingen verarbeitet in seinen Werken auch Selbsterlebtes. Mit dem Aufstieg der AfD kmen alte Feindbilder wieder hoch, sagt der Autor.

» RTL: Quasseln ist schwul – "Prince Charming" startet Gay-Podcast bei AUDIONOW

Podcast ist schwul – zumindest dann, wenn er sich um die allererste Gay-Datingshow Deutschlands dreht. Während Junggeselle Nicolas Puschmann im neuen TVNOW-Experiment "Prince Charming" nach seinem Mr. Right sucht, blickt unser Moderator Eric Schroth am Mikro exklusiv mit verschiedenen prominenten Überraschungsgästen hinter die Kulissen

» Mit Vergnügen Berlin: Warum wir aufhören müssen zu sagen, wie offen, bunt und tolerant Berlin ist

Berlin hat den Ruf besonders offen, bunt und tolerant zu sein. Ein Olymp für Minderheit quasi. Jeder darf so sein, wie er oder sie ist. "Das ist Quatsch", sagt unser Autor Julius, denn in einem Gespräch mit zwei seiner engsten Freundinnen sind die Geschichten ganz anders.

» SRF: Neuer Schub für die "Ehe für alle"?

Das Ja der Kirche zur "Ehe für alle" gibt der Vorlage Auftrieb. Setzt der kirchliche Segen Politiker nun unter Druck?

» Donaukurier über erstes homosexuelles Ehepaar in Pfaffenhofen: Regenbogenbunte Koalition

Norbert März und Andreas Sigl-März waren das erste homosexuelle Ehepaar, das sich in Pfaffenhofen das Jawort gegeben hat.

» npla: Sind afrokubanische Religionen offen für sexuelle Vielfalt?

Afrokubanische Religionen zeigen sowohl Ablehnung als auch fortschrittliche Positionen gegenüber der Idee, Homosexuellen und Trans*personen einen Platz in ihrer Gemeinschaft einzuräumen.