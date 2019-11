Ausgewählter Artikel:

» (12.11.2019) 20 Minuten: "Ich stamme aus dem Balkan und bin Drag"

Pascal Pajic (26) studiert Medizin und verwandelt sich in seiner Freizeit in eine Dragqueen. Gewalt gegen Homosexuelle will er nicht tolerieren.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. November 2019

» FAZ: Umpolen verboten

Ein neues Gesetz soll Konversionstherapien für Homosexuelle eindämmen. Wer bietet so etwas eigentlich an?

» bento über Fußballnationalspielerin Svenja Huth: Warum Frauen sich outen und Männer mehr verdienen

Das erzählt sie in unserem Job-Podcast "Und was machst du so?"

» Vogue: Die Dating-App "Lex" richtet sich gezielt an die LGBTQ+-Szene – ohne Ausnahmen

Die Dating-App"Lex" ist bewusst für die queere Community entwickelt worden ihren Ursprung hat sie auf Instagram. Das steckt hinter der Idee.

» NZZ interviewt Ocean Vuong: "In Amerika leben heisst, in Drag zu leben"

Er ist alles, was man in Trumps Amerika nicht sein sollte: Sohn von Immigranten, homosexuell, widerständig gegenüber Kommerz und Karrieredenken. Aber Ocean Vuongs Stern steigt schnell einzig kraft seines herausragenden literarischen Könnens.

» Zeit Online über Chemsex: Das riskante High aus der schwulen Community

Sex auf Poppers, Liquid Ecstasy oder Crystal das meint Chemsex. Was steckt hinter dem Phänomen? Wieso ist es mit schwulem Sex verbunden? Der Sexpodcast hat Antworten.

11. November 2019

» taz: Transmann in Montenegro getauft – Ambivalente Akzeptanz

LGBTQ-Organisationen feiern die Taufe des 19-jährige Vuk Adi als Erfolg. Doch nicht alle sehen die Taufe des Transmanns als Fortschritt an.

» stern über Transgender in Pakistan: Es gibt nur drei Wege, Geld zu verdienen – Betteln, Tanzen oder Prostitution

Obwohl das Gesetz in Pakistan vorsieht, dass Transgender-Menschen die gleichen Rechte wie allen anderen zustehen, sieht die Realität im Land anders aus.

» Nollendorfblog: EON möchte sich nicht von Katherina Reiches Homo-Hass distanzieren

Der Jahreswechsel, wenn Katherina Reiche zu EON wechselt, ist dann auch ein guter Zeitpunkt für den Stromwechsel.

» Neue Westfälische: Mama, ich bin homosexuell – Wie sich das Outing des eigenen Kindes anfühlt

Für viele Betroffene ist es ein enorm großer Schritt, der Familie zu sagen, dass man lesbisch oder schwul ist. Viele hadern Jahre mit sich. Wie wird es die Mutter auffassen – und was sagt der Vater?

» Inside Wirtschaft: Homophober Trainer bei Fitness First? Inside Wirtschaft erhebt die Stimme!

Wir wollen Privates nicht mit Beruflichem mischen, aber wir erheben mit diesem Video unsere Stimme. Gegen Homophobie und für Respekt und Benehmen gegenüber jedem Menschen. Manuel Koch erzählt von einem Vorfall in seinem Fitness-Studio. Inside Wirtschaft nimmt das zum Anlass und wird eine Doku zu den Themen "Outing" und "Homophobie" in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft drehen. Gerade im Beruf ist das selbst heute noch oft ein Tabu. Wir stehen für Werte ein – wie ist es mit dir?

» Onetz: "Oben bin ich Mann, unten Frau"

Für ihn ist es wie die Emanzipation des Mannes. Julius Putz aus Wildenreuth bei Erbendorf trägt gerne Mini-Rock – auch in der Öffentlichkeit. Die Reaktionen von anderen Menschen fallen da oft gemischt aus.

10. November 2019

» Berliner Morgenpost über Lo Malinke: Neustart nach schweren Jahren

Er war 20 Jahre lang eine Hälfte des Chanson-Duos Malediva. Jetzt startet Lo Malinke in der Bar jeder Vernunft sein erstes Solo.

» evangelisch.de: Ordnung für die Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts beschlossen

Die Union Evangelischer Kirchen (UEK) hat einstimmig eine "Ordnung für die Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts" beschlossen. Die Synodalen votierten zudem dafür, in den Beschluss das Bedauern über die Ausgrenzung homosexueller Paare mit aufzunehmen.

» taz interviewt GLADT-Aktivistin Sabuha Salaam: "Toleranz? Pfffff!"

Sabuha Salaam, geboren in der Türkei als Mesut Özdemir, hat die Gayhane-Party mitbegründet und die Interessenvertretung queerer Einwander*innen GLADT.

» Vice: Die brasilianische Transcommunity in Berlin

"Das erste Mal war ich einfach nur ich. Nicht so, wie meine Eltern es von mir erwarten. Oder die Jungs aus dem Fußballteam."

» bento: Penis, Pool, "Prince Charming" – der "schwule Bachelor" hätte so viel mehr sein müssen

Ich gebe zu, als der Trash-Sender RTL groß ankündigte, mit einer schwulen Version des "Bachelors" sein Angebot auf TVNOW zu erweitern, keimte in mir eine kleine Hoffnung auf: 21 schwule Männer! Auf einem Bildschirm! Die mit Dates und Gesprächen ihre unterschiedlichen Vorstellungen von Liebe und Beziehung zeigen können, die unterhalten können – und ganz nebenbei repräsentieren.

09. November 2019

» Nau: So schlugen sich die Gäste der "Arena" zur Homo-Ehe die Köpfe ein

Die "Ehe für alle" war am Freitag in der SRF-Arena das heiss diskutierte Thema. Ex-SVP-Nationalrat Oskar Freysinger genoss die Provokation und die Showbühne.

» Tagesspiegel-Video über Homosexuelle in der DDR: Als Lesben und Schwule die Staatsmacht herausforderten

Homosexuelle gab es in der DDR offiziell nicht. Aber auch in Ost-Berlin kämpften sie für ihre Rechte.

» Blick: Kurt Aeschbacher will seinen Freund heiraten

Zwischen heftigen Diskussionen über die "Ehe für Alle" gab es gestern auch eine schöne Enthüllung von Kurt Aeschbacher. Der Moderator will seinen Lebenspartner Leonardo Reinau heiraten.