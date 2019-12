Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Dezember 2019

» Tagesspiegel zum Finale von "Prinz Charming": Die erste schwule Bachelor-Show im deutschen Fernsehen

Am Mittwoch ist Finale bei Prince Charming. Das RTL-Streamingportal TV Now landet mit der schwulen Datingshow einen Publikumshit.

» Refinery29: Ist das die Dating-App, auf die queere Menschen gewartet haben?

Mit dieser App finden queere Menschen nicht nur Liebe, sondern auch Freundschaft und eine Gemeinschaft.

» Nollendorfblog: Mogelverdacht beim "Diversity Index" – Sind das wirklich die queerfreundlichsten Unternehmen?

Top 30 der queerfreundlichsten DAX-Unternehmen: Oben, wer am besten bluffen kann?

» jetzt.de über lesbische Kifferin: "Ich hatte noch nie nüchtern Sex"

In unserer Kolumne erzählt Mia von ihrem Leben als Kifferin. Folge 10: Sexualität.

» Tagesspiegel über #4GenderStudies: Ein Aktionstag für die Geschlechterforschung

An diesem Mittwoch machen Forschende in den Gender Studies auf ihre Arbeit aufmerksam und wehren sich gegen Angriffe auf ihre Disziplin.

» derStandard.at über verheiratete Freunde: "Es ist Liebe nur anders"

Patrizia und René sind enge Freunde, im Juni haben sie sich trauen lassen. Die Gründe dafür waren auch – aber nicht nur – die gemeinsame Wohnung und ihr Hund Betty

» Aargauer Zeitung: Pfarrer klagen an – "Es ist wieder salonfähig, gegen Schwule zu schimpfen"

In der Schweiz dürfen gleichgeschlechtliche Paare noch nicht heiraten. Die Gesetzesvorlage wird im Nationalrat voraussichtlich im Frühling 2020 beraten. Weshalb es allerhöchste Zeit ist, sagen die zwei reformierten, homosexuellen Aargauer Pfarrer Ursus Waldmeier und Sebastian Rückel im Gespräch.

» NRZ: "Spreche über alles" – David Milan ist schwuler Youtube-Star

Als David Milan verdient der 20-Jährige in den sozialen Netzwerken mit Videos, Storys und Posts Geld. Er ist ein Star der schwulen Youtube-Szene.

16. Dezember 2019

» Donaukurier über Queer Ingolstadt: Toleranz für andere Lebensformen

Diesen Sonntag hat sich im Kunstwerk der Verein "Queer Ingolstadt" gegründet.

» enorm Magazin über LGBT-Rechte: Auch die Liebe ist politisch

In Zeiten, in denen Rechtspopulismus zunimmt, fragt man sich, was das für die Liebe bedeutet, gerade, wenn sie nicht gesellschaftlicher Norm entspricht.

» WAZ: Transsexueller berichtet – So wurde ich vom Mädchen zum Mann

Podiumsdiskussion in Essen: Ein Transsexueller erzählt seine Geschichte. Und ein hoher Bistums-Vertreter findet überraschend deutliche Worte.

» derStandard.at: Vandalischer Angriff auf Homosexuelleninitiative in Wien

Die Türen des Vereinszentrums Gugg wurden mit einer blutähnlichen Flüssigkeit beschmiert und mit einer Glasflasche beworfen. Die Polizei ermittelt gegen mehrere unbekannte Täter

» Sumikai: Die meisten Menschen in Japan haben nur ein begrenztes Wissen über LGBT

In einer kürzlich in Japan durchgeführten Umfrage kennen viele Menschen das Akronym LGBT, allerdings haben viele von ihnen nur ein begrenztes Verständnis darüber, auf was sich LGBT bezieht.

» Tagesspiegel: Australien plant Gesetz gegen religiöse Diskriminierung – Fromm, frei – und frivol?

Abtreibung ist Mord, es gibt nur Männer und Frauen, Homosexualität ist heilbar: In Australien sollen Gläubige, die das behaupten, besser geschützt werden.

» Welt zum CSD Köln: Patriotischer Party-Slogan spaltet Community

Eine abgewandelte Textzeile der Nationalhymne sorgt für Unmut in der Szene denn sie ist das Motto für den Christopher Street Day in Köln. Die Aufregung grenze an Rufmord, sagen die Veranstalter.

» B.Z. interviewt Jochen Schropp: "Mein Coming-out hat mir alles andere als geschadet"

Vor einem Jahr wagte er einen großen Schritt: TV-Star Jochen Schropp (40) bekannte sich in einem offenen Brief zu seiner Homosexualität! Jetzt spricht er in B.Z. über das Frühaufstehen, Jobangebote und seinen Lebensgefährten.

» Welt: Sambia will US-Botschafter ausweisen – weil er Homosexuelle verteidigt

Der amerikanische Botschafter in Sambia hat ein Gerichtsurteil gegen ein homosexuelles Paar kritisiert. Jetzt muss er womöglich das Land verlassen. Der Präsident des afrikanischen Staates hat sich persönlich eingeschaltet.

» Zeit Online über PrEP: HIV-Vorsorge könnte Risiko für andere Krankheiten erhöhen

PrEP-Medikamente schützen vor HIV-Infektionen. Laut einer Studie kann das dazu führen, dass der Schutz vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten vernachlässigt wird.

» Focus Online über Co-Parenting: Christine ist bisexuell, Gianni schwul, zusammen haben sie eine Tochter

Christine Wagner ist vor sechs Jahren Mutter geworden. Gianni Bettucci, der Vater ihrer Tochter ist schwul, sie selbst bisexuell. Zusammen sind die drei eine richtige Familie. Denn Wagner und Bettucci sind Co-Parents.

» Noizz aus Birmingham: Teenager nutzen Gay-Dating-App für homophobe Angriffe – verhaftet

Mit gefälschten "Grindr"-Profilen haben sie in Birmingham Übergriffe ausgeübt.