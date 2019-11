Ausgewählter Artikel:

» (21.11.2019) Handelsblatt: Wenn Sexualität auf der Dienstreise zum Lebensrisiko wird

Homosexualität ist in vielen Ländern ein Tabu. Wenn ein schwuler Manager dienstlich ins Ausland muss, kann es eine gefährliche Mission werden.

21. November 2019

» Bernd Gaiser: Das SchwuZ als Veranstaltungsort der Berliner Community und Jungbrunnen

Aus Anlass einer Nacht der überraschenden Begegnungen und überwältigenden Gefühle, nach 42 Jahren SchwuZ in Berlin, an dessen Gründung ich 1977 beteiligt war.

» t-online ziemlich dämlich über Minderheiten im TV: Verliert nicht die Mehrheit aus dem Blick!

ProSieben sendet 'Queen of Drags', RTL setzt auf 'Prinz Charming': Überall Schwule, Transgender und andere Minderheiten. Ist das nicht alles zu viel? Unsere Kolumnistin Lamya Kaddor hat darüber nachgedacht.

» Frankfurter Rundschau: Wenn Rechte sich dagegen wehren, in die rechte Ecke gestellt zu werden

Sollte überhaupt jemand in die Ecke gestellt werden? Und wenn ja, wer bestimmt darüber, in welcher jemand sein soll? Die Kolumne.

» evangelisch.de: Steh auf und geh! Die Heilung am Teich Bethesda queer gelesen

Die Heilung am Teich Bethesda (Johannes 5) war im Oktober 2019 vorgegebener Predigttext. Ich habe mir den Text angeschaut, zwischen die Zeilen gehört und ihn que(e)r gelesen.

» Mannheimer Morgen: Berufsschüler erinnern an Gewalt gegen Transsexuelle

Soziales: Erstmals Gedenkfeier auf dem Lutherplatz / Solidarität zeigen

» ze.tt: "Wo kann man hier masturbieren?" – Ein Hoch auf Deutschlands erste schwule Datingshow

Mit "Prince Charming" gibt es endlich eine schwule Version des Bachelors. RTL zeigt sie auf seinem kostenpflichtigen Streamingdienst, dabei gehört die Sendung ins Hauptprogramm. Eine Kritik

» China.org.cn: HIV-Infektionen bei Homosexuellen unter Kontrolle

Der schnelle Anstieg der HIV-Infektionen unter der homosexuellen Bevölkerung in China sei in den vergangenen Jahren in erster Linie durch verbesserte Bildungs- und Interventionsmaßnahmen unter Kontrolle gebracht worden, sagte ein führender Experte am Chinesischen Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention (Chinese Center for Disease Control and Prevention, CDC). Allerdings, sagte Wu Zunyou, Chefepidemiologe des Zentrums, dass die Zahl der neuen HIV-Fälle unter Heterosexuellen immer noch schnell steige und eine ernsthafte Gefahr bei der gesamten HIV/AIDS Prävention und Kontrolle in China darstelle.

» BR24: Schwul, nicht krank – Ketterls Kampf gegen "Konversionstherapie"

Alexander Ketterl ist gläubig und schwul. In der freikirchlichen Gemeinde in Landsberg am Lech, der er sich als Jugendlicher angeschlossen hat, wollte man seine Sexualität mit einer sogenannten Konversionstherapie "heilen".

» NZZ über sexuelle Identität: Wer weiss, wer er ist, ist nie erwachsen gewo

Die Natur gibt nichts vor, schon gar keine Identitäten. Das hat Sigmund Freud gezeigt. Und man dürfte sich ruhig wieder daran erinnern. Wer sich nahtlos mit seiner Identität identifiziert, steckt in einer Falle.

20. November 2019

» Welt: Darum lieben Schwule Opern mehr als andere

Warum sind homosexuelle Männer so große Opern-Fans? Und warum finden sie Maria Callas so anziehend? Es ist alles eine Frage des Lebensgefühls. Eine etwas andere Kulturgeschichte der Oper.

Testabo erforderlich

» evangelisch.de über Homosexualität und Tod: Denn er wird abwischen alle Tränen

Ein Mann, der sich nie getraut hat, seine Liebe zu leben stirbt, verzerrt von Kummer über das Verpasste. Angesichts solchen Leidens fühle ich mich manchmal hilflos. Doch Gottes Trost wirkt über den Tod hinaus. Der Herr bleibt unsere lebendige Hoffnung, auch im Leben nach dem Tod.

» neues deutschland über Trans-Personen: Bittere Erfahrungen

In Deutschland werden Trans-Personen systematisch bevormundet und diskriminiert, meint Sanya Westendorf

» jetzt: Was heißt eigentlich "Diskriminierung"?

Ein Arbeiterkind, ein Afrodeutscher, ein schwuler Sozialarbeiter und eine Psychologin erzählen.

» Deutschlandfunk über Netzwerk konservativer Christen: Religiöse Rechte in Russland und den USA

In den USA sehen viele Russland als Bedrohung. Bestimmte Kreise aber pflegen intensiven Austausch: Angehörige der ultra-konservativen "Christian Right"-Bewegung verfolgen hier wie dort gemeinsame Ziele. Sie sind gemeinsam gegen Abtreibung und lehnen Homosexualität ab. Ihr Unterstützerkreis wächst.

» Saarbrücker Zeitung: Segnung von Homo-Ehen im Elsass erlaubt

Die Union der Protestantischen Kirchen von Elsass und Lothringen schließt sich der frankreichweit geltenden Regelung an

Registrierung erforderlich

» Deutsche Welle über Republik Moldau: Queer-Rights als Schutzschild der Korrupten?

Menschenrechtsthemen seien in der Republik Moldau oft ein Mittel, um der EU Demokratie vorzuspielen, kritisieren Angehörige der LGTBQI-Gemeinde. Sie kämpfen trotzdem weiter für Toleranz – auch mit der Hilfe des Westens.

18. November 2019

» NDR: Olivia Jones – eine Drag Queen mit Haltung

Sie ist schrill und politisch, sie zeigt Haltung und Bein – die Travestiekünstlerin Olivia Jones alias Oliver Knöbel. Autor Sven Trösch begibt sich auf Spurensuche für ein besonderes Porträt.

» Süddeutsche.de über 30 Jahre Rosa Liste: Sie verteidigen die Vielfalt Münchens

Die schwul-lesbische Wählerinitiative Rosa Liste feiert 30-jähriges Bestehen. Nach der Kommunalwahl 2020 will sie wieder mitregieren.

» Deutschlandfunk Kultur im Gepräch mit Anastasia Biefang: Als Transfrau bei der Bundeswehr

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere bei der Bundeswehr entscheidet sich Anastasia Biefang, zukünftig in ihrem gefühlten weiblichen Geschlecht zu leben. Im Gespräch spricht sie über ihre Erfahrungen, die jetzt auch ein Kinofilm dokumentiert.