» (13.11.2019) Abendzeitung interviewt "Queen of Drags"-Kandidatin Janisha Jones: "Ich würde mir wünschen, dass die Münchner auf mich zukommen"

In der neuen Show "Queen of Drags" suchen Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz nach Deutschlands schrillster Drag-Queen. Eine der Kandidatinnen ist Janisha Jones aus München. Wir haben mit der gebürtigen Katalonierin gesprochen.

13. November 2019

» 20 Minuten: Schwuler Politiker wird aufs Übelste beleidigt

GLP-Politiker Michel Rudin und sein Begleiter wurden bei einem Abendessen in Lyss BE Opfer von verbalen Beleidigungen. Der Grund: ihre Homosexualität.

» watson: Ältester Schwulenaktivist der Schweiz – "Ja, es gibt einen Backlash – Schuld ist die SVP"

Im vergangenen halben Jahr gab es vermehrt Meldungen über Angriffe auf Homosexuelle. Ernst Ostertag ist der bekannteste Exponent der Schweizer Schwulenbewegung. Er sagt: "Jetzt müssen wir wieder kämpfen."

» taz über queere Geflüchtete: Neues Leben Berlin

In Berlin gibt es viele queere Schutzräume. Dennoch sehen sich Geflüchtete in ihrer neuen Heimat mit vielen Herausforderungen konfrontiert.

» Tagesspiegel: Das müssen Firmen bei der Geschlechtsoption divers beachten

Bei der Geschlechtsoption divers haben Firmen viel Beratungsbedarf – sei es bei der Anrede von Menschen, Stellenausschreibungen oder Umkleiden.

» Vice: Hetero-Männer, lasst euch von hinten nehmen!

Dann macht ihr was gegen Homophobie und habt einen besseren Orgasmus.

» stern: Ich bin schwul und verliebt in einen heteroexuellen Mann – habe ich eine Chance?

Nicht jede Liebe wird auch erwidert. Kevin hat allerdings das Gefühl, dass sein Schwarm auch auf ihn steht. Das einzige Problem: Er besteht darauf, nicht schwul zu sein.

» bz Basel: Zwillinge von schwulem Paar abgelehnt – Jetzt spricht die Spielgruppenleiterin

Nach langem Schweigen äussert sich die Lenzburger Spielgruppenleiterin, die schweizweit Schlagzeilen machte. Sie nennt den Vorfall ein "Missverständnis".

» Bochumer Stadt- und Studierendenzeitung: Mehr Homo sein für Homo sapiens

Entwicklung der Menschheit heißt immer einen Schritt nach vorn und fünf zurück!

12. November 2019

» Nollendorfblog: Was die Trennung von Anne Will und Miriam Meckel über die Homophobie in diesem Land verrät

Der doppelte Sinn des deutschen Wortes egal zeigt, wie vertrackt dieses Dilemma für Homosexuelle ist: Egal gleich ist doch okay. Egal gleich ist nicht okay.

» LVZ: Anklage nach Überfällen auf Transsexuellen-Bordelle in Leipzig

Sie bedrohten ihre Opfer mit Pistole und Schlagstock: Sechs Männer sollen überwiegend in Leipzig Wohnungsbordelle ausgeraubt haben. Der für Montag geplante Prozess in Leipzig konnte aber nicht starten.

Probeabo erforderlich

» FAZ: Umpolen verboten

Ein neues Gesetz soll Konversionstherapien für Homosexuelle eindämmen. Wer bietet so etwas eigentlich an?

Testabo erforderlich

» bento über Fußballnationalspielerin Svenja Huth: Warum Frauen sich outen und Männer mehr verdienen

Das erzählt sie in unserem Job-Podcast "Und was machst du so?"

» Vogue: Die Dating-App "Lex" richtet sich gezielt an die LGBTQ+-Szene – ohne Ausnahmen

Die Dating-App"Lex" ist bewusst für die queere Community entwickelt worden ihren Ursprung hat sie auf Instagram. Das steckt hinter der Idee.

» NZZ interviewt Ocean Vuong: "In Amerika leben heisst, in Drag zu leben"

Er ist alles, was man in Trumps Amerika nicht sein sollte: Sohn von Immigranten, homosexuell, widerständig gegenüber Kommerz und Karrieredenken. Aber Ocean Vuongs Stern steigt schnell einzig kraft seines herausragenden literarischen Könnens.

» 20 Minuten: "Ich stamme aus dem Balkan und bin Drag"

Pascal Pajic (26) studiert Medizin und verwandelt sich in seiner Freizeit in eine Dragqueen. Gewalt gegen Homosexuelle will er nicht tolerieren.

» Zeit Online über Chemsex: Das riskante High aus der schwulen Community

Sex auf Poppers, Liquid Ecstasy oder Crystal das meint Chemsex. Was steckt hinter dem Phänomen? Wieso ist es mit schwulem Sex verbunden? Der Sexpodcast hat Antworten.

11. November 2019

» taz: Transmann in Montenegro getauft – Ambivalente Akzeptanz

LGBTQ-Organisationen feiern die Taufe des 19-jährige Vuk Adi als Erfolg. Doch nicht alle sehen die Taufe des Transmanns als Fortschritt an.

» stern über Transgender in Pakistan: Es gibt nur drei Wege, Geld zu verdienen – Betteln, Tanzen oder Prostitution

Obwohl das Gesetz in Pakistan vorsieht, dass Transgender-Menschen die gleichen Rechte wie allen anderen zustehen, sieht die Realität im Land anders aus.

» Nollendorfblog: EON möchte sich nicht von Katherina Reiches Homo-Hass distanzieren

Der Jahreswechsel, wenn Katherina Reiche zu EON wechselt, ist dann auch ein guter Zeitpunkt für den Stromwechsel.