» (03.12.2019) Friday Magazine: Die Schweiz hat jetzt einen queer-feministischen Sexshop

Am Sonntag ist untamed.love online gegangen ein Schweizer Sexshop, der neben Hetero- auch Homo-Paare zeigt und auf Frauenverachtung verzichtet.

03. Dezember 2019

» FAZ interviewt Tom Neuwirth: Ich liebe mich unglaublich

Warum steckt die Wahrheit im Kostüm? Ein Gespräch mit dem Mann, der als Conchita Wurst berühmt wurde und jetzt Drag Queens ins deutsche Fernsehen bringt.

» Bluewin interviewt Comedian Jonny Fischer: "Mein Mann macht gar nichts im Haushalt"

Ein Café in Zürich, kurz nach 11 Uhr. Jonny Fischer sieht wie im Fernsehen aus nur etwas müder. Der Grund: Seit Kurzem hat der Comedian zwei Jobs. Das ist anstrengend, aber macht ihn glücklich. Denn Fischer mag Herausforderungen.

02. Dezember 2019

» Bluewin: Zürcher Polizisten sollen LGBT-Kurse bekommen

Polizisten sollen im Umgang mit LGBT-feindlichen Aggressionen besonders geschult werden. Trotz inhaltlicher Kritik hat der Zürcher Kantonsrat ein e...

» Berliner Zeitung über queeren Co-Working-Space: Solange es nötig ist

,,Darna soll die Antwort auf diskriminierendes Verhalten am Arbeitsplatz sein. Mit diesem Konzept schaffen die Gründer einen Safe Space für die LGBTQ+-Gemeinschaft.

» FR aus Frankfurt: Aids-Hilfe erinnert an Achtung für alle Menschen

Zum Welt-Aids-Tag erinnern viele in Frankfurt an Respekt, Liebe und Solidarität und gedenken der Toten durch HIV.

» taz: Schwule Schwäne

Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung (89): Tierische Homosexualität gibt es Biologen zufolge bei mindestens 471 Tierarten.

» RP Online über schwul-lesbische Karnevalssitzung in Mönchengladbach: Ein Heimspiel für das Prinzen-Paar

Gut 200 Jecke waren bei der Kultsitzung der schwul-lesbischen Karnevalsgesellschaft Lecke Jecke im Haus Erholung dabei. Sie feierten nicht nur das bunte Programm, sondern auch ihr Prinzen-Paar Axel und Niersius Thorsten.

» 20 Minuten aus Basel: Schläger gingen gezielt "Schwule klopfen"

Ein heute 55-Jähriger wurde im Juni 2015 von vier jungen Männern im Schützenmattpark spitalreif geprügelt. Nun wird der Fall am Appellationsgericht neu verhandelt.

01. Dezember 2019

» alles münster: Münsters einzige Queer-Bar muss weichen

Am Bremer Platz dreht sich das Immobilien-Karussell und Szenelokale müssen um den Fortbestand bangen. Jüngst erwirschte es das Blacklight.

» ZEITmagazin über PrEP: Sex ohne Angst

Er hatte schon mit 500 bis 700 Männern Sex und jedes Mal Angst, wenn das Kondom riss. Eine Pille nimmt sie ihm.

» Main-Echo: Großostheimer CSU-Politiker Thorsten Rollmann hat seinen Partner geheiratet

Ei­gent­lich hat Thors­ten Roll­mann nur "Ja, ich will" ge­sagt. Ei­ne Hoch­zeit wie die meis­ten war es trotz­dem nicht: Der 50-jäh­ri­ge We­ni­gum­städ­ter, der in der CSU und der Kir­che ak­tiv ist, hat ei­nen Mann ge­hei­ra­tet. Laut Bür­ger­meis­ter Her­bert Ja­kob (CSU) war es die ers­te gleich­ge­sch­lecht­li­che Trau­ung im Großost­hei­mer Rat­haus, zu­vor hat­te er ein­mal die ein­ge­tra­ge­ne Le­ben­s­part­ner­schaft zwei­er Frau­en ge­sch­los­sen, als es die Ehe für al­le noch nicht gab. Mit Ca­ro­li­ne Wa­den­ka hat Thors­ten Roll­mann über of­fe­ne und ver­deck­te Vor­ur­tei­le ge­spro­chen und wel­che Er­fah­run­gen er seit sei­nem Ou­ting ge­macht hat.

» Zeit Online zum Welt-Aids-Tag: "Tod und Sterben waren ständige Begleiter"

Schwulsein war ein Stigma, die HIV-Infektion der sichere Tod. Als Helmut Hartl Arzt wurde, konnte noch niemand Aidskranke retten. Er ist dankbar für das, was heute geht.

» FAZ interviewt Riccardo Simonetti zum Welt-Aids-Tag: "Meine Generation ist unaufgeklärt"

Riccardo Simonetti ist Entertainer und erfolgreicher Influencer er ist aber auch Kampagnenbotschafter für Jugend gegen Aids. Im Interview spricht er über Aids-Stigma, Alltags-Homophobie und Aufklärungsarbeit.

» buten un binnen: Queer in Bremen – Wie die Politik Diskriminierung bekämpfen will

Mitglieder der Bremer LGBTQ-Community sehen noch Verbesserungsbedarf im Kampf gegen Diskriminierung. Der Senat will mit einem queerpolitschen Beirat helfen.

» FAZ zum Welt-Aids-Tag So fühlt es sich an, HIV-positiv zu sein

Eine Infektion mit dem HI-Virus bedeutet heutzutage kein Todesurteil mehr. Stefan Miller aus Langen kann dank Medikamenten ein normales Leben führen. Anlässlich des Welt-Aids-Tags erzählt er seine Geschichte.

» Blick-Interview zu 30 Jahre Lesbenorganisation: "Damals ging es vielen Lesben schlecht"

Im Dezember feiert die Lesbenorganisation LOS ihr 30-jähriges Bestehen. Wir haben Co-Präsidentin Nadja Herz gefragt: Was hat sich seither verändert?

» Jüdische Allgemeine über erste schwul-lesbische Gemeinde: Vielfalt in L.A.

Vor 47 Jahren wurde die erste schwul-lesbische Gemeinde gegründet

30. November 2019

» Main-Post über Ehrenamtsaktion "Zeichen setzen": Applaus für die Rosa Hilfe

Preisverleihung bei der unterfränkischen Ehrenamtsaktion Zeichen setzen. Patin Teresa Enke spricht über ihr Engagement zur Aufklärung über Depression.

» Kleine Zeitung aus Lienz: Christoph machte seinem Kurt Heiratsantrag auf offener Straße

Nur ein halbes Jahr, nachdem Kurt einen Brautstrauß gefangen hatte, ist er verlobt. Mitten in der Lienzer Innenstadt stellte Christoph ihm die Frage der Fragen.

