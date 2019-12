Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Dezember 2019

» Frankfurter Rundschau zum Cologne-Pride-Motto: Der CSD goes Patriotismus

Ist das euer Ernst? Einigkeit! Recht! Freiheit! als Motto für Cologne-Pride im kommenden Jahr? Die Kolumne.

» Die Kolumnisten: Das Deutschlandlied beim CSD

Wolfgang Brosche kritisiert das jüngst bestimmte Motto des Kölner CSD im Jahr 2020

» tz über Skandal an Münchner Schule: Kind wird massiv gemobbt – weil er ein Mädchen ist

Daniela (Name geändert) war einmal ein Junge. Das Kind fühlt sich als Mädchen. Die Eltern akzeptieren das. Doch in der Schule ist Daniela massivem Mobbing ausgesetzt.

» Weser-Kurier: Warum der Geschlechtseintrag divers nicht ausreicht

Die Bremer Rechtswissenschaftlerin Konstanze Plett hat mit dafür gesorgt, dass es den Geschlechtseintrag divers gibt. Doch sie ist noch nicht zufrieden.

» NZZ: Ein Kult-Stück erreicht Zürich – Hier sterben Schwule richtig schön

Mit "Juliet & Romeo" zeigt Trajal Harrell im Schiffbau, was schon in München und Hamburg zu reden gab: Shakespeares Männer waren die ersten Dragqueens.

» NÖN.at: Prozess nach Hass-Attacken auf Homosexuellen

Iraker (20) packte einen Burschen am Hals, stieß ihn aus dem Zug und ließ Fäuste sprechen: Bewährungsstrafe.

» Deutschlandfunk über "Konversionstherapie": Manchmal helfen nur Verbote

Homosexualität ist keine Krankheit, kommentiert Volker Finthammer. Das habe die Weltgesundheitsorganisation längst so anerkannt. Dennoch sei diese Erkenntnis noch nicht überall angekommen – auch nicht in Deutschland. Deshalb sei das teilweise Verbot von "Konversationstherapien" das richtige Mittel.

» politik-digital.de: Digitale Zeiten, Digitales Coming-Out

Ein Coming-Out zu haben, heißt anderen Menschen die eigene Identität oder Sexualität zu offenbaren. Das ist nicht immer einfach und erfordert oft viel Mut und Selbstbewusstsein. Wie die meisten Dinge in unserer Welt hat die Digitalisierung auch diesen Prozess verändert. Durch das Netz ist die Queer-Community vernetzter, zugänglicher und sichtbarer geworden.

18. Dezember 2019

» evangelisch.de über Lesbentagung in Bad Boll: Heimat im Niemandsland

Vom 13. bis zum 15. Dezember fand die Lesbentagung im 34. Jahr an der Evangelischen Akademie in Bad Boll statt. Thema der Tagung war Home sweet home. Wo finden lesbische und queere Frauen* Heimat?

» Nollendorfblog: Stellungnahme der UHLALA Group zum Nollendorfblog vom 17.12.2019 zum Thema "Diversity & LGBT Index"

"Für die UHLALA Group bestand bei der Durchführung des Rankings kein Interessenkonflikt, da sowohl auf den vorderen als auch auf den hinteren Plätzen derzeitige und ehemalige Kunden platziert sind."

17. Dezember 2019

» Hannoversche Allgemeine: Wie aus der hannoverschen Schlagzeugerin Celina Meier der Schlagzeuger Joschka Meier wurde

Der Musiker Joschka Meier aus Hannover outet sich mit einem Facebook-Post: Lange Zeit hatte er im falschen Körper gelebt. Die Reaktionen sind überwältigend. Über den schweren Weg zum neuen Ich.

» Süddeutsche.de über Rosa Liste: Anwärter im Zentrum der Szene

Rosa Liste präsentiert Kandidaten für die Bezirksausschusswahl

» Tagesspiegel zum Finale von "Prinz Charming": Die erste schwule Bachelor-Show im deutschen Fernsehen

Am Mittwoch ist Finale bei Prince Charming. Das RTL-Streamingportal TV Now landet mit der schwulen Datingshow einen Publikumshit.

» Refinery29: Ist das die Dating-App, auf die queere Menschen gewartet haben?

Mit dieser App finden queere Menschen nicht nur Liebe, sondern auch Freundschaft und eine Gemeinschaft.

» Nollendorfblog: Mogelverdacht beim "Diversity Index" – Sind das wirklich die queerfreundlichsten Unternehmen?

Top 30 der queerfreundlichsten DAX-Unternehmen: Oben, wer am besten bluffen kann?

» jetzt.de über lesbische Kifferin: "Ich hatte noch nie nüchtern Sex"

In unserer Kolumne erzählt Mia von ihrem Leben als Kifferin. Folge 10: Sexualität.

» Tagesspiegel über #4GenderStudies: Ein Aktionstag für die Geschlechterforschung

An diesem Mittwoch machen Forschende in den Gender Studies auf ihre Arbeit aufmerksam und wehren sich gegen Angriffe auf ihre Disziplin.

» derStandard.at über verheiratete Freunde: "Es ist Liebe nur anders"

Patrizia und René sind enge Freunde, im Juni haben sie sich trauen lassen. Die Gründe dafür waren auch – aber nicht nur – die gemeinsame Wohnung und ihr Hund Betty

» Aargauer Zeitung: Pfarrer klagen an – "Es ist wieder salonfähig, gegen Schwule zu schimpfen"

In der Schweiz dürfen gleichgeschlechtliche Paare noch nicht heiraten. Die Gesetzesvorlage wird im Nationalrat voraussichtlich im Frühling 2020 beraten. Weshalb es allerhöchste Zeit ist, sagen die zwei reformierten, homosexuellen Aargauer Pfarrer Ursus Waldmeier und Sebastian Rückel im Gespräch.

» NRZ: "Spreche über alles" – David Milan ist schwuler Youtube-Star

Als David Milan verdient der 20-Jährige in den sozialen Netzwerken mit Videos, Storys und Posts Geld. Er ist ein Star der schwulen Youtube-Szene.

