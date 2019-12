Ausgewählter Artikel:

» (06.12.2019) taz über Coming-out und Journalismus: Danke für nichts, Kolleg*innen

In Istanbul im Jahr 2000 sollte mein neues Leben beginnen. Journalistin war ich schon, nun auch trans Frau. Geholfen hat mir niemand.

06. Dezember 2019

» Domradio über Jesuit Wucherpfennig: Homosexualität nicht mit Verweis auf Bibel ablehnen

Der Frankfurter Jesuit Ansgar Wucherpfennig hat eine Neubewertung der kirchlichen Sexualmoral und Homosexualität gefordert. Zugelich wandte er sich gegen die These, dass eine homosexuelle Orientierung maßgeblich für Missbrauch verantwortlich sei.

» Salzburger Nachrichten über Teenstar: Umstrittener Aufklärungsverein will zurück in die Schulen

Teenstar sammelt Spenden, um sich auf die Überprüfung durch das Ministerium vorzubereiten. Andere Sexualpädagogikvereine arbeiten weiter an Schulen, gegen den Willen des Parlaments.

» Liechtensteiner Vaterland: "Niemand wollte einen Schwulen spielen"

Am Mittwochabend sprach Regisseur Samir vor interessiertem Publikum über seinen neusten Film "Baghdad in my Shadow".

» Frankfurter Rundschau über Ronald M. Schernikau: "Legende" – Alles hat eine Kehrseite

Ronald M. Schernikaus ungebändigtes Opus Magnum "Legende", jetzt sorgfältig herausgegeben.

» Mannheimer Morgen: Queer-Zentrum auf Platz eins der Wunschliste

Auch nach der jetzt zu Ende gegangenen zweiten Abstimmungsrunde beim Mannheimer Beteiligungshaushalt steht der Wunsch nach einem Queer-Zentrum ganz oben auf der Liste.

» Blick über eine Scheinehe: Viktor Giacobbo heiratete lesbische Ausländerin

Der Satiriker Viktor Giacobbo ging vor mehreren Jahrzehnten eine Scheinehe mit einer lesbischen Ausländerin ein. Dies macht er nun in einem Podcast des "Tages-Anzeigers" publik.

05. Dezember 2019

» Tagesspiegel über Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest: Butch trifft Babysitterin

Regenbogenfamilien, verliebte Schulmädchen, widerständige Lesben in der DDR: Das zweite Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest spannt weite Bögen. Ein Programm-Überblick.

» Bayern 3: Wie mensch über Transgender spricht – ohne Fettnapf!

Die Transgender-Debatte tobt, nur die Begriffe geraten dabei oft durcheinander. Kein Wunder: Es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Wir sagen: Schluss mit sprachlos! Die Kollegen von puls versuchen, die wichtigsten Wörter zu erklären.

» Süddeutsche.de über schwulen Ekel-Anwalt Roy Cohn: Ein amerikanischer Albtraum

Als junger Anwalt verteidigte Roy Cohn Mafia-Bosse und Donald Trump. Über einen Gangster und seinen amerikanischen Traum.

» monopol: Warum "Queen of Drags" Bildungsfernsehen ist

Ermächtigung oder Ausbeutung einer Subkultur? Auch wenn die die Castingshow "Queen of Drags" ihre Schwächen hat für die queere Community ist sie ein wichtiger Schritt in die Sichtbarkeit

» bz Basel: Homosexuelle, bitte versteckt Euch nicht mehr!

Eine Analyse zu den politischen Forderungen nach Schwulen- und Lesbenrechten.

» n-tv: In-Vivo-Baby mit zwei Müttern geboren

In Großbritannien hat ein lesbisches Paar erstmals ein Baby bekommen, das in zwei Gebärmüttern aufgewachsen ist. Beide Frauen haben mithilfe der "Shared Motherhood"-Methode einen Teil zur Schwangerschaft beigetragen.

04. Dezember 2019

» Welt: Eine Stadt kämpft für ihren schwulen Pfarrer

Ein homosexueller Pfarrer und sein Ehemann werden im nordrhein-westfälischen Vlotho immer wieder angefeindet. Nach drei Jahren will der Geistliche zermürbt aufgeben und fortziehen. Doch nun begehrt die Gemeinde gegen die Schwulenfeindlichkeit auf.

» NDR über "Prince Charming": Schwule Klischees bei TVNOW?

Nach dem "Bachelor" und der "Bachelorette" gibt's nun auch eine Kuppelshow für Schwule: "Prince Charming". Die kommt in der Zielgruppe an – wird aber auch kritisiert.

» Neuer LGBT-Podcast mit bislang vier Folgen: Reden ist Gold

Egal ob Liebe, Sex, Partnerschaft, Coming-Out, Dating oder Therapie: Hier erzählen Menschen der LGBT-Community aus ihrem Leben: Wen lieben sie? Welche Sorgen haben sie? Wie gehen sie mit ihrer Homosexualität um? Wie stehen sie zu Online-Dating und Grindr? Ist es wichtig, als schwuler Mann offen zu leben? Wie ist ihr Outing verlaufen? Sind sie überhaupt geoutet? Kann eine Psychotherapie helfen, ein glücklicheres Leben zu führen? Welche Beziehungsmodelle leben sie? "Reden ist Gold" will dazu ermutigen, offen über Gefühle, Gedanken und das eigene Seelenleben zu sprechen.

» Express: Schwules Paar aus Köln – Hakenkreuze und Morddrohungen

Seit 11 Jahren sind Manuel und Danny ein Paar. Seit einem halben Jahr gehen sie durch die Hölle und werden bedroht und geschlagen.

» Volksfreund: Bunte Liebe in der Tuchfabrik

Die Schmit-z Family zeigt mit Ein wirklich liebenswertes Haus ihr jährliches Theaterstück der Adventszeit. Humor und Vielfalt kommen dabei nicht zu kurz.

» SZ Magazin: Ist es radikal, die Ehe abschaffen zu wollen?

Ehen haben eine ganz besondere partnerschaftliche Qualität: Auf diesem Mythos gründet sich die Diskriminierung anderer Familienformen, findet unsere Autorin. Zeit für ein neues Bündnis.

» bz Basel: Küssen verboten – immer noch – auch im 21. Jahrhundert

Schwule und Lesben werden in Basel oft angefeindet oder gar verprügelt. Politiker wollen nun, dass diese Straftaten registriert werden.