» (30.11.2019) Deutschlandfunk Nova: David Mirandas Kampf für LGBT+-Rechte in Brasilien

Der 34-jährige David Miranda ist offen homosexuell und sitzt im brasilianischen Parlament unter dem homophoben Präsidenten Bolsonaro.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. November 2019

» Kleine Zeitung aus Lienz: Christoph machte seinem Kurt Heiratsantrag auf offener Straße

Nur ein halbes Jahr, nachdem Kurt einen Brautstrauß gefangen hatte, ist er verlobt. Mitten in der Lienzer Innenstadt stellte Christoph ihm die Frage der Fragen.

» Übermedien über "Siegener Zeitung": Ein Forum für Homophobie

Das südwestfälische Lokalblatt berichtet unkritisch von einer evangelikalen Tagung und bekommt dafür viel Kritik. Trotzdem verbucht die "Siegener Zeitung" den Artikel als Beitrag zur Denk- und Meinungsfreiheit. Wer ihn geschrieben hat, ob er womöglich von den Evangelikalen selbst kommt, will die Zeitung nicht sagen.

» VICE: Dieser mutmaßliche Drogendealer kämpft im Knast für mehr LGBTQ-Rechte

Zuvor war er mit 40 Kilo Hasch, 6 Kilo Kokain, 5 Kilo Amphetamin und 610 Ecstasy-Pillen in Oslo verhaftet worden.

» St. Galler Tagblatt: "Liebe ist stärker als jede Angst" – Lesbische Pfarrerin hält Gottesdienst in St. Gallen

Annette Spitzenberg ist Pfarrerin und lesbisch. Sie will ihre Community und die Kirche wieder zusammenführen.

» St. Galler Tagblatt: Wegen der "Ehe für alle" – Ostschweizer Reformierte fürchten eine Kirchenspaltung

Für die einen widerspricht sie dem Willen Gottes, für die anderen ist sie ein Zeichen seiner Liebe: Bei der "Ehe für alle" treffen verschiedene Weltbilder aufeinander. Reformierte in der Ostschweiz machen sich Sorgen um eine Kirchenspaltung.

» MOPO.de: "Ich wurde angezündet" – Influencer berichtet von heftigem Mobbing in Kindheit

Bei seiner Buchvorstellung erzählt Riccardo Simonetti, dass er als Kind fies gemobbt und sogar angezündet wurde.

» RTL: Emotionale Reise durchs Liebesdreieck – Martin Angelo ist die schwule Bridget Jone

Vergesst den Froschkönig und das Märchen von Prince Charming, denn Martin lebt in seinem eigenen Liebesfilm!

» taz zu Ungarns CSD-Absage: Homofeindlich und pleite

Ungarns Absage hat zwei schlechte Gründe und ist vor allem für die ungarischen Künstler:innen traurig. Denn Sie lieben Europa und sein Publikum.

» Tagesspiegel: Dieses Weihnachten wird queer

Glühwein, Glitzer und Drag Queens: Am Nollendorfplatz eröffnet mit der Christmas Avenue ein queerer Weihnachtmarkt.

29. November 2019

» Süddeutsche.de über ein Coming-out als HIV-positiv: "Seitdem bin ich im Beruf wieder viel mehr ich selbst"

Jörg Beißel ist HIV-positiv, aber wie soll er das seinen Kollegen erklären? Zwei Jahre hat er gebraucht, um sich zu öffnen.

» evangelisch.de: Mitteldeutsche Landeskirche regelt Segnung homosexueller Paare neu

» Tagesspiegel: Comic-Pionier Howard Cruse mit 75 gestorben

Howard Cruses Buch "Stuck Rubber Baby" ist ein Meilenstein der queeren Literatur. Aus Anlass von Cruses Tod hier noch einmal ein Text zu seiner Graphic Novel.

» neues deutschland über Streit in Brandenburg: Überlebenskampf für die Andersartigen

57.400 Euro pro Jahr wendet das Land für die Koordinierungsstelle für LesBiSchwule Belange auf. Künftig sollen sie an den Verein Katte gehen und nicht mehr an den Landesverband Andersartig.

» Oberpfalz Echo: Im Einsatz für Offenheit und Akzeptanz

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die in der Öffentlichkeit bestehenden Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- Inter- und Asexuellen sowie queeren Personen (LSBTIQ*) abzubauen und der Diskriminierung dieser Personen entgegenzuwirken: Der in Pirk neu gegründete Verein "equality Oberpfalz e.V.".

» Gießener Allgemeine über Gerichtsprozess: Nach Angriff auf Homosexuelle

Stehvermögen benötigten die Prozessbeteiligten am Mittwoch im Jugendschöffengericht am Amtsgericht Gießen, das in einem zehnstündigen Verfahren gegen drei junge Männer unterschiedlichen Alters Straftaten aufzuarbeiten hatten. Den Männern wurde vorgeworfen, an Taten beteiligt gewesen zu sein, die Staatsanwalt Benedikt Zdziarstek als gefährliche Körperverletzung einstufte.

» swp.de zur Ehe für alle: Steiniger Weg bis zur Segnung

Die Zivilehe für gleichgeschlechtliche Paare ist schon seit 2017 möglich. Die Kirche tut sich mit dem Thema allerdings noch schwer.

» Nau: Zürcher Pfarrer als "Abgesandter des Teufels" tituliert

Der reformierte Zürcher Kirchenratspräsident Michel Müller will die Erweiterung der Anti-Rassismusstrafnorm um die sexuelle Orientierung. Das passt nicht allen.

» ESC kompakt kommentiert: Verlässt Ungarn den ESC wegen Homophobie? Überraschend wäre es nicht.

Ungarn wird am ESC 2020 in Rotterdam nicht teilnehmen. Bevor diese Entscheidung final war, stand bereits fest, dass die bisherige nationale Vorauswahl A Dal zwar fortgeführt werden solle, aber eben

» Jungle World: Auch du darfst Opfer sein

Im Internet erfinden sich Menschen ständig neue Geschlechter und sexuelle Orientierungen, um ihren Leiden Sinn zu geben. Der neueste Schrei ist »Aromantik«: Wer keine romantischen Gefühle empfindet, gehört nun auch zu einer diskriminierten Gruppe.