Ausgewählter Artikel:

» (11.12.2019) laut.de interviewt Rapper Vandalismus: "Bei Homophobie platzt mir die Hutschnur"

Über Feminismus, Battlerap, Goldketten und Punk.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Dezember 2019

» Vice: Warum genderneutrale Pässe noch keine gleichen Rechte bedeuten

Auch die Niederlande erlauben nun genderneutrale Ausweise. Gleichheit gibt es deswegen trotzdem nicht.

» der Freitag: Schwul, jüdisch, rechts

Micha Brumlik erzählt die schillernde Vita des Religionshistorikers Hans-Joachim Schoeps

» Kölner Stadt-Anzeiger: Alltagshelden können auch schwul sein

Laura und Sophie werden in der Schule gemobbt. Die Mitschüler in ihrer Klasse machen sich darüber lustig, dass die Adoptiveltern zwei Männer sind: Es handelt sich um ein schwules Paar. Das wendet sich daraufhin an den Schuldirektor

» laut.de interviewt Rapper Vandalismus: "Bei Homophobie platzt mir die Hutschnur"

Über Feminismus, Battlerap, Goldketten und Punk.

10. Dezember 2019

» Tagesspiegel interviewt Peaches: "Die Leute weinten vor Glück"

Popmusikerin Peaches bringt ihr Spektakel There is only one Peach with The Hole in the Middle an die Volksbühne. Ein Gespräch über Bonbons, Beyoncé und tanzende Vaginas.

09. Dezember 2019

» Spiegel Online über LGBTQ-Hass in Ungarn: Die fünf Buchstaben des Weltuntergangs

Ungarn nimmt künftig nicht mehr am Eurovision Song Contest teil. Offiziell, weil zu teuer – inoffiziell, weil zu schwul. Homophobe Stimmungsmache ist in dem Land weit verbreitet.

» evangelisch.de: Unternehmen lassen Transsexuelle nach Coming-out oft allein

evangelisch.de liefert einen evangelischen Blick auf die Welt und Service rund um die evangelische Kirche.

» Nau: Sandro Brotz wimmelt Schwulen-Lob von Divertimento-Jonny ab

Vor einem Monat thematisierte die "Arena" auf SRF die "Ehe für alle". Moderator Sandro Brotz wird für seine klare Position gelobt – wiegelt nun aber ab.

» 20 Minuten: "Ich spritzte mir das Sperma eines Freundes"

Aline* (40) wollte ihren Kinderwunsch verwirklichen, obwohl sie single ist. Im Internet fand sie einen schwulen Mann, der unbedingt Vater werden wollte.

» katholisch.de: Die Kirche muss in Sachen Homosexualität umdenken

Ein neuer Dokumentarfilm zeigt, dass auch Katholiken an den umstrittenen Konversionstherapien für Homosexuelle mitwirken. Die Kirche müsse mit Blick auf Homosexuelle umdenken, findet Pater Klaus Mertes. Ein Satz des Papstes sei ein erster Schritt.

» NZZ: Polens Regierung macht Politik auf dem Rücken eines Dreijährigen

Eine in Grossbritannien lebende Polin mit psychischen Problemen wehrt sich gegen die Adoption ihres britischen Sohns durch ein homosexuelles Paar. Nun macht das polnische Justizministerium Politik mit dieser tragischen Geschichte.

08. Dezember 2019

» Express: Kölner OB Reker unterstützt schwules Paar aus Weidenpesch

Seit 11 Jahren sind Manuel und Danny ein Paar. Seit einem halben Jahr gehen sie durch die Hölle und werden bedroht und geschlagen.

» Deutschlandfunk über Homophobie im Sport: "Schwulenfeindlichkeit ist immer noch ein Problem"

Immer noch gibt es keinen geouteten Fußballprofi in Deutschland. Im DLF-Interview spricht Birgit Braumüller von der Deutschen Sporthochschule über die vielfältigen Gründe dafür. Sie sieht aber auch positive Entwicklungen im Umgang mit Homosexualität im Sport.

» ZEIT Campus über Schwulen vom Land: Smalltown Boy

Jonas lebt auf dem Land. Außer Parkplätze für schnellen Sex gab es keine Orte, wo sich Schwule trafen. Jonas wollte trotzdem nie in die Stadt. Und fand auch so die Liebe.

07. Dezember 2019

» der zaunfink: FinkLeaks enthüllt Gesetzentwurf – Gutachten für alle!

Justiz- und Innenministerium planen einen neuen, bisher geheim gehaltenen Gesetzes-Coup. Aber wie ihr wisst, ist die Homolobby gut vernetzt.

» NZZ über Schweiz: Transidentität – Bundesrat will Änderungen von Geschlecht und Vornamen im Personenregister vereinfachen

Menschen mit Transidentität oder Menschen, deren Geschlecht nach der Geburt nicht eindeutig feststand, sollen Geschlecht und Vorname im Personenstandsregister unbürokratisch ändern lassen können. Daran hält der Bundesrat nach einer Vernehmlassung fest.

» hallo münchen: Wie zwei Münchner bei Mister-Wahlen gegen Vorurteile kämpfen

Der eine stellt sich bei der "Fräulein Kurvig und Mister Big" Wahl den kritischen Juroren, der andere kämpft um den Titel "Mr. Gay Germany"

» Deutschlandfunk Kultur: "Outing braucht keine Pressekonferenz"

Drei Geschichten und ein Gast: Der Comedian Marcel Mann muss weinen, wenn er Vincent von Sarah Connor hört. Cephas Bansah war KFZ-Mechaniker in Ludwigsburg, bevor er in Ghana zum König gekrönt wurde. Und Shoob versucht, ohne Geld zu leben.

» NZZ: Strafnorm gegen Aufruf zum Hass wegen der sexuellen Orientierung – Die Vorlage auf einen Blick

Mit einer Erweiterung der Rassismusstrafnorm soll entschiedener gegen Diskriminierungen Homo- und Bisexueller vorgegangen werden. Bundesrat und Parlament unterstützen sie, doch konservative Kreise laufen dagegen Sturm. Am 9.Februar entscheidet das Volk.

» NZZ eiert rum: Weshalb die Strafnorm gegen Schwulen- und Lesben-Hetze keine gute Idee ist

Die Argumente, mit denen konservative Kräfte gegen die Strafbarkeit von Hassreden gegen Homosexuelle kämpfen, sind scheinheilig. Doch die Frage, was die schrittweise Ausweitung der Rassismusstrafnorm bringen soll, ist berechtigt.