» (20.11.2019) Deutschlandfunk über Netzwerk konservativer Christen: Religiöse Rechte in Russland und den USA

In den USA sehen viele Russland als Bedrohung. Bestimmte Kreise aber pflegen intensiven Austausch: Angehörige der ultra-konservativen "Christian Right"-Bewegung verfolgen hier wie dort gemeinsame Ziele. Sie sind gemeinsam gegen Abtreibung und lehnen Homosexualität ab. Ihr Unterstützerkreis wächst.

20. November 2019

» Welt: Darum lieben Schwule Opern mehr als andere

Warum sind homosexuelle Männer so große Opern-Fans? Und warum finden sie Maria Callas so anziehend? Es ist alles eine Frage des Lebensgefühls. Eine etwas andere Kulturgeschichte der Oper.

» evangelisch.de über Homosexualität und Tod: Denn er wird abwischen alle Tränen

Ein Mann, der sich nie getraut hat, seine Liebe zu leben stirbt, verzerrt von Kummer über das Verpasste. Angesichts solchen Leidens fühle ich mich manchmal hilflos. Doch Gottes Trost wirkt über den Tod hinaus. Der Herr bleibt unsere lebendige Hoffnung, auch im Leben nach dem Tod.

» neues deutschland über Trans-Personen: Bittere Erfahrungen

In Deutschland werden Trans-Personen systematisch bevormundet und diskriminiert, meint Sanya Westendorf

» jetzt: Was heißt eigentlich "Diskriminierung"?

Ein Arbeiterkind, ein Afrodeutscher, ein schwuler Sozialarbeiter und eine Psychologin erzählen.

» Saarbrücker Zeitung: Segnung von Homo-Ehen im Elsass erlaubt

Die Union der Protestantischen Kirchen von Elsass und Lothringen schließt sich der frankreichweit geltenden Regelung an

» Deutsche Welle über Republik Moldau: Queer-Rights als Schutzschild der Korrupten?

Menschenrechtsthemen seien in der Republik Moldau oft ein Mittel, um der EU Demokratie vorzuspielen, kritisieren Angehörige der LGTBQI-Gemeinde. Sie kämpfen trotzdem weiter für Toleranz – auch mit der Hilfe des Westens.

18. November 2019

» NDR: Olivia Jones – eine Drag Queen mit Haltung

Sie ist schrill und politisch, sie zeigt Haltung und Bein – die Travestiekünstlerin Olivia Jones alias Oliver Knöbel. Autor Sven Trösch begibt sich auf Spurensuche für ein besonderes Porträt.

» Süddeutsche.de über 30 Jahre Rosa Liste: Sie verteidigen die Vielfalt Münchens

Die schwul-lesbische Wählerinitiative Rosa Liste feiert 30-jähriges Bestehen. Nach der Kommunalwahl 2020 will sie wieder mitregieren.

» Deutschlandfunk Kultur im Gepräch mit Anastasia Biefang: Als Transfrau bei der Bundeswehr

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere bei der Bundeswehr entscheidet sich Anastasia Biefang, zukünftig in ihrem gefühlten weiblichen Geschlecht zu leben. Im Gespräch spricht sie über ihre Erfahrungen, die jetzt auch ein Kinofilm dokumentiert.

» maedchen.de: Habe ich mich in meine beste Freundin verliebt?

Du merkst, dass du mehr für deine beste Freundin empfindest, als vorher? Vielleicht hast du dich in sie verliebt? Anhand dieser Anzeichen könntest du es merken.

» Kino-Zeit: Eindeutig zweideutig – Die geheime Liebe von Ben Hur und Messala

Im Juni 1996 schrieb Charlton Heston einen Brief an die Los Angeles Times . Er entrüstete sich darin über den Schriftsteller und Drehbuchautor Gore Vidal und schloss mit folgendem Satz: "Vidals Behauptung, er hätte eine Szene eingeschoben, die ein homosexuelles Verhältnis zwischen den beiden Männer impliziert, beleidigt Willy Wyler und, so muss ich sagen, irritiert mich höllisch [irritates the hell out of me]."

» Infosperber: "Schwulenheiler" macht weiter – und spricht von Hetzkampagne

Der "Gesundheitstipp" outet einen Therapeuten als "Schwulenheiler". Dieser spricht von einer Hetzkampagne und "therapiert" weiter.

» taz über wiederentdeckten schwulen Klassiker: Immer schon da

Der Aufsatz "Für den Arsch" aus den Blütejahren der Schwulenbewegung erläutert, dass auch anale Sexualität in die phallische Ordnung verstrickt ist

» taz über TV-Show "Queen of Drags": Shantay, you stay

Heidi Klum war erfreulich wenig in ihrem neuen ProSieben-Format präsent. Sie scheint sich die Kritik aus der LGBT-Community zu Herzen zu nehmen.

» Deutsche Welle: Tabu Geschlechtskrankheiten

Sexuell übertragbare Infektionen nehmen in Deutschland an Häufigkeit wieder zu. Doch für Menschen ohne Symptome ist es nicht immer einfach, sich testen zu lasten. Vorurteile und Unwissen behindern die Prävention.

» Frankfurter Rundschau über Karliczek und die Meinungsfreiheit: Ein Hoch auf den verengten Diskurs

Bildungsministerin Karliczek verwechselt Meinungsfreiheit mit widerspruchslosem Hinnehmen von menschenverachtenden Aussagen. Dabei sollten wir uns immer Meinungen entgegenstellen, die die Freiheit von Anderen beschränken und ja, auch die Verbreitung verhindern. Ein Kommentar.

17. November 2019

» taz über sechs Projekte, die Demokratie fördern: Gegen Hetze, Hass und Homophobie

Der Bund fördert Projekte der Zivilgesellschaft. Wir stellen sechs Initiativen vor, die derzeit noch gefördert werden. Ob das so bleibt, ist unklar.

» RP Online: Langenfeld proklamiert homosexuelles Prinzenpaar

Gleich beim ersten Auftritt am Freitagabend flogen dem homoseuellen Prinzenpaar die Herzen der Langenfelder entgegen.

» Hannoversche Allgemeine: Wo Minderheiten die Mehrheit sind – Projektgruppe im Andersraum unterstützt queere Migranten

Es geht um Integration, das Coming-out, Asylverfahren und die Angst vor Anfeindungen: Das Kompetenzzentrum Queeres Leben in der Migrationsgesellschaft im Andersraum in Hannover berät Menschen, die einen Migrationshintergrund haben und nicht heterosexuell sind.

