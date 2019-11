Ausgewählter Artikel:

» (23.11.2019) Spiegel Online über transsexuellen Fußballer: Was macht Anton in der Mädchenmannschaft?

Mit 8 Jahren wollte Antonia nur noch Anton heißen. Mit 16 sah er aus wie ein Junge. Trotzdem spielte er Fußball in einer Mädchenmannschaft. Die Geschichte einer Verwandlung, die die Regeln der Sportwelt sprengt.

Testabo erforderlich

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. November 2019

» Spiegel Online über transsexuellen Fußballer: Was macht Anton in der Mädchenmannschaft?

Mit 8 Jahren wollte Antonia nur noch Anton heißen. Mit 16 sah er aus wie ein Junge. Trotzdem spielte er Fußball in einer Mädchenmannschaft. Die Geschichte einer Verwandlung, die die Regeln der Sportwelt sprengt.

Testabo erforderlich

» Frankfurter Rundschau über schwule Senioren: "Die Welt in den Altenclub holen"

Seit zehn Jahren ist das Café Karussell ein offener Treff für schwule Männer ab 60 Jahren. Es geht um Austausch und Debatten, nicht nur um Kaffee und Kuchen.

» Wolfsburger Allgemeine: "Ich bin homosexuell" – Coming-Out mit 15 Jahren

Robin Pape wusste mit 15 Jahren, dass er homosexuell ist. Doch bis zu seinem Coming-Out hielt er sich für abnormal. Mit der WAZ sprach der heute 25-Jährige über die Reaktionen seiner Eltern, seine Vorbildfunktion und den neuen Treffpunkt in Wolfsburg.

Testabo erforderlich

» stern: Britische BBC bekommt fast 200 Beschwerden – weil zwei Männer zusammen bei Tanzshow auftraten

Bei "Strictly Come Dancing" der britischen Version von "Let's Dance!" trat zum ersten Mal ein gleichgeschlechtliches Paar gemeinsam auf.

22. November 2019

» Schweizer-Illustrierte-Blog "Voll schwul!": Seid so offen, dass es wehtut!

Während fast zwei Jahren hat SI-Online-Blogger Onur Ogul über Männer, die Männer lieben, geschrieben. In seinem letzten Beitrag schaut er auf die Höhen und Tiefen zurück und erklärt, weshalb schamlose Texte am meisten bewirken.

» Deutschlandfunk über Südkorea: LGBT-Aktivisten gegen Änderungen am Antidiskriminierungsgesetz

LGBT- und Menschenrechtsaktivisten haben in Südkorea den Vorschlag einer konservativen Abgeordneten kritisiert, die Homophobie und Transphobie aus einem Antidiskriminierungsgesetz streichen lassen will.

» Stylebook über Jules aus "Euphoria": Der krasse Style von Transfrau Hunter Schafer (19)

Schauspielerin und Transfrau Hunter Schafer zieht aktuell mit ihrer Rolle als Jules in der Erfolgsserie Euphoria internationale Aufmerksamkeit auf sich. Während ihr Serien-Alter-Ego noch auf Identitätssuche ist, avanciert Schafer gerade mit ihrer Offenheit für viele zum Vorbild. Wir werfen einen Blick auf ihren extravaganten Style, mit dem sie ihre Fans begeistert.

» Abendzeitung: Homophober Rugby-Spieler Israel Folau spendet unfreiwillig an LGBTQ-Jugend

Mit dieser Aktion hat der ehemalige Rugby-Spieler Israel Folau wohl nicht gerechnet: Der australische Sportler, der wegen Hasstiraden gegen Schwule und Lesben aus seinem Profivertrag gefeuert wurde, hat unfreiwillig für eine LGBTQ-Organisation gespendet. Eingefädelt wurde diese Aktion von einem Restaurant in Neuseeland.

» Deutschlandfunk aus Indianapolis: Uni will Professor trotz "homophober und sexistischer" Tweets nicht feuern – Recht auf Meinungsfreiheit

In den USA ist eine Kontroverse um einen Professor entbrannt, der auf Social Media homophobe und frauenfeindliche Inhalte gepostet hatte.

» MOPO.de: "Bin selbst schockiert" – Kandidat spricht Klartext zu "Prince Charming"-Anfeindungen

Mit dem Start der neuen und allerersten Gay-Kuppelshow ?Prince Charming? gab es für die Kandidaten ausgerechnet aus den eigenen Reihen ordentlich Hate.

» neues deutschland interviewt Mahide Lein: "Ob Sterben oder Sex im Alter: Niemand will darüber reden"

Mahide Lein wird 70 Jahre und setzt sich seit den 70ern für Frauenrechte ein: Egal ob queer, lesbisch, Sexarbeiter*in oder Intellektuelle. Sie ist eine Ikone der Berliner Frauenbewegung ? ein Gespräch zum Geburtstag

» Zeit Online über Gleichberechtigung in der Beziehung: Sie sagt – Sie sagt

Wie gleichberechtigt ist ihre Beziehung? Hier erzählen Paare, wie sie versuchen, das Leben gemeinsam auf die Reihe zu kriegen.

Testabo erforderlich

» Aargauer Zeitung: Kontroverse Diskussion: – "Wer homosexuelle Paare nicht trauen will, wird nicht benachteiligt"

Reformierte Landeskirche Aargau diskutierte "Ehe für alle" und die Folgen.

» Focus Online: Für die AfD ist klar, wie die ideale Familie aussieht – Mann, Frau, Kinder

Sind Alleinerziehende schuld und Homosexuelle falsch? Wer Kinder bekommt, muss viel Geld zahlen, und darf nicht an Bildung sparen. Sonst geht es bergab. Die AfD hat bei Maybrit Illner einen guten Rat: Vater, Mutter, Kind seien das ideale Modell. Und wie ist es in Wirklichkeit?

21. November 2019

» Handelsblatt: Wenn Sexualität auf der Dienstreise zum Lebensrisiko wird

Homosexualität ist in vielen Ländern ein Tabu. Wenn ein schwuler Manager dienstlich ins Ausland muss, kann es eine gefährliche Mission werden.

» Bernd Gaiser: Das SchwuZ als Veranstaltungsort der Berliner Community und Jungbrunnen

Aus Anlass einer Nacht der überraschenden Begegnungen und überwältigenden Gefühle, nach 42 Jahren SchwuZ in Berlin, an dessen Gründung ich 1977 beteiligt war.

» t-online ziemlich dämlich über Minderheiten im TV: Verliert nicht die Mehrheit aus dem Blick!

ProSieben sendet 'Queen of Drags', RTL setzt auf 'Prinz Charming': Überall Schwule, Transgender und andere Minderheiten. Ist das nicht alles zu viel? Unsere Kolumnistin Lamya Kaddor hat darüber nachgedacht.

» Frankfurter Rundschau: Wenn Rechte sich dagegen wehren, in die rechte Ecke gestellt zu werden

Sollte überhaupt jemand in die Ecke gestellt werden? Und wenn ja, wer bestimmt darüber, in welcher jemand sein soll? Die Kolumne.

» evangelisch.de: Steh auf und geh! Die Heilung am Teich Bethesda queer gelesen

Die Heilung am Teich Bethesda (Johannes 5) war im Oktober 2019 vorgegebener Predigttext. Ich habe mir den Text angeschaut, zwischen die Zeilen gehört und ihn que(e)r gelesen.

» Mannheimer Morgen: Berufsschüler erinnern an Gewalt gegen Transsexuelle

Soziales: Erstmals Gedenkfeier auf dem Lutherplatz / Solidarität zeigen