» (28.11.2019) SRF: "Hetze gegen Homosexuelle betrifft uns alle"

Die Anti-Rassimus-Strafnorm soll erweitert werden. Nun haben die Befürworter der Vorlage ihre Argumente dargelegt.

28. November 2019

» Deutschlandfunk Kultur über schwulen Opernführer: Liebeserklärung an eine exaltierte Kunstform

Mit Extravaganz und Sinnlichkeit begeistern Opern große Teile der schwulen Community. An sie wendet sich ein Opernführer, der homoerotische Untertöne in bekannten Werken entdeckt.

» Onetz über "Equality Oberpfalz": Eine Anlaufstelle für die LGBT-Community

Sie wollen sich nicht verstecken: Schwule, Lesben, Transgender in der Oberpfalz. Der neu gegründete Verein "Equality" will Anlaufstelle für die Community sein. Für 2020 gibt es einen besonderen Plan.

» Frankenpost: Toiletten für das dritte Geschlecht gibt es nicht

Die Geschlechterangabe "divers" ist seit Beginn des Jahres offiziell möglich. Daraus ergeben sich aber keine Verpflichtungen im Baurecht oder anderen Bereichen.

» watson: "Es sagt ja auch niemand: 'Mein Vater ist hetero'" – die Story eines Regenbogenkindes

Joëlle Stocker ist 28 und hat zwei Mütter. Emotional gesehen jedenfalls. Mit vier Jahren trennten sich ihre biologischen Eltern. Seither lebt sie in einer Regenbogenfamilie. Ein Porträt.

» stern: Alle Infos über die Drag-Kultur

ProSieben zeigt derzeit "Queen of Drags". Woher stammt eigentlich der Name Drag und was hat es mit Begriffen wie Drag Mother auf sich?

» Focus Online: "Geil Röhm" und "Schwul Heil" – Hitler selbst formte den Mythos vom schwulen Nazi

Gab es besonders viele schwule Nazis? Das ist eine der Fragen, mit denen sich der Historiker Daniel Siemens in seiner lesenswerten Geschichte der SA auseinandersetzt. Den Eindruck einer homosexuell verseuchten SA-Spitze erweckte ausgerechnet ein Mann: Adolf Hitler.

» zentralplus: Was ein Homosexueller über die gängigsten Klischees denkt

Schwule lassen an den Wochenenden die Sau raus und brauchen im Bad länger als Frauen: Solche Klischees sind auch im 21. Jahrhundert noch weitverbreitet. Doch was ist dran? Wir haben René Wagner gefragt. Der Luzerner kämpft derzeit um den Titel «Mister Right».

» Westfalenpost: Kirchenkreis Siegen verurteilt Diskriminierung Homosexueller

Kreissynode zu Konversionstherapie und „Heilung“: Gott liebt bedingungslos jeden Menschen, so wie er ist. Kritik an Homoehe aus Trupbach-Seelbach

» GQ über "Queen of Drags" & Co: Warum das deutsche Fernsehen beim Thema "queer" noch dazulernen muss

Mit queeren TV-Formaten wie "Prince Charming" und "Queen of Drags" könnte man meinen, deutsches Fernsehen würde endlich weltoffen und bunter. Unser Autor ist nur teilweise begeistert.

» Wochenblatt: Christopher Street Day findet auch 2020 in Landshut statt

Nach dem großen Erfolg der Premiere in diesem Jahr findet auch 2020 der Christopher Street Day (CSD) in Landshut statt.

» Tagesspiegel über Drag Queen Candy Crash: Hemmungen ablegen und Spaß haben

Die Berliner Drag Queen Candy Crash ist derzeit bei der ProSieben-Castingshow "Queen of Drags" mit Heidi Klum zu sehen. Wie sie dazu kam. Ein Portrait.

» taz: Schwule Buschfeuer

Neues aus Neuseeland: Der Rugby-Vollidiot Israel Folau treibt wieder sein Unwesen. Diesmal allerdings mit wahrhaft biblischen Ausmaßen!

27. November 2019

» FAZ über Doku zu Konversionstherapien: Liebe dich selbst, hasse deine Sexualität

Mitten in der Debatte um ein Verbot von Konversionstherapien in Deutschland zeigt die Dokumentation Wie krank ist Homo-Heilung? das ausgeklügelte System dieser Behandlungen und ihre massiven Folgen.

» neues deutschland über Don Alphonso: Manchmal waren seine Anzüge dunkelbraun

"Er, ein breitschädeliger Fast-Abiturient in schlecht sitzenden Anzügen, fuhr auf seinem Rennrad an mir vorbei und beleidigte mich": Wie es war, in den 80er Jahren ein schwuler Mitschüler des heutigen "Welt"-Bloggers Don Alphonso zu sein.

» bento: "Ich wurde jeden Tag verprügelt und beschimpft" – Wie Riccardo Simonetti das Mobbing überlebte

Der Influencer im Interview über Hass – online und offline

» RTL: "Wir sind schwul und wir sind stolz darauf" Oder auch: "Manuel hat mir so über das Glied gestrichen"

Woche vier macht deutlich, dass es sich bei der Liebesjagd auf Nicolas um einen knallharten Wettkampf handelt – jetzt werden die Krallen ausgefahren.

» op-online: Gerdas kleine Weltbühne – Travestie in der Mühlenstadt

Bunte Dekoration und funkelnde Lichter weisen Neugierigen schon von Weitem den Weg zum Theater neben der Willy-Brandt-Halle. Treten die Besucher über die Schwelle der Eingangstür, gelangen sie in eine andere Welt in Gerdas Welt.

» RTL: Außen hart und innen egal – Wann ist ein Mann ein Mann?

Schwules Dating: Es wird bunt und einmal mehr romantisch. Tränen fließen, und keiner der Männer hat ein Problem damit.

» salzburg24: Sexuelle Orientierung – Gesellschaft zunehmend toleranter

Im Jahr 2019 hat sich für Menschen aller sexuellen Orientierungen einiges getan: Die Ehe wurde für alle geöffnet und das dritte Geschlecht eingeführt. Wie HOSI-Salzburg-Vorstand Josef Lindner im Gespräch mit SALZBURG24 erklärt, ist das "Thema nun in der Gesellschaft angekommen, das Pendel schlägt aber nach wie vor in beide Richtungen aus."