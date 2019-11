Ausgewählter Artikel:

» (25.11.2019) Spiegel Online über brasilianische LGBT-Liga "LiGay": "Hier muss ich niemanden anlügen"

In Brasilien ist Homophobie weitverbreitet. Josué Machado ist Präsident einer Fußballliga, die Homosexuellen einen sicheren Raum bieten will. Hier spricht er auch über die Verantwortung von Präsident Bolsonaro.

25. November 2019

» NDR: Beekhuis legt in Chat-Affäre nach

Nächste Entwicklung in der Chat-Affäre um Jochen Beekhuis: Der Landtagsabgeordnete will per Unterlassungserklärung den drohenden Ausschluss aus dem Gemeinderat Großefehn verhindern.

» junge Welt zum 77. von Rosa von Praunheim: Einfach, aber wahr und witzig

Kunst, Klimbim und Kuchenkrümel: Dem Filmemacher Rosa von Praunheim zum 77.

» euronews: LGBTQ-Community marschiert in Neu-Delhi

Etwa 1000 Menschen waren bei einem Gay-Pride-Marsch in Neu-Delhi dabei.

24. November 2019

» Sportschau über Kastration von Spitzenläuferinnen: Annet Negesa – Furcht vor Rückkehr nach Uganda

Im September hat die ARD den tragischen Fall der früheren Mittelstrecklerin Annet Negesa öffentlich gemacht. Wie geht es der Whistleblowerin inzwischen? Und wie reagieren der Leichtathletik-Weltverband und sein Chefmediziner auf die Vorwürfe?

» Tages-Anzeiger: "Schwule Albaner haben oft Frau und Kinder"

Besucher der Zürcher Balkan Gay Night zur Frage, weshalb sich so wenige von ihnen outen.

Testzugang erforderlich

» Deutschlandfunk Nova: Leben mit HIV – Marcel klärt auf

Wie es sich im Jahr 2019 mit der Erkrankung lebt und warum Scham und Schuldgefühle nicht weiterhelfen Marcel Dams klärt auf.

» RND über ADS: Grüne kritisieren Giffey – Ministerin besetzt wichtige Stelle nicht

Seit zwei Jahren ist die Leitung der Antidiskriminierungsstelle beim Bund nicht besetzt. Der Grund sei ein laufendes Verfahren, heißt es von der Bundesregierung. Die Grünen bezeichnen die Situation als Skandal und kritisieren die zuständige Ministerin scharf.

» taz über queeres Leben in Georgien: Khachapuri im Darkroom

Die LGTBI-Szene in Tiflis macht Georgiens Hauptstadt zum queeren Paradies des Kaukasus. Doch noch immer fehlt die breite gesellschaftliche Akzeptanz.

» derStandard.at über schwulen Schriftsteller André Gide: Zum 150. Geburtstag des Nobelpreisträgers

Gottsucher und Kirchengegner, aristokratischer Gestus und kommunistisches Faible: André Gide hat den Widersprüchen ins sich freies Spiel gelassen

23. November 2019

» NOZ: Wie ein schwuler Hirsch in Stenum die Köpfe rauchen lässt

Das erstmals veranstaltete Rätselvergnügen beim Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum hat die Gehirnwindungen der 16 Teilnehmer gehörig zum Glühen gebracht. Keine großen Geldpreise, sondern der Spaß an der Freude stand beim Kneipenquiz im Vordergrund.

» t-online über Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest: "Meine Frau ist bisexuell"

Über vier Jahre spielte er die Rolle von Chris Lehmann bei GZSZ. Jetzt tanzt er bei 'Dancing on Ice'. Eric Stehfest ist immer für eine Überraschung gut genauso vielseitig gestaltet sich auch seine Ehe, wie er jetzt verrät.

» Tagesspiegel-Imterview zu Doku "Im Stillen laut" über lesbisches Paar: Zwischen Stasi, Widerstand und Kunst

Die Künstlerin Erika Stürmer-Alex und ihre Partnerin Christine Müller-Stosch schufen sich zu DDR-Zeiten einen Freiraum auf dem Land. Ein Gespräch mit Filmemacherin Therese Koppe, die Doku "Im Stillen laut" über die beiden gedreht hat.

» Wetterauer Zeitung: Ein Bad Nauheimer Manager hat sich geoutet und wurde dadurch noch erfolgreicher

Holger Reuschling führte lange ein Doppelleben. Privat als Homosexueller, im Job als geschiedener Familienvater. Seit seinem Outing setzt er sich für mehr Diversität am Arbeitsplatz ein.

» BuzzFeed: BuzzFeed News geht gegen MeToo-Urteil in Berufung

Das Berliner Landgericht hat unsere Veröffentlichung zu Vorwürfen gegen einen Arzt bis auf Weiteres untersagt wir kämpfen dafür, dass wir wieder berichten dürfen.

» Noizz: Studie will zeigen: Homo- und Bisexualität sind bei Tieren normal

Dafür wurden mehr als 1500 Tierarten untersucht.

» Spiegel Online über transsexuellen Fußballer: Was macht Anton in der Mädchenmannschaft?

Mit 8 Jahren wollte Antonia nur noch Anton heißen. Mit 16 sah er aus wie ein Junge. Trotzdem spielte er Fußball in einer Mädchenmannschaft. Die Geschichte einer Verwandlung, die die Regeln der Sportwelt sprengt.

Testabo erforderlich

» Frankfurter Rundschau über schwule Senioren: "Die Welt in den Altenclub holen"

Seit zehn Jahren ist das Café Karussell ein offener Treff für schwule Männer ab 60 Jahren. Es geht um Austausch und Debatten, nicht nur um Kaffee und Kuchen.

» Wolfsburger Allgemeine: "Ich bin homosexuell" – Coming-Out mit 15 Jahren

Robin Pape wusste mit 15 Jahren, dass er homosexuell ist. Doch bis zu seinem Coming-Out hielt er sich für abnormal. Mit der WAZ sprach der heute 25-Jährige über die Reaktionen seiner Eltern, seine Vorbildfunktion und den neuen Treffpunkt in Wolfsburg.

Testabo erforderlich

» stern: Britische BBC bekommt fast 200 Beschwerden – weil zwei Männer zusammen bei Tanzshow auftraten

Bei "Strictly Come Dancing" der britischen Version von "Let's Dance!" trat zum ersten Mal ein gleichgeschlechtliches Paar gemeinsam auf.