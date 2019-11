Ausgewählter Artikel:

» (18.11.2019) Kino-Zeit: Eindeutig zweideutig – Die geheime Liebe von Ben Hur und Messala

Im Juni 1996 schrieb Charlton Heston einen Brief an die Los Angeles Times . Er entrüstete sich darin über den Schriftsteller und Drehbuchautor Gore Vidal und schloss mit folgendem Satz: "Vidals Behauptung, er hätte eine Szene eingeschoben, die ein homosexuelles Verhältnis zwischen den beiden Männer impliziert, beleidigt Willy Wyler und, so muss ich sagen, irritiert mich höllisch [irritates the hell out of me]."

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. November 2019

» Süddeutsche.de über 30 Jahre Rosa Liste: Sie verteidigen die Vielfalt Münchens

Die schwul-lesbische Wählerinitiative Rosa Liste feiert 30-jähriges Bestehen. Nach der Kommunalwahl 2020 will sie wieder mitregieren.

» Deutschlandfunk Kultur im Gepräch mit Anastasia Biefang: Als Transfrau bei der Bundeswehr

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere bei der Bundeswehr entscheidet sich Anastasia Biefang, zukünftig in ihrem gefühlten weiblichen Geschlecht zu leben. Im Gespräch spricht sie über ihre Erfahrungen, die jetzt auch ein Kinofilm dokumentiert.

» maedchen.de: Habe ich mich in meine beste Freundin verliebt?

Du merkst, dass du mehr für deine beste Freundin empfindest, als vorher? Vielleicht hast du dich in sie verliebt? Anhand dieser Anzeichen könntest du es merken.

» Kino-Zeit: Eindeutig zweideutig – Die geheime Liebe von Ben Hur und Messala

Im Juni 1996 schrieb Charlton Heston einen Brief an die Los Angeles Times . Er entrüstete sich darin über den Schriftsteller und Drehbuchautor Gore Vidal und schloss mit folgendem Satz: "Vidals Behauptung, er hätte eine Szene eingeschoben, die ein homosexuelles Verhältnis zwischen den beiden Männer impliziert, beleidigt Willy Wyler und, so muss ich sagen, irritiert mich höllisch [irritates the hell out of me]."

» Infosperber: "Schwulenheiler" macht weiter – und spricht von Hetzkampagne

Der "Gesundheitstipp" outet einen Therapeuten als "Schwulenheiler". Dieser spricht von einer Hetzkampagne und "therapiert" weiter.

» taz über wiederentdeckten schwulen Klassiker: Immer schon da

Der Aufsatz "Für den Arsch" aus den Blütejahren der Schwulenbewegung erläutert, dass auch anale Sexualität in die phallische Ordnung verstrickt ist

» taz über TV-Show "Queen of Drags": Shantay, you stay

Heidi Klum war erfreulich wenig in ihrem neuen ProSieben-Format präsent. Sie scheint sich die Kritik aus der LGBT-Community zu Herzen zu nehmen.

» Deutsche Welle: Tabu Geschlechtskrankheiten

Sexuell übertragbare Infektionen nehmen in Deutschland an Häufigkeit wieder zu. Doch für Menschen ohne Symptome ist es nicht immer einfach, sich testen zu lasten. Vorurteile und Unwissen behindern die Prävention.

» Frankfurter Rundschau über Karliczek und die Meinungsfreiheit: Ein Hoch auf den verengten Diskurs

Bildungsministerin Karliczek verwechselt Meinungsfreiheit mit widerspruchslosem Hinnehmen von menschenverachtenden Aussagen. Dabei sollten wir uns immer Meinungen entgegenstellen, die die Freiheit von Anderen beschränken und ja, auch die Verbreitung verhindern. Ein Kommentar.

17. November 2019

» taz über sechs Projekte, die Demokratie fördern: Gegen Hetze, Hass und Homophobie

Der Bund fördert Projekte der Zivilgesellschaft. Wir stellen sechs Initiativen vor, die derzeit noch gefördert werden. Ob das so bleibt, ist unklar.

» RP Online: Langenfeld proklamiert homosexuelles Prinzenpaar

Gleich beim ersten Auftritt am Freitagabend flogen dem homoseuellen Prinzenpaar die Herzen der Langenfelder entgegen.

» Hannoversche Allgemeine: Wo Minderheiten die Mehrheit sind – Projektgruppe im Andersraum unterstützt queere Migranten

Es geht um Integration, das Coming-out, Asylverfahren und die Angst vor Anfeindungen: Das Kompetenzzentrum Queeres Leben in der Migrationsgesellschaft im Andersraum in Hannover berät Menschen, die einen Migrationshintergrund haben und nicht heterosexuell sind.

Testabo erforderlich

» BR24 über Konversionstherapie: Ein Betroffener berichtet

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat ein Verbot sogenannter Konversionstherapien auf den Weg gebracht. Für Betroffene haben diese Versuche, Homosexualität vermeintlich zu heilen, oft gravierende psychische Folgen.

» Wiener Zeitung über Édouard-Louis-Stück: Schwul am Land unter Arbeitern

"Wer hat meinen Vater umgebracht" von Édouard Louis im Volkstheater

» NZZ am Sonntag über PrEP: In zehn Jahren ist Aids besiegt – Eine neue Pille erlaubt Sex ohne Angst

Jahrzehntelang schützte nur das Kondom vor HIV-Ansteckungen. Jetzt gibt es eine Tablette, die genauso sicher ist. Ärzte glauben, dass es damit ab 2030 keine neuen Infektionen mit dem Aids-Virus in der Schweiz geben wird.

Registrierung erforderlich

» NZZ am Sonntag über Homophobie: Bibelverse geraten mit der neuen Rassismusstrafnorm in Konflikt

Passagen über Homosexuelle vertragen sich nicht mit dem Gesetz.

Registrierung erforderlich

16. November 2019

» watson: "Papi, bist du immer noch schwul?" – Rugby-Profi Keegan Hirst über sein Outing

Rugby-League-Profi Keegan Hirst realisierte "mit 13 oder 14 Jahren", dass er schwul ist. Er outete sich im Jahr 2015. In einem Interview spricht er nun über die Momente des Coming-outs, die schönen und die tragischen Reaktionen und Suizid.

» spektrum.de über pikante Toilettensprüche vor 100 Jahren: "Bekanntschaft mit geilem Jüngling gesucht"

Vor gut 100 Jahren dokumentiert ein Stockholmer Hobbyforscher die Kritzeleien auf öffentlichen Toiletten. Seine Notizen werden erst zensiert und dann vergessen. Heute sind sie zugänglich und zeugen von einer florierenden Kontaktbörse zwischen jungen Männern.

» Gala über Jochen Schropp und Birthe Wolter: Gemeinsame Baby-Pläne – Sie hatten sogar schon einen Namen

Jochen Schropp wollte ein Kind mit seiner besten Freundin Birthe Wolter. Die hat inzwischen aber einen Freund, wie sie GALA im Interview erzählt.

» Aargauer Zeitung über Knatsch zwischen schwulen Vätern und Spielgruppenleiterin: E-Mail-Verkehr zeigt neue Details

Warum wurden die Kinder nicht in der Spielgruppe aufgenommen? Der E-Mail-Verkehr zwischen der Spielgruppenleiterin von Lenzburg und dem Väter-Paar bringt neue Details zutage: Es ging um die Familienkonstellation.