Ausgewählter Artikel:

» (15.11.2019) Spiegel Online über Homosexuelle und Blutspenden: Ist mein Blut giftig?

Wer als Mann Sex mit Männern hat, darf sein Blut nicht zur Rettung von Menschenleben zur Verfügung stellen. Warum mir das nicht egal ist.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. November 2019

» Focus Online interviewt Margot Schlönzke: Heidi-Kritikerin von Drag-Show überrascht – doch Klum bleibt für sie "Fehlbesetzung"

Als im Juni bekannt wurde, dass Heidi Klum in einer neuen ProSieben-Castingshow diesmal die beste Dragqueen sucht, wurde sofort Widerstand in der queeren Szene laut. Die Berliner Dragqueen Margot Schlönzke und Dragking Ryan Stecken (einst DSDS-Kandidat) starteten eine Online-Petition. Jetzt lief die erste Folge von Queen of Drags im TV. Im Gespräch mit FOCUS Online zeigt sich Margot Schlönzke einerseits positiv überrascht. Klum in der Jury hält sie allerdings weiter für eine Fehlbesetzung.

» Tagesspiegel interview Balian Buschbaum: "Wenn es einen neuen Namen gibt, benutzt man den"

Respekt und kleine Signale: Wie Kolleg*innen eine trans Person im Betrieb unterstützen können. Ein Gespräch mit dem Autor und Coach Balian Buschbaum.

» HNA: Dr. Ute Giebhardt zum Regenbogentag bei den Huskies – "Wichtig, dass Menschen ohne Angst leben"

Der Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies will morgen gegen die Lausitzer Füchse nicht nur in der heimischen Eissporthalle ungeschlagen bleiben.

» Spiegel Online über "Queen of the Drags": Königinnen trotz Klum-Gejammer

"Queen of Drags" zeigt Menschen mit überlebensgroßen Fantasie-Identitäten und hat das Potenzial, echte Botschaften zu senden. Aber brauchen die Zuschauer wirklich Heidi Klum als beschützende Begleitperson?

» Spiegel Online über Homosexuelle und Blutspenden: Ist mein Blut giftig?

Wer als Mann Sex mit Männern hat, darf sein Blut nicht zur Rettung von Menschenleben zur Verfügung stellen. Warum mir das nicht egal ist.

» ze.tt über "Queen of Drags": Endlich schwule Sichtbarkeit zur Primetime

Ist das Drag oder kann das weg? Dragqueen Jurassica Parka hat sich für uns Heidi Klums neue Show angesehen. Eine Kritik

» Da Hogn Onlinemagazin ausm Woid über Diskriminierung: Wo fängt sie an und was kann man dagegen tun?

Anders sein, besonders sein, nicht wie die Masse sein – Frau sein, schwul oder lesbisch sein, nicht deutsch sein. Das alles kann Anlass dafür sein, diskriminiert zu werden. Aber was ist das eigentlich – Diskriminierung? Wo fängt sie an? Ist beispielsweise Werbung, die weiblichen Sexappeal mit einem zweideutigen Spruch kombiniert, diskriminierend? Braucht es politische Initiativen wie die viel diskutierte Toilette für das dritte Geschlecht, um endlich für Gleichberechtigung zu sorgen? Die Hog'n-Redakteure Sabine Simon und Stephan Hörhammer sind sich da nicht ganz einig…

» Schweizer Illustrierte: Schwule brauchen sehr wohl besonderen Schutz

Hassreden gegen sexuelle Minderheiten sollen verboten werden. Dass sich ausgerechnet eine Gruppe rechter Schwuler dagegen einsetzt, empört SI-online-Blogger Onur Ogul. Drei Beispiele zeigen, wie wichtig die Gesetzesänderung ist.

» Tagesspiegel: Auf dem Weg zu Diversity 5.0

Vielfalt bringt Unternehmen nach vorn, doch sie müssen sich noch stärker engagieren. Ein Gastbeitrag von Autor und Aktivist Balian Buschbaum anlässlich der Diversity Konferenz in Berlin.

» Focus Online: Ich bin hetero – und mir bringt RTL mit "Prince CharmingW so viel mehr als nur Unterhaltung

Am 30. Oktober ist mit "Prince Charming" Deutschlands erste schwule TV-Kuppelshow gestartet. Das Prinzip ähnelt dem von "Der Bachelor": 20 Kandidaten kämpfen um das Herz eines Single-Mannes. Dies garantiert zahlreiche unterhaltsame Momente für den Zuschauer. Für mich als Hetero-Mann bietet das Format aber wesentlich mehr als bloße Unterhaltung.

» echo24: "Seid ihr alle schwul?" – Drag Queen spricht Klartext

Sind alle Drag Queens schwul? Fühlen sie sich eigentlich als Frau? Was sagen Freunde und Familie, wenn ein Mann plötzlich Frauenkleider trägt? Rachel Intervention ist Drag Queen. Sie hat uns vor dem Show-Start von "Queen of Drags" einige pikante Fragen beantwortet...

» Deutschlandfunk Kultur über "Queen of Drags": Von der Subkultur zum Mainstream?

Drag Queens im deutschen Privatfernsehen und das zur besten Sendezeit – war's das mit der Subkultur? Ist das Sprengen von Geschlechterrollen jetzt Mainstream? Ein Symbol des gesellschaftlichen Fortschritts gar? Und: Darf die Heidi das moderieren?

» Neue Westfälische: Exzentrische Lilo Wanders begeistert in "Ein Käfig voller Narren"

Auch das Lübbecker Publikum fand Gefallen an Lilo Wanders, die das Bühnengeschehen dominierte und bei deren spitzen und obszönen Bemerkungen kein Auge trocken blieb.

14. November 2019

» 20 Minuten über Transmann Leo: "Meine Familie hat Angst, ich werde schwanger"

Leo Fluri bekommt seit 2017 männliche Hormone. Nun will der 21-jährige Transmann noch einen Schritt weiter gehen und sich die Gebärmutter entfernen lassen.

» Express über Mönchengladbacher Tollitäten: Erstes schwules Prinzen-Paar steht in den Startlöchern

Das Mönchengladbacher Prinzen-Paar steht in den Startlöchern: Am Freitag findet die Proklamation von Prinz Axel I. und Prinz Niersius Thorsten statt. Das erste gleichgeschlechtliche Tollitäten-Paar im rheinischen Karneval.

» Tagesspiegel: Germanys's Next Drag Queen

Am Donnerstag startet auf ProSieben "Queen of Drags": Warum es für dieses Format im deutschen TV noch eine Heidi Klum braucht.

» SRF: Zürich führt neu Statistik über Hassdelikte

Hassdelikte gegen Schwule, Lesben und Transmenschen sollen in Zürich statistisch erfasst werden.

» Berliner Morgenpost: Was bedeutet Drag? Alles zu Queens, Kings – und Geschlecht

Auf ProSieben startet "Queen of Drags". Aber was ist Drag? Wie politisch ist die Kunstform? Alles, was man zum Thema wissen muss.

» Welt über "Prince Charming": Genau wie der "Bachelor". Nur Sex-positiver

Es gibt eine neue Datingshow auf TV Now: Bei Prince Charming sucht ein schwuler Mann nach der großen Liebe. Wieso läuft das nur im Internet? Und verlieben sich Männer anders? Fragen und Antworten zum Flirtformat.

» Main-Post: Wie der TV Haßfurt für einen Flüchtling aus Ghana kämpft

Prince Otsibu floh aus seiner Heimat, weil er dort als Homosexueller verfolgt wird. Nun will der Verein, bei dem er Fußball spielt, ihn vor der Abschiebung bewahren.