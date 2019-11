Ausgewählter Artikel:

» (17.11.2019) Wiener Zeitung über Édouard-Louis-Stück: Schwul am Land unter Arbeitern

"Wer hat meinen Vater umgebracht" von Édouard Louis im Volkstheater

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. November 2019

» BR24 über Konversionstherapie: Ein Betroffener berichtet

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat ein Verbot sogenannter Konversionstherapien auf den Weg gebracht. Für Betroffene haben diese Versuche, Homosexualität vermeintlich zu heilen, oft gravierende psychische Folgen.

» Wiener Zeitung über Édouard-Louis-Stück: Schwul am Land unter Arbeitern

"Wer hat meinen Vater umgebracht" von Édouard Louis im Volkstheater

» NZZ am Sonntag über PrEP: In zehn Jahren ist Aids besiegt – Eine neue Pille erlaubt Sex ohne Angst

Jahrzehntelang schützte nur das Kondom vor HIV-Ansteckungen. Jetzt gibt es eine Tablette, die genauso sicher ist. Ärzte glauben, dass es damit ab 2030 keine neuen Infektionen mit dem Aids-Virus in der Schweiz geben wird.

Registrierung erforderlich

» NZZ am Sonntag über Homophobie: Bibelverse geraten mit der neuen Rassismusstrafnorm in Konflikt

Passagen über Homosexuelle vertragen sich nicht mit dem Gesetz.

Registrierung erforderlich

16. November 2019

» watson: "Papi, bist du immer noch schwul?" – Rugby-Profi Keegan Hirst über sein Outing

Rugby-League-Profi Keegan Hirst realisierte "mit 13 oder 14 Jahren", dass er schwul ist. Er outete sich im Jahr 2015. In einem Interview spricht er nun über die Momente des Coming-outs, die schönen und die tragischen Reaktionen und Suizid.

» spektrum.de über pikante Toilettensprüche vor 100 Jahren: "Bekanntschaft mit geilem Jüngling gesucht"

Vor gut 100 Jahren dokumentiert ein Stockholmer Hobbyforscher die Kritzeleien auf öffentlichen Toiletten. Seine Notizen werden erst zensiert und dann vergessen. Heute sind sie zugänglich und zeugen von einer florierenden Kontaktbörse zwischen jungen Männern.

» Gala über Jochen Schropp und Birthe Wolter: Gemeinsame Baby-Pläne – Sie hatten sogar schon einen Namen

Jochen Schropp wollte ein Kind mit seiner besten Freundin Birthe Wolter. Die hat inzwischen aber einen Freund, wie sie GALA im Interview erzählt.

» Aargauer Zeitung über Knatsch zwischen schwulen Vätern und Spielgruppenleiterin: E-Mail-Verkehr zeigt neue Details

Warum wurden die Kinder nicht in der Spielgruppe aufgenommen? Der E-Mail-Verkehr zwischen der Spielgruppenleiterin von Lenzburg und dem Väter-Paar bringt neue Details zutage: Es ging um die Familienkonstellation.

» Basler Zeitung: Katholiken aus dem Raum Basel sind der Ehe für alle wohlgesonnener als andere

Das Bistum Basel wie auch verschiedene Pfarreien aus der Region befürworten die zivilrechtliche Verbindung von Homosexuellen grundsätzlich. Sie wollen die Paare jedoch nicht "trauen", sondern "segnen".

» jetzt: Ayla ist lesbisch – und traut sich nicht, sich vor ihren Freundinnen zu outen

Eine lesbische Muslimin erzählt von ihrem Alltag.

» Noizz über "Queen of Drags": Das sagt Dragquing Ryan Stecken zur neuen TV-Show

"Wir haben den Platz im Mainstream verdient. Auch ohne Heidi."

» watson über "Queen of Drags" mit Heidi Klum: 3 Dragqueens, 3 Meinungen

Bereits vor Ausstrahlung der ersten Folge war vor allem Heidi Klum kritisiert worden. Es hieß, sie würde der Drag-Szene nicht nah genug stehen. Stimmt das?

» bento: So kommt Heidi Klums neue Drag-Show in der Szene an

Der Instagram-Post, der alles ins Rollen brachte, war schlicht: Eine für ihre Verhältnisse dezent geschminkte Heidi Klum im schwarzen Dress

» NZZ-Kommentar: Homosexualität, Burka, Vaterschaftsurlaub – bösartige Unterstellungen verhindern eine sachliche Debatte

Im bevorstehenden Abstimmungskampf um die Strafnorm gegen Schwulenhasser dürfte ein übles Phänomen erneut zu beobachten sein: Wer die Vorlage ablehnt, muss damit rechnen, unter Homophobie-Verdacht gestellt zu werden. Solch unredliche Verdrehungen schaden der politischen Kultur.

» St. Galler Tagblatt: Die Zeit ist reif, aber... Warum tut sich der Männerfussball so schwer mit homosexuellen Spielern?

Plötzlich war es da, dieses Twitter-Profil, in dem sich ein angeblich schwuler Spieler der 2. Bundesliga anonym Gedanken zu seinem Coming-out macht. Es geht um Scheinfreundinnen, Existenzängste, um Unterstützung der Liga, der Vereine, um das ganz alltägliche Versteckspiel

» Westfalenpost: "Ganz normal" – Düsseldorfer erzählt über sein Leben mit HIV

Christian Naumann (28) ist schwul, Aktivist und HIV-positiv: "Mein Leben läuft ohne Einschränkungen." Dennoch gebe es immer noch Stigmatisierung.

Registrierung erforderlich

» Schwäbische: Interview mit Ulrike Folkerts zu ihrem Jubiläum als "Tatort"-Kommissarin

Sie ist Deutschlands dienstälteste "Tatort"-Kommissarin: Seit 30 Jahren ermittelt Ulrike Folkerts als Lena Odenthal in und um Ludwigshafen. Ihren ersten Einsatz in der traditionsreichen ARD-Krimireihe hatte die Kommissarin mit der Lederjacke am 29. Oktober 1989. Zum Jubiläum zeigt das Erste den Krimi "Tatort: Die Pfalz von oben", dessen Story an die Kultfolge "Tod im Häcksler" aus dem Jahr 1991 anknüpft. Die Fortsetzung ist zugleich Lena Odenthals 70. Fall. Mit Cornelia Wystrichowski hat sich Folkerts über ihre Rolle als Vorbild für TV-Ermittlerinnen und ihr schwieriges Outing unterhalten und sagt, was sie am "Tatort" stört

15. November 2019

» Focus Online interviewt Margot Schlönzke: Heidi-Kritikerin von Drag-Show überrascht – doch Klum bleibt für sie "Fehlbesetzung"

Als im Juni bekannt wurde, dass Heidi Klum in einer neuen ProSieben-Castingshow diesmal die beste Dragqueen sucht, wurde sofort Widerstand in der queeren Szene laut. Die Berliner Dragqueen Margot Schlönzke und Dragking Ryan Stecken (einst DSDS-Kandidat) starteten eine Online-Petition. Jetzt lief die erste Folge von Queen of Drags im TV. Im Gespräch mit FOCUS Online zeigt sich Margot Schlönzke einerseits positiv überrascht. Klum in der Jury hält sie allerdings weiter für eine Fehlbesetzung.

» Tagesspiegel interview Balian Buschbaum: "Wenn es einen neuen Namen gibt, benutzt man den"

Respekt und kleine Signale: Wie Kolleg*innen eine trans Person im Betrieb unterstützen können. Ein Gespräch mit dem Autor und Coach Balian Buschbaum.

» HNA: Dr. Ute Giebhardt zum Regenbogentag bei den Huskies – "Wichtig, dass Menschen ohne Angst leben"

Der Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies will morgen gegen die Lausitzer Füchse nicht nur in der heimischen Eissporthalle ungeschlagen bleiben.