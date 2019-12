Ausgewählter Artikel:

» (12.12.2019) RTL über "Prince Charming": Klare Fronten, aber wer ist der Bösewicht?

Wer ist eigentlich der " Bad Guy " im Haus? So eindeutig die Fronten zwischen den Bewohnern sind, so richtig abgrundtief böse ist keiner.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Dezember 2019

» Tagesspiegel: Eine queere Beziehung im KZ

Für die eine ist es Liebe, für die andere geht es ums Überleben. Die Geschichte einer erzwungenen Verbindung in einem Hamburger Lager in der NS-Zeit.

» WDR: Das Coming-out einer Transgender-Chefin im WDR

Georgine Kellermann hat ihr Coming-out mit 62 Jahren Leiterin des WDR Studios Essen erzählt ihre Lebensgeschichte Sie möchte Transgendern Mut machen

» taz über Homophobie in Sambia: Frage der Souveränität

Die Kritik eines US-Botschafters am Umgang mit LGBT stößt auf harsche Reaktionen der Regierung. Sie wird als Drohung gewertet, Hilfsgelder zu kappen.

» Vice: Männer können auch miteinander schlafen, ohne schwul zu sein – eine Professorin erklärt warum

Genderforscherin Jane Ward will Sex unter Männern entstigmatisieren.

» Bluewin über Diskriminierung von schwulem Mitglied:Keine Massnahmen nach Anzeige gegen Melchnauer Kirchgemeinderat

Die aufsichtsrechtliche Anzeige gegen den Kirchgemeinderat Melchnau wegen angeblicher Diskriminierung eines homosexuellen Ratsmitglieds bleibt ohne...

» Heute.at: Transgender – "Ich musste 10 Jahre auf OP warten!"

Nach absurdem Hin und Her und schier unendlichen Qualen klagte Elena Lippitsch nun das Wiener AKH auf 84.407 Euro Schmerzensgeld.

» neues deutschland zum Kölner CSD-Motto: Ich bin stolz, ein*e Deutsche*r zu sein

Die Organisator*innen des Kölner Christopher Street Days ("Cologne Pride") glauben offenbar, indem sie sich nationalistisch gebärden, könnten sie den Nazis den Nationalismus wegnehmen. Leo Fischer über eine Dummheit sondergleichen.

11. Dezember 2019

» NWZonline über Intersex-Aktivistin Lucie Veith: Orden am Tag der Menschenrechte

Lucie Veith ist intersexuell und seit vielen Jahren Interessenvertreter und Sprachrohr von 10000 intersexuellen Menschen in Deutschland. Für dieses Engagement gab es nun den Verdienstorden.

» BR24 über künstliche Befruchtung: Landtag für finanzielle Unterstützung

Ab dem kommenden Jahr wird der Freistaat für ungewollt kinderlose Paare einen Teil der Kosten für künstliche Befruchtung übernehmen. Ein entsprechender Antag von FDP, CSU und Freien Wählern stieß im Landtag auf die Zustimmung aller Fraktionen.

» ZDF über Brasiliens Evangelikale: Der Prediger des Präsidenten

Silas Malafaia ist einer der mächtigsten Evangelikalen Brasiliens und Vertrauter des Präsidenten. Beim Gottesdienst in Rio de Janeiro lassen sich Religion und Politik nicht trennen.

» evangelisch.de über Gedenken zum Welt-Aids-Tag: Entspannt euch?

Gedanken zum Welt-Aids-Tag – anlässlich einer Gedenkfeier und einer Pressemeldung. Darüber, ob und wie sich die Dinge ändern und ob manches nicht endlich zu Ende gehen sollte.

» Frankfurter Rundschau: "Auf der Zeil muss man als Schwuler aufpassen, wenn man Händchen hält"

Chris Gaa ist Finalist bei der bundesweiten Wahl zu Mr. Gay. Er kämpft mit seiner Kampagne gegen Homofeindlichkeit im Alltag und für die Einfügung des Merkmals der sexuellen Identität in Artikel 3.

» Frankfurter Rundschau: "Junge Fußballer sollen keine Angst mehr haben müssen sich zu outen"

Benjamin Näßler ist einer von zwei Frankfurter Kandidaten der bundesweiten Mr. Gay-Wahl in Köln. Er setzt sich für Homofreundlichkeit im Verein ein.

» Vice: Warum genderneutrale Pässe noch keine gleichen Rechte bedeuten

Auch die Niederlande erlauben nun genderneutrale Ausweise. Gleichheit gibt es deswegen trotzdem nicht.

» der Freitag: Schwul, jüdisch, rechts

Micha Brumlik erzählt die schillernde Vita des Religionshistorikers Hans-Joachim Schoeps

» Kölner Stadt-Anzeiger: Alltagshelden können auch schwul sein

Laura und Sophie werden in der Schule gemobbt. Die Mitschüler in ihrer Klasse machen sich darüber lustig, dass die Adoptiveltern zwei Männer sind: Es handelt sich um ein schwules Paar. Das wendet sich daraufhin an den Schuldirektor

» laut.de interviewt Rapper Vandalismus: "Bei Homophobie platzt mir die Hutschnur"

Über Feminismus, Battlerap, Goldketten und Punk.

10. Dezember 2019

» Tagesspiegel interviewt Peaches: "Die Leute weinten vor Glück"

Popmusikerin Peaches bringt ihr Spektakel There is only one Peach with The Hole in the Middle an die Volksbühne. Ein Gespräch über Bonbons, Beyoncé und tanzende Vaginas.

09. Dezember 2019

» Spiegel Online über LGBTQ-Hass in Ungarn: Die fünf Buchstaben des Weltuntergangs

Ungarn nimmt künftig nicht mehr am Eurovision Song Contest teil. Offiziell, weil zu teuer – inoffiziell, weil zu schwul. Homophobe Stimmungsmache ist in dem Land weit verbreitet.