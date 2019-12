Ausgewählter Artikel:

» (04.12.2019) Welt: Eine Stadt kämpft für ihren schwulen Pfarrer

Ein homosexueller Pfarrer und sein Ehemann werden im nordrhein-westfälischen Vlotho immer wieder angefeindet. Nach drei Jahren will der Geistliche zermürbt aufgeben und fortziehen. Doch nun begehrt die Gemeinde gegen die Schwulenfeindlichkeit auf.

Testabo erforderlich

04. Dezember 2019

» NDR über "Prince Charming": Schwule Klischees bei TVNOW?

Nach dem "Bachelor" und der "Bachelorette" gibt's nun auch eine Kuppelshow für Schwule: "Prince Charming". Die kommt in der Zielgruppe an – wird aber auch kritisiert.

» Neuer LGBT-Podcast mit bislang vier Folgen: Reden ist Gold

Egal ob Liebe, Sex, Partnerschaft, Coming-Out, Dating oder Therapie: Hier erzählen Menschen der LGBT-Community aus ihrem Leben: Wen lieben sie? Welche Sorgen haben sie? Wie gehen sie mit ihrer Homosexualität um? Wie stehen sie zu Online-Dating und Grindr? Ist es wichtig, als schwuler Mann offen zu leben? Wie ist ihr Outing verlaufen? Sind sie überhaupt geoutet? Kann eine Psychotherapie helfen, ein glücklicheres Leben zu führen? Welche Beziehungsmodelle leben sie? "Reden ist Gold" will dazu ermutigen, offen über Gefühle, Gedanken und das eigene Seelenleben zu sprechen.

» Express: Schwules Paar aus Köln – Hakenkreuze und Morddrohungen

Seit 11 Jahren sind Manuel und Danny ein Paar. Seit einem halben Jahr gehen sie durch die Hölle und werden bedroht und geschlagen.

» Volksfreund: Bunte Liebe in der Tuchfabrik

Die Schmit-z Family zeigt mit Ein wirklich liebenswertes Haus ihr jährliches Theaterstück der Adventszeit. Humor und Vielfalt kommen dabei nicht zu kurz.

» SZ Magazin: Ist es radikal, die Ehe abschaffen zu wollen?

Ehen haben eine ganz besondere partnerschaftliche Qualität: Auf diesem Mythos gründet sich die Diskriminierung anderer Familienformen, findet unsere Autorin. Zeit für ein neues Bündnis.

» bz Basel: Küssen verboten – immer noch – auch im 21. Jahrhundert

Schwule und Lesben werden in Basel oft angefeindet oder gar verprügelt. Politiker wollen nun, dass diese Straftaten registriert werden.

» NOZ-Podcast "Das Gelbe vom Landei": Von schwuler Liebe und asozialen Dreadlocks

Auf dem Land fällt auf, wer anders ist. Davon kann nicht nur Bill Kaulitz ein Lied singen. Auch die beiden Moderatorinnen von "Das Gelbe vom Landei" hat es schon immer gestört, dass die Vielfalt in ihren Dörfern oft versteckt bleibt. Deshalb geht es in dieser Folge um Dreadlocks und Folklore-Röcke, um transsexuelle Basketballer und selbstgemachtes Zaziki.

» taz über Umgang mit LSBTIQ in der Altenpflege: Auch im Alter fehlt Diverses

Hannover gibt mit einer Broschüre Führungskräften in der Altenpflege Methoden an die Hand, Angestellte für Unterschiedlichkeiten zu sensibilisieren.

» WAZ über Oberhausener Chefarzt: Umpolen von Homosexuellen verbieten

Oberhausener Chefarzt hält den Gesetzesentwurf von Jens Spahn, der Konversionstherapien für unter 18-Jährige verbietet, für einen guten Anfang.

» Focus Online: Unser Sohn hat zwei Mütter – und ihm fehlt keine männliche Bezugsperson

Nehle und ihre Frau haben einen zweijährigen Sohn. Nehle ist mithilfe einer Samenspende schwanger geworden, ihre Partnerin hat den Kleinen adoptiert. Im Interview erzählt die 33-Jährige, welche Reaktionen das gleichgeschlechtliche Paar mit Kind bekommen hat – und warum sie der Ausdruck Regenbogenfamilie stört.

» Sumikai: Yokohama erkennt LGBT-Partnerschaften nun offiziell an

In Japan ist es für gleichgeschlechtliche Paare immer noch nicht möglich zu heiraten. Allerdings gibt es immer mehr Gemeinden, die eine Partnerschaft offiziell anerkennen. Nun machte Yokohama den Schritt in die richtige Richtung und verteilte offiziell Zertifikate für LGBT-Partnerschaften.

03. Dezember 2019

» Südkurier: Man möchte lesbisch werden – So brisant kann eine Mozart-Oper sein

Was männlich und was weiblich ist, bestimmt nicht die Biologie, sondern die Gesellschaft. Die Regisseurin Christiane Pohle hat diese These auf Mozarts Le nozze di Figaro angewandt und viele Buhs geernetet

» FAZ interviewt Tom Neuwirth: Ich liebe mich unglaublich

Warum steckt die Wahrheit im Kostüm? Ein Gespräch mit dem Mann, der als Conchita Wurst berühmt wurde und jetzt Drag Queens ins deutsche Fernsehen bringt.

» Bluewin interviewt Comedian Jonny Fischer: "Mein Mann macht gar nichts im Haushalt"

Ein Café in Zürich, kurz nach 11 Uhr. Jonny Fischer sieht wie im Fernsehen aus nur etwas müder. Der Grund: Seit Kurzem hat der Comedian zwei Jobs. Das ist anstrengend, aber macht ihn glücklich. Denn Fischer mag Herausforderungen.

» Friday Magazine: Die Schweiz hat jetzt einen queer-feministischen Sexshop

Am Sonntag ist untamed.love online gegangen ein Schweizer Sexshop, der neben Hetero- auch Homo-Paare zeigt und auf Frauenverachtung verzichtet.

02. Dezember 2019

» Bluewin: Zürcher Polizisten sollen LGBT-Kurse bekommen

Polizisten sollen im Umgang mit LGBT-feindlichen Aggressionen besonders geschult werden. Trotz inhaltlicher Kritik hat der Zürcher Kantonsrat ein e...

» Berliner Zeitung über queeren Co-Working-Space: Solange es nötig ist

,,Darna soll die Antwort auf diskriminierendes Verhalten am Arbeitsplatz sein. Mit diesem Konzept schaffen die Gründer einen Safe Space für die LGBTQ+-Gemeinschaft.

» FR aus Frankfurt: Aids-Hilfe erinnert an Achtung für alle Menschen

Zum Welt-Aids-Tag erinnern viele in Frankfurt an Respekt, Liebe und Solidarität und gedenken der Toten durch HIV.

» taz: Schwule Schwäne

Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung (89): Tierische Homosexualität gibt es Biologen zufolge bei mindestens 471 Tierarten.