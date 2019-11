Ausgewählter Artikel:

» (14.11.2019) Express über Mönchengladbacher Tollitäten: Erstes schwules Prinzen-Paar steht in den Startlöchern

Das Mönchengladbacher Prinzen-Paar steht in den Startlöchern: Am Freitag findet die Proklamation von Prinz Axel I. und Prinz Niersius Thorsten statt. Das erste gleichgeschlechtliche Tollitäten-Paar im rheinischen Karneval.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. November 2019

» 20 Minuten über Transmann Leo: "Meine Familie hat Angst, ich werde schwanger"

Leo Fluri bekommt seit 2017 männliche Hormone. Nun will der 21-jährige Transmann noch einen Schritt weiter gehen und sich die Gebärmutter entfernen lassen.

» Tagesspiegel: Germanys's Next Drag Queen

Am Donnerstag startet auf ProSieben "Queen of Drags": Warum es für dieses Format im deutschen TV noch eine Heidi Klum braucht.

» SRF: Zürich führt neu Statistik über Hassdelikte

Hassdelikte gegen Schwule, Lesben und Transmenschen sollen in Zürich statistisch erfasst werden.

» Berliner Morgenpost: Was bedeutet Drag? Alles zu Queens, Kings – und Geschlecht

Auf ProSieben startet "Queen of Drags". Aber was ist Drag? Wie politisch ist die Kunstform? Alles, was man zum Thema wissen muss.

» Welt über "Prince Charming": Genau wie der "Bachelor". Nur Sex-positiver

Es gibt eine neue Datingshow auf TV Now: Bei Prince Charming sucht ein schwuler Mann nach der großen Liebe. Wieso läuft das nur im Internet? Und verlieben sich Männer anders? Fragen und Antworten zum Flirtformat.

» Main-Post: Wie der TV Haßfurt für einen Flüchtling aus Ghana kämpft

Prince Otsibu floh aus seiner Heimat, weil er dort als Homosexueller verfolgt wird. Nun will der Verein, bei dem er Fußball spielt, ihn vor der Abschiebung bewahren.

» Main-Post über schwulen Flüchtling: Erschreckende Klischees

Wer Asyl bekommen will, muss hohe Hürden überwinden. Die Praxis, wie darüber entschieden wird, offenbart oft auch die Abgründe unserer eigenen Gesellschaft.

13. November 2019

» 20 Minuten: Schwuler Politiker wird aufs Übelste beleidigt

GLP-Politiker Michel Rudin und sein Begleiter wurden bei einem Abendessen in Lyss BE Opfer von verbalen Beleidigungen. Der Grund: ihre Homosexualität.

» Abendzeitung interviewt "Queen of Drags"-Kandidatin Janisha Jones: "Ich würde mir wünschen, dass die Münchner auf mich zukommen"

In der neuen Show "Queen of Drags" suchen Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz nach Deutschlands schrillster Drag-Queen. Eine der Kandidatinnen ist Janisha Jones aus München. Wir haben mit der gebürtigen Katalonierin gesprochen.

» watson: Ältester Schwulenaktivist der Schweiz – "Ja, es gibt einen Backlash – Schuld ist die SVP"

Im vergangenen halben Jahr gab es vermehrt Meldungen über Angriffe auf Homosexuelle. Ernst Ostertag ist der bekannteste Exponent der Schweizer Schwulenbewegung. Er sagt: "Jetzt müssen wir wieder kämpfen."

» taz über queere Geflüchtete: Neues Leben Berlin

In Berlin gibt es viele queere Schutzräume. Dennoch sehen sich Geflüchtete in ihrer neuen Heimat mit vielen Herausforderungen konfrontiert.

» Tagesspiegel: Das müssen Firmen bei der Geschlechtsoption divers beachten

Bei der Geschlechtsoption divers haben Firmen viel Beratungsbedarf – sei es bei der Anrede von Menschen, Stellenausschreibungen oder Umkleiden.

» Vice: Hetero-Männer, lasst euch von hinten nehmen!

Dann macht ihr was gegen Homophobie und habt einen besseren Orgasmus.

» stern: Ich bin schwul und verliebt in einen heteroexuellen Mann – habe ich eine Chance?

Nicht jede Liebe wird auch erwidert. Kevin hat allerdings das Gefühl, dass sein Schwarm auch auf ihn steht. Das einzige Problem: Er besteht darauf, nicht schwul zu sein.

» bz Basel: Zwillinge von schwulem Paar abgelehnt – Jetzt spricht die Spielgruppenleiterin

Nach langem Schweigen äussert sich die Lenzburger Spielgruppenleiterin, die schweizweit Schlagzeilen machte. Sie nennt den Vorfall ein "Missverständnis".

» Bochumer Stadt- und Studierendenzeitung: Mehr Homo sein für Homo sapiens

Entwicklung der Menschheit heißt immer einen Schritt nach vorn und fünf zurück!

12. November 2019

» Nollendorfblog: Was die Trennung von Anne Will und Miriam Meckel über die Homophobie in diesem Land verrät

Der doppelte Sinn des deutschen Wortes egal zeigt, wie vertrackt dieses Dilemma für Homosexuelle ist: Egal gleich ist doch okay. Egal gleich ist nicht okay.

» LVZ: Anklage nach Überfällen auf Transsexuellen-Bordelle in Leipzig

Sie bedrohten ihre Opfer mit Pistole und Schlagstock: Sechs Männer sollen überwiegend in Leipzig Wohnungsbordelle ausgeraubt haben. Der für Montag geplante Prozess in Leipzig konnte aber nicht starten.

» FAZ: Umpolen verboten

Ein neues Gesetz soll Konversionstherapien für Homosexuelle eindämmen. Wer bietet so etwas eigentlich an?

