Ausgewählter Artikel:

» (29.11.2019) evangelisch.de: Mitteldeutsche Landeskirche regelt Segnung homosexueller Paare neu

evangelisch.de liefert einen evangelischen Blick auf die Welt und Service rund um die evangelische Kirche.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. November 2019

» Süddeutsche.de über ein Coming-out als HIV-positiv: "Seitdem bin ich im Beruf wieder viel mehr ich selbst"

Jörg Beißel ist HIV-positiv, aber wie soll er das seinen Kollegen erklären? Zwei Jahre hat er gebraucht, um sich zu öffnen.

» evangelisch.de: Mitteldeutsche Landeskirche regelt Segnung homosexueller Paare neu

evangelisch.de liefert einen evangelischen Blick auf die Welt und Service rund um die evangelische Kirche.

» Tagesspiegel: Comic-Pionier Howard Cruse mit 75 gestorben

Howard Cruses Buch "Stuck Rubber Baby" ist ein Meilenstein der queeren Literatur. Aus Anlass von Cruses Tod hier noch einmal ein Text zu seiner Graphic Novel.

» neues deutschland über Streit in Brandenburg: Überlebenskampf für die Andersartigen

57.400 Euro pro Jahr wendet das Land für die Koordinierungsstelle für LesBiSchwule Belange auf. Künftig sollen sie an den Verein Katte gehen und nicht mehr an den Landesverband Andersartig.

Digital-Mini-Abo erforderlich

» Oberpfalz Echo: Im Einsatz für Offenheit und Akzeptanz

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die in der Öffentlichkeit bestehenden Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- Inter- und Asexuellen sowie queeren Personen (LSBTIQ*) abzubauen und der Diskriminierung dieser Personen entgegenzuwirken: Der in Pirk neu gegründete Verein "equality Oberpfalz e.V.".

» Gießener Allgemeine über Gerichtsprozess: Nach Angriff auf Homosexuelle

Stehvermögen benötigten die Prozessbeteiligten am Mittwoch im Jugendschöffengericht am Amtsgericht Gießen, das in einem zehnstündigen Verfahren gegen drei junge Männer unterschiedlichen Alters Straftaten aufzuarbeiten hatten. Den Männern wurde vorgeworfen, an Taten beteiligt gewesen zu sein, die Staatsanwalt Benedikt Zdziarstek als gefährliche Körperverletzung einstufte.

» swp.de zur Ehe für alle: Steiniger Weg bis zur Segnung

Die Zivilehe für gleichgeschlechtliche Paare ist schon seit 2017 möglich. Die Kirche tut sich mit dem Thema allerdings noch schwer.

Testabo erforderlich

» Nau: Zürcher Pfarrer als "Abgesandter des Teufels" tituliert

Der reformierte Zürcher Kirchenratspräsident Michel Müller will die Erweiterung der Anti-Rassismusstrafnorm um die sexuelle Orientierung. Das passt nicht allen.

» ESC kompakt kommentiert: Verlässt Ungarn den ESC wegen Homophobie? Überraschend wäre es nicht.

Ungarn wird am ESC 2020 in Rotterdam nicht teilnehmen. Bevor diese Entscheidung final war, stand bereits fest, dass die bisherige nationale Vorauswahl A Dal zwar fortgeführt werden solle, aber eben

» Jungle World: Auch du darfst Opfer sein

Im Internet erfinden sich Menschen ständig neue Geschlechter und sexuelle Orientierungen, um ihren Leiden Sinn zu geben. Der neueste Schrei ist »Aromantik«: Wer keine romantischen Gefühle empfindet, gehört nun auch zu einer diskriminierten Gruppe.

28. November 2019

» Deutschlandfunk Kultur über schwulen Opernführer: Liebeserklärung an eine exaltierte Kunstform

Mit Extravaganz und Sinnlichkeit begeistern Opern große Teile der schwulen Community. An sie wendet sich ein Opernführer, der homoerotische Untertöne in bekannten Werken entdeckt.

» Onetz über "Equality Oberpfalz": Eine Anlaufstelle für die LGBT-Community

Sie wollen sich nicht verstecken: Schwule, Lesben, Transgender in der Oberpfalz. Der neu gegründete Verein "Equality" will Anlaufstelle für die Community sein. Für 2020 gibt es einen besonderen Plan.

» SRF: "Hetze gegen Homosexuelle betrifft uns alle"

Die Anti-Rassimus-Strafnorm soll erweitert werden. Nun haben die Befürworter der Vorlage ihre Argumente dargelegt.

» Frankenpost: Toiletten für das dritte Geschlecht gibt es nicht

Die Geschlechterangabe "divers" ist seit Beginn des Jahres offiziell möglich. Daraus ergeben sich aber keine Verpflichtungen im Baurecht oder anderen Bereichen.

» watson: "Es sagt ja auch niemand: 'Mein Vater ist hetero'" – die Story eines Regenbogenkindes

Joëlle Stocker ist 28 und hat zwei Mütter. Emotional gesehen jedenfalls. Mit vier Jahren trennten sich ihre biologischen Eltern. Seither lebt sie in einer Regenbogenfamilie. Ein Porträt.

» stern: Alle Infos über die Drag-Kultur

ProSieben zeigt derzeit "Queen of Drags". Woher stammt eigentlich der Name Drag und was hat es mit Begriffen wie Drag Mother auf sich?

» Focus Online: "Geil Röhm" und "Schwul Heil" – Hitler selbst formte den Mythos vom schwulen Nazi

Gab es besonders viele schwule Nazis? Das ist eine der Fragen, mit denen sich der Historiker Daniel Siemens in seiner lesenswerten Geschichte der SA auseinandersetzt. Den Eindruck einer homosexuell verseuchten SA-Spitze erweckte ausgerechnet ein Mann: Adolf Hitler.

» zentralplus: Was ein Homosexueller über die gängigsten Klischees denkt

Schwule lassen an den Wochenenden die Sau raus und brauchen im Bad länger als Frauen: Solche Klischees sind auch im 21. Jahrhundert noch weitverbreitet. Doch was ist dran? Wir haben René Wagner gefragt. Der Luzerner kämpft derzeit um den Titel «Mister Right».

» Westfalenpost: Kirchenkreis Siegen verurteilt Diskriminierung Homosexueller

Kreissynode zu Konversionstherapie und „Heilung“: Gott liebt bedingungslos jeden Menschen, so wie er ist. Kritik an Homoehe aus Trupbach-Seelbach

» GQ über "Queen of Drags" & Co: Warum das deutsche Fernsehen beim Thema "queer" noch dazulernen muss

Mit queeren TV-Formaten wie "Prince Charming" und "Queen of Drags" könnte man meinen, deutsches Fernsehen würde endlich weltoffen und bunter. Unser Autor ist nur teilweise begeistert.