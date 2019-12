Ausgewählter Artikel:

» (16.12.2019) Focus Online über Co-Parenting: Christine ist bisexuell, Gianni schwul, zusammen haben sie eine Tochter

Christine Wagner ist vor sechs Jahren Mutter geworden. Gianni Bettucci, der Vater ihrer Tochter ist schwul, sie selbst bisexuell. Zusammen sind die drei eine richtige Familie. Denn Wagner und Bettucci sind Co-Parents.

16. Dezember 2019

» B.Z. interviewt Jochen Schropp: "Mein Coming-out hat mir alles andere als geschadet"

Vor einem Jahr wagte er einen großen Schritt: TV-Star Jochen Schropp (40) bekannte sich in einem offenen Brief zu seiner Homosexualität! Jetzt spricht er in B.Z. über das Frühaufstehen, Jobangebote und seinen Lebensgefährten.

» Welt: Sambia will US-Botschafter ausweisen – weil er Homosexuelle verteidigt

Der amerikanische Botschafter in Sambia hat ein Gerichtsurteil gegen ein homosexuelles Paar kritisiert. Jetzt muss er womöglich das Land verlassen. Der Präsident des afrikanischen Staates hat sich persönlich eingeschaltet.

» Zeit Online über PrEP: HIV-Vorsorge könnte Risiko für andere Krankheiten erhöhen

PrEP-Medikamente schützen vor HIV-Infektionen. Laut einer Studie kann das dazu führen, dass der Schutz vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten vernachlässigt wird.

» Noizz aus Birmingham: Teenager nutzen Gay-Dating-App für homophobe Angriffe – verhaftet

Mit gefälschten "Grindr"-Profilen haben sie in Birmingham Übergriffe ausgeübt.

» Süddeutsche.de über Édouard-Louis-Stück: Wer das Leben sucht, wird Wut ernten

Philipp Arnold inszeniert am Volkstheater die deutsche Erstaufführung von Édouard Louis' Roman "Wer hat meinen Vater umgebracht" mit großer Empörung und tiefer Zärtlichkeit

» Badische Zeitung: "Wir suchen queere Menschen aus Freiburg"

Bernhard Gress über Kampagne zum Stadtjubilum.

» Vice: Queere Menschen erzählen, wie sie von ihren Familien diskriminiert wurden

"Damals wusste ich nicht, wie ich mit meiner Sexualität umgehen sollte. Ich wollte nicht schwul sein und fühlte mich minderwertig und falsch."

» Berliner Zeitung über eigene trans Redakteurin: "Ich werde jetzt die, die ich bin"

Unser Kollege Johannes Studnik heißt jetzt Joane. Ein Gespräch über das lebenslange Gefühl, eigentlich eine Frau zu sein und die Entscheidung, sich mit Anfang 50 auf das ultimative Make-over einzulassen.

15. Dezember 2019

» Frankfurter Rundschau über trans Tochter: Gar nicht normal und genau richtig

Was passiert, wenn es die Welt, die sich doch so schön einfach aus männlich und weiblich zusammensetzt, plötzlich nicht mehr gibt?

» Mittelbayerische Zeitung: Mittelschüler wollen Toleranz

In der Mittelschule am Schlossberg läuft das Aufklärungsprojekt Plato: Platz für Toleranz. Es soll Vorurteile entkräften.

» SRF über Musical "Book of Mormon": Eine grossartige Satire auf die Religion

Die Macher der US-amerikanischen Erfolgsserie "South Park" erleben mit ihrem Musical "Book of Mormon" erneut einen Hype.

» Spiegel Online: "Als meine Frau erfuhr, dass ich schwul bin, outete sie mich vor der Kirche"

Der Dokumentarfilm "Gay Chorus Deep South" begleitet einen der ältesten Schwulenchöre der USA auf seiner Tour durch die Südstaaten. Für den Leiter, Tim Seelig, war es eine Reise in seine Vergangenheit.

» BR24: Münchner Polizei wehrt sich gegen Kollegah-Schelte

Konzert erneut abgesagt: Der umstrittene Deutsch-Rapper Kollegah tritt nicht in München auf – auch nicht in einer Ausweich-Location. Der Musiker macht die Münchner Polizei dafür verantwortlich. Diese wehrt sich gegen die Vorwürfe.

» taz-Blog Latin@rama über trans Aktivistin aus Peru: "Eine Herausforderung für ein machistisches Land"

Die peruanische Trans-Aktivistin Miluska Luzquiños erhält den deutsch-französischen Menschenrechtspreis.

» Frankfurter Rundschau: Diefenbach (ScienceFiles) scheitert vor Gericht: -"Taktischem Verhältnis zur Wahrheit"

Heike Diefenbach von ScienceFiles.org hat eine Wissenschaftlerin verklagt, die ScienceFiles als Teil eines rechten Netzwerkes einstuft. Und ist gescheitert. Ein Kommentar.

» zentralplus: Süsse homosexuelle Küsse vor der Confiserie Läderach

Mehrere Personen haben sich am Samstagnachmittag vor der Filiale des Chocolatier Läderach getroffen um ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen.

14. Dezember 2019

» Nollendorfblog: Kein Witz – Dieter Nuhr möchte die Debattenkultur retten

Wenn er doch wenigstens die Eier hätte, unter dem Hashtag #Lügenpresse zu twittern.

» BILDblog: Das Geschlecht eines Menschen bestimmt immer noch "Bild"

Georgine Kellermann ist eine mutige Frau. Im Alter von 62 Jahren hatte die Leiterin des WDR-Studios in Essen ihr Coming-out als Transgender.

» Spiegel Online über Instrumentalisierung: Warum der Arbeiter herhalten muss

Hippe deutsch-türkische Lesbe gegen einfachen Industriearbeiter: Ständig werden die Bedürfnisse der "einfachen Leute" gegen die Rechte von Minderheiten ausgespielt. Aber wer soll dieser Arbeiter eigentlich sein?