Ausgewählter Artikel:

» (08.12.2019) Express: Kölner OB Reker unterstützt schwules Paar aus Weidenpesch

Seit 11 Jahren sind Manuel und Danny ein Paar. Seit einem halben Jahr gehen sie durch die Hölle und werden bedroht und geschlagen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Dezember 2019

» Express: Kölner OB Reker unterstützt schwules Paar aus Weidenpesch

Seit 11 Jahren sind Manuel und Danny ein Paar. Seit einem halben Jahr gehen sie durch die Hölle und werden bedroht und geschlagen.

» Deutschlandfunk über Homophobie im Sport: "Schwulenfeindlichkeit ist immer noch ein Problem"

Immer noch gibt es keinen geouteten Fußballprofi in Deutschland. Im DLF-Interview spricht Birgit Braumüller von der Deutschen Sporthochschule über die vielfältigen Gründe dafür. Sie sieht aber auch positive Entwicklungen im Umgang mit Homosexualität im Sport.

» ZEIT Campus über Schwulen vom Land: Smalltown Boy

Jonas lebt auf dem Land. Außer Parkplätze für schnellen Sex gab es keine Orte, wo sich Schwule trafen. Jonas wollte trotzdem nie in die Stadt. Und fand auch so die Liebe.

07. Dezember 2019

» der zaunfink: FinkLeaks enthüllt Gesetzentwurf – Gutachten für alle!

Justiz- und Innenministerium planen einen neuen, bisher geheim gehaltenen Gesetzes-Coup. Aber wie ihr wisst, ist die Homolobby gut vernetzt.

» NZZ über Schweiz: Transidentität – Bundesrat will Änderungen von Geschlecht und Vornamen im Personenregister vereinfachen

Menschen mit Transidentität oder Menschen, deren Geschlecht nach der Geburt nicht eindeutig feststand, sollen Geschlecht und Vorname im Personenstandsregister unbürokratisch ändern lassen können. Daran hält der Bundesrat nach einer Vernehmlassung fest.

» hallo münchen: Wie zwei Münchner bei Mister-Wahlen gegen Vorurteile kämpfen

Der eine stellt sich bei der "Fräulein Kurvig und Mister Big" Wahl den kritischen Juroren, der andere kämpft um den Titel "Mr. Gay Germany"

» Deutschlandfunk Kultur: "Outing braucht keine Pressekonferenz"

Drei Geschichten und ein Gast: Der Comedian Marcel Mann muss weinen, wenn er Vincent von Sarah Connor hört. Cephas Bansah war KFZ-Mechaniker in Ludwigsburg, bevor er in Ghana zum König gekrönt wurde. Und Shoob versucht, ohne Geld zu leben.

» NZZ: Strafnorm gegen Aufruf zum Hass wegen der sexuellen Orientierung – Die Vorlage auf einen Blick

Mit einer Erweiterung der Rassismusstrafnorm soll entschiedener gegen Diskriminierungen Homo- und Bisexueller vorgegangen werden. Bundesrat und Parlament unterstützen sie, doch konservative Kreise laufen dagegen Sturm. Am 9.Februar entscheidet das Volk.

» NZZ eiert rum: Weshalb die Strafnorm gegen Schwulen- und Lesben-Hetze keine gute Idee ist

Die Argumente, mit denen konservative Kräfte gegen die Strafbarkeit von Hassreden gegen Homosexuelle kämpfen, sind scheinheilig. Doch die Frage, was die schrittweise Ausweitung der Rassismusstrafnorm bringen soll, ist berechtigt.

» Deutsche Welle: Wirbel um saudische NGO für Homosexuelle

Von Schweden aus will die Initiative Mokhtalif für die Rechte homo- und transsexueller Menschen in Saudi-Arabien eintreten. Die Gruppe kämpft gegen viele Widerstände – nicht nur von Seiten des saudischen Königshauses.

06. Dezember 2019

» FAZ-Video über queeren Weihnachtsmarkt: "Wir brauchen auch etwas Verrücktes"

Die Krippenfiguren sind leicht bekleidet, auf der Bühne sorgt eine Travestie-Chansonette für Stimmung: Beim schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt in München ist einiges anders.

» SRF über Gerichtsprozess: Gewalt gegen Homosexuellen im Schützenmattpark

Ein junger Mann wehrt sich gegen ein Urteil – er sei bei der Tat nur dabei gewesen, hätte aber nicht zugeschlagen.

» stern.de über Held mit pinker Kippa: "Ich bin kein schlechter Jude, nur weil ich schwul bin"

Adam hat es lange gehasst, jüdisch zu sein und gleichzeitig Männer zu lieben. Erst nach einer jahrelangen Identitätskrise erkannte er, dass genau ...

» GQ: Der perfekte Penis? Warum sich schwule Männer unnötig unter Druck setzen

Zu groß, zu klein, zu dick, zu krumm? Für viele Männer ist die Illusion des perfekten Penis sehr beängstigend. Unser Autor plädiert für: Gelassenheit!

» Tagesspiegel über SPD-Parteitag: Kostenlose Lecktücher und Aufklärung über Oralverkehr

Beim SPD-Parteitag werden am Wochenende hunderte Vorschläge besprochen. Eine Zusammenfassung der Anträge, die vermutlich niemand erwartet hätte.

» taz über Coming-out und Journalismus: Danke für nichts, Kolleg*innen

In Istanbul im Jahr 2000 sollte mein neues Leben beginnen. Journalistin war ich schon, nun auch trans Frau. Geholfen hat mir niemand.

» Domradio über Jesuit Wucherpfennig: Homosexualität nicht mit Verweis auf Bibel ablehnen

Der Frankfurter Jesuit Ansgar Wucherpfennig hat eine Neubewertung der kirchlichen Sexualmoral und Homosexualität gefordert. Zugelich wandte er sich gegen die These, dass eine homosexuelle Orientierung maßgeblich für Missbrauch verantwortlich sei.

» Salzburger Nachrichten über Teenstar: Umstrittener Aufklärungsverein will zurück in die Schulen

Teenstar sammelt Spenden, um sich auf die Überprüfung durch das Ministerium vorzubereiten. Andere Sexualpädagogikvereine arbeiten weiter an Schulen, gegen den Willen des Parlaments.

Testzugang erforderlich

» Liechtensteiner Vaterland: "Niemand wollte einen Schwulen spielen"

Am Mittwochabend sprach Regisseur Samir vor interessiertem Publikum über seinen neusten Film "Baghdad in my Shadow".

» Frankfurter Rundschau über Ronald M. Schernikau: "Legende" – Alles hat eine Kehrseite

Ronald M. Schernikaus ungebändigtes Opus Magnum "Legende", jetzt sorgfältig herausgegeben.