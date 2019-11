Ausgewählter Artikel:

27. November 2019

» FAZ über Doku zu Konversionstherapien: Liebe dich selbst, hasse deine Sexualität

Mitten in der Debatte um ein Verbot von Konversionstherapien in Deutschland zeigt die Dokumentation Wie krank ist Homo-Heilung? das ausgeklügelte System dieser Behandlungen und ihre massiven Folgen.

» neues deutschland über Don Alphonso: Manchmal waren seine Anzüge dunkelbraun

"Er, ein breitschädeliger Fast-Abiturient in schlecht sitzenden Anzügen, fuhr auf seinem Rennrad an mir vorbei und beleidigte mich": Wie es war, in den 80er Jahren ein schwuler Mitschüler des heutigen "Welt"-Bloggers Don Alphonso zu sein.

» bento: "Ich wurde jeden Tag verprügelt und beschimpft" – Wie Riccardo Simonetti das Mobbing überlebte

Der Influencer im Interview über Hass – online und offline

» op-online: Gerdas kleine Weltbühne – Travestie in der Mühlenstadt

Bunte Dekoration und funkelnde Lichter weisen Neugierigen schon von Weitem den Weg zum Theater neben der Willy-Brandt-Halle. Treten die Besucher über die Schwelle der Eingangstür, gelangen sie in eine andere Welt in Gerdas Welt.

» RTL: Außen hart und innen egal – Wann ist ein Mann ein Mann?

Schwules Dating: Es wird bunt und einmal mehr romantisch. Tränen fließen, und keiner der Männer hat ein Problem damit.

» salzburg24: Sexuelle Orientierung – Gesellschaft zunehmend toleranter

Im Jahr 2019 hat sich für Menschen aller sexuellen Orientierungen einiges getan: Die Ehe wurde für alle geöffnet und das dritte Geschlecht eingeführt. Wie HOSI-Salzburg-Vorstand Josef Lindner im Gespräch mit SALZBURG24 erklärt, ist das "Thema nun in der Gesellschaft angekommen, das Pendel schlägt aber nach wie vor in beide Richtungen aus."

» Kurier: Warum Ian McKellen sich erst mit 49 Jahren outete

Der Film- und Theaterstar befürchtete, sein Privatleben könne die Illusion der Bühne torpedieren.

» BR24: Kirche traut sich – So werden homosexuelle Paare gesegnet

Die evangelische Landeskirche hat die mit Spannung erwartete "Handreichung" für Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare veröffentlicht. Auch in Zukunft ist nicht jedes offizielle Jawort in der Kirche auch wirklich eine Trauung.

» Merkur: Tessa Ganserer spricht über sexuelle Diskriminierung

Die transidente Landtagspolitikerin Tessa Ganserer hat in Freising über sexuelle Diskriminierung gesprochen. Sie fordert mehr Schutzräume für Jugendliche – gerade auf dem Land.

» bento über queeren Coworking Space: "Bei uns kann man auch als Dragqueen auflaufen. Jeder, wie er mag"

Warum gibt es diese Bürogemeinschaft und was wollen die zwei Gründer erreichen?

26. November 2019

» BR24: Schwul im Kloster – Wenn sich Gefühle nicht wegbeten lassen

Schon als Kind fühlte sich Johann Bannat dazu berufen, als Mönch Gott zu dienen. Seine Homosexualität versucht er zu verdrängen und denkt, das Leben im Zölibat würde das schon regeln. Doch im Kloster wird er mit seinen Gefühlen konfrontiert.

» Tagesspiegel-Interview mit Kurator*in Erkan Affan: "Solidarität ist ein Lernprozess"

Erkan Affan veranstaltet für die queere muslimische und migrantische Community in Berlin Partys, Workshops und Diskussionen. Im Interview spricht er über Aktivismus und Privilegien.

» jungle world interviewt Rosa von Praunheim: "Ich bin ein alter weißer Mann"

Der schwule Filmemacher Rosa von Praunheim wird 77 Jahre alt. Wir haben mit ihm zu seinem Geburtstag über Zwangs-Outings, Trash und Analsex gesprochen.

» Brigitte: "Ich liebe dich seit deiner Geburt" – Vater schreibt rührenden Brief an schwulen Sohn

Wie reagiert ein Vater, wenn er erfährt, dass sein Sohn schwul ist? Hoffentlich genau so wie dieser ...

» Deutschlandfunk Kultur über LGBT in Moldau: Ein Kampf, der nicht vergebens ist

Seit 1995 steht Homosexualität in Moldau nicht mehr unter Strafe, die Gesellschaft öffnet sich aber nur langsam. Eine LGBT-Organisation aus Chiinu will den Prozess beschleunigen. Sie wird dabei von denen unterstützt, die ins westliche Ausland gegangen sind.

» derStandard.at: Er, sie, they, hen – Wie wollen Trans- und Interpersonen bezeichnet werden?

Die Rapperin Mavi Phoenix sieht sich nicht mehr als Frau. Damit ändert sich auch ihr Personalpronomen. Ein STANDARD-Video erklärt gendersensible Sprache bei queeren Geschlechtsidentitäten

25. November 2019

» NDR: Beekhuis legt in Chat-Affäre nach

Nächste Entwicklung in der Chat-Affäre um Jochen Beekhuis: Der Landtagsabgeordnete will per Unterlassungserklärung den drohenden Ausschluss aus dem Gemeinderat Großefehn verhindern.

» Spiegel Online über brasilianische LGBT-Liga "LiGay": "Hier muss ich niemanden anlügen"

In Brasilien ist Homophobie weitverbreitet. Josué Machado ist Präsident einer Fußballliga, die Homosexuellen einen sicheren Raum bieten will. Hier spricht er auch über die Verantwortung von Präsident Bolsonaro.

» junge Welt zum 77. von Rosa von Praunheim: Einfach, aber wahr und witzig

Kunst, Klimbim und Kuchenkrümel: Dem Filmemacher Rosa von Praunheim zum 77.