» (11.12.2019) Frankfurter Rundschau: "Auf der Zeil muss man als Schwuler aufpassen, wenn man Händchen hält"

Chris Gaa ist Finalist bei der bundesweiten Wahl zu Mr. Gay. Er kämpft mit seiner Kampagne gegen Homofeindlichkeit im Alltag und für die Einfügung des Merkmals der sexuellen Identität in Artikel 3.

11. Dezember 2019

» NWZonline über Intersex-Aktivistin Lucie Veith: Orden am Tag der Menschenrechte

Lucie Veith ist intersexuell und seit vielen Jahren Interessenvertreter und Sprachrohr von 10000 intersexuellen Menschen in Deutschland. Für dieses Engagement gab es nun den Verdienstorden.

» BR24 über künstliche Befruchtung: Landtag für finanzielle Unterstützung

Ab dem kommenden Jahr wird der Freistaat für ungewollt kinderlose Paare einen Teil der Kosten für künstliche Befruchtung übernehmen. Ein entsprechender Antag von FDP, CSU und Freien Wählern stieß im Landtag auf die Zustimmung aller Fraktionen.

» ZDF über Brasiliens Evangelikale: Der Prediger des Präsidenten

Silas Malafaia ist einer der mächtigsten Evangelikalen Brasiliens und Vertrauter des Präsidenten. Beim Gottesdienst in Rio de Janeiro lassen sich Religion und Politik nicht trennen.

» evangelisch.de über Gedenken zum Welt-Aids-Tag: Entspannt euch?

Gedanken zum Welt-Aids-Tag – anlässlich einer Gedenkfeier und einer Pressemeldung. Darüber, ob und wie sich die Dinge ändern und ob manches nicht endlich zu Ende gehen sollte.

» Frankfurter Rundschau: "Junge Fußballer sollen keine Angst mehr haben müssen sich zu outen"

Benjamin Näßler ist einer von zwei Frankfurter Kandidaten der bundesweiten Mr. Gay-Wahl in Köln. Er setzt sich für Homofreundlichkeit im Verein ein.

» Vice: Warum genderneutrale Pässe noch keine gleichen Rechte bedeuten

Auch die Niederlande erlauben nun genderneutrale Ausweise. Gleichheit gibt es deswegen trotzdem nicht.

» der Freitag: Schwul, jüdisch, rechts

Micha Brumlik erzählt die schillernde Vita des Religionshistorikers Hans-Joachim Schoeps

» Kölner Stadt-Anzeiger: Alltagshelden können auch schwul sein

Laura und Sophie werden in der Schule gemobbt. Die Mitschüler in ihrer Klasse machen sich darüber lustig, dass die Adoptiveltern zwei Männer sind: Es handelt sich um ein schwules Paar. Das wendet sich daraufhin an den Schuldirektor

» laut.de interviewt Rapper Vandalismus: "Bei Homophobie platzt mir die Hutschnur"

Über Feminismus, Battlerap, Goldketten und Punk.

10. Dezember 2019

» Tagesspiegel interviewt Peaches: "Die Leute weinten vor Glück"

Popmusikerin Peaches bringt ihr Spektakel There is only one Peach with The Hole in the Middle an die Volksbühne. Ein Gespräch über Bonbons, Beyoncé und tanzende Vaginas.

09. Dezember 2019

» Spiegel Online über LGBTQ-Hass in Ungarn: Die fünf Buchstaben des Weltuntergangs

Ungarn nimmt künftig nicht mehr am Eurovision Song Contest teil. Offiziell, weil zu teuer – inoffiziell, weil zu schwul. Homophobe Stimmungsmache ist in dem Land weit verbreitet.

» evangelisch.de: Unternehmen lassen Transsexuelle nach Coming-out oft allein

» Nau: Sandro Brotz wimmelt Schwulen-Lob von Divertimento-Jonny ab

Vor einem Monat thematisierte die "Arena" auf SRF die "Ehe für alle". Moderator Sandro Brotz wird für seine klare Position gelobt – wiegelt nun aber ab.

» 20 Minuten: "Ich spritzte mir das Sperma eines Freundes"

Aline* (40) wollte ihren Kinderwunsch verwirklichen, obwohl sie single ist. Im Internet fand sie einen schwulen Mann, der unbedingt Vater werden wollte.

» katholisch.de: Die Kirche muss in Sachen Homosexualität umdenken

Ein neuer Dokumentarfilm zeigt, dass auch Katholiken an den umstrittenen Konversionstherapien für Homosexuelle mitwirken. Die Kirche müsse mit Blick auf Homosexuelle umdenken, findet Pater Klaus Mertes. Ein Satz des Papstes sei ein erster Schritt.

» NZZ: Polens Regierung macht Politik auf dem Rücken eines Dreijährigen

Eine in Grossbritannien lebende Polin mit psychischen Problemen wehrt sich gegen die Adoption ihres britischen Sohns durch ein homosexuelles Paar. Nun macht das polnische Justizministerium Politik mit dieser tragischen Geschichte.

08. Dezember 2019

» Express: Kölner OB Reker unterstützt schwules Paar aus Weidenpesch

Seit 11 Jahren sind Manuel und Danny ein Paar. Seit einem halben Jahr gehen sie durch die Hölle und werden bedroht und geschlagen.

» Deutschlandfunk über Homophobie im Sport: "Schwulenfeindlichkeit ist immer noch ein Problem"

Immer noch gibt es keinen geouteten Fußballprofi in Deutschland. Im DLF-Interview spricht Birgit Braumüller von der Deutschen Sporthochschule über die vielfältigen Gründe dafür. Sie sieht aber auch positive Entwicklungen im Umgang mit Homosexualität im Sport.

» ZEIT Campus über Schwulen vom Land: Smalltown Boy

Jonas lebt auf dem Land. Außer Parkplätze für schnellen Sex gab es keine Orte, wo sich Schwule trafen. Jonas wollte trotzdem nie in die Stadt. Und fand auch so die Liebe.