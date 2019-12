Ausgewählter Artikel:

» (20.12.2019) watson: "Gründe keinen Sexshop, wenn du ein erfülltes Sexleben willst!"

Nicht jede WG verwandelt ihr Wohnzimmer in einem professionellen Online-Sexshop. Schon gar nicht in Oerlikon. Das machte uns neugierig. Ein Hausbesuch.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Dezember 2019

» Deutschlandfunk: Gelebte Vielfalt – Familienmodelle heute

Patchwork, Regenbogen oder alleinerziehend längst gehört eine Vielfalt an Familienmodellen zum Lebensalltag. Doch viele verstehen unter dem Begriff Familie weiterhin das Gefüge aus Vater, Mutter, Kind. Wie akzeptiert also sind alternative Familienformen in unserer Gesellschaft?

» GQ über LGBTQ: Was wir in den letzten zehn Jahren bewegt haben – und noch bewegen müssen

Mit dem Ende eines ganzen Jahrzehnts blickt unser Autor zurück auf die Entwicklung der LGBTQ-Bewegung, die großen Meilensteine und alles, was noch geändert werden muss.

» nordbayern: Lesben- und Schwulenverband will detaillierte Straftaten-Erfassung

Die Zahl der Straftaten wegen sexueller Orientierung steigt in Bayern. Doch die Dunkelziffer dürfte deutlich größer sein, schätzt der Lesben- und Schwulenverband. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich.

» neues deutschland über trans WDR-Studioleiterin Georgina Kellermann: Pionierin

Was macht eine mutige Person aus? Trotz Furcht das zu tun, was sie für richtig hält. Genau das hat nun die Studioleiterin des WDR getan und sich als transgender geoutet.

» Lausitzer Rundschau: Kein Geld mehr für Cottbuser Lesben- und Schwulenverband

Dem Landesverband AndersArtig wird nach 25 Jahren die Förderung durch das Land Brandenburg gestrichen. Das Geld geht stattdessen an einen Potsdamer Verein mit Zweigstelle in Cottbus.

» NZZ am Sonntag: Homosexuelle in Indien leben gefährlich

Sein Bild wurde auf der Strasse verbrannt. Ein Auftragskiller sollte ihn zum Schweigen bringen. Die Mutter hat ihn verstossen. Und ob er das Erbe seines Vaters antreten kann, ist fraglich. Über den Kampf eines indischen Prinzen für das Recht, zu lieben, wen immer man will.

Registrierung erforderlich

» Süddeutsche.de zu Hubert-Fichte-Ausstellung: Die Götter sind schwul

Das Berliner Haus der Kulturen der Welt zeigt eine Ausstellung über das Werk des Schriftstellers und Ethnologen Hubert Fichte, der seine Sexualität als Forschungswerkzeug nutzte. Ein Gespräch mit dem Kurator Diedrich Diederichsen.

» inFranken.de über geplanten CSD Erlangen: "Buntes, lautes und queeres Fest"

In Erlangen soll 2020 zum ersten Mal ein Christopher Street Day stattfinden. Der Student Pascal Oswald und seine Mitstreiter wollen damit Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen im Stadtbild sichtbar machen.

19. Dezember 2019

» Frankfurter Rundschau zum Cologne-Pride-Motto: Der CSD goes Patriotismus

Ist das euer Ernst? Einigkeit! Recht! Freiheit! als Motto für Cologne-Pride im kommenden Jahr? Die Kolumne.

» Die Kolumnisten: Das Deutschlandlied beim CSD

Wolfgang Brosche kritisiert das jüngst bestimmte Motto des Kölner CSD im Jahr 2020

» tz über Skandal an Münchner Schule: Kind wird massiv gemobbt – weil er ein Mädchen ist

Daniela (Name geändert) war einmal ein Junge. Das Kind fühlt sich als Mädchen. Die Eltern akzeptieren das. Doch in der Schule ist Daniela massivem Mobbing ausgesetzt.

» Weser-Kurier: Warum der Geschlechtseintrag divers nicht ausreicht

Die Bremer Rechtswissenschaftlerin Konstanze Plett hat mit dafür gesorgt, dass es den Geschlechtseintrag divers gibt. Doch sie ist noch nicht zufrieden.

» NZZ: Ein Kult-Stück erreicht Zürich – Hier sterben Schwule richtig schön

Mit "Juliet & Romeo" zeigt Trajal Harrell im Schiffbau, was schon in München und Hamburg zu reden gab: Shakespeares Männer waren die ersten Dragqueens.

» NÖN.at: Prozess nach Hass-Attacken auf Homosexuellen

Iraker (20) packte einen Burschen am Hals, stieß ihn aus dem Zug und ließ Fäuste sprechen: Bewährungsstrafe.

» Deutschlandfunk über "Konversionstherapie": Manchmal helfen nur Verbote

Homosexualität ist keine Krankheit, kommentiert Volker Finthammer. Das habe die Weltgesundheitsorganisation längst so anerkannt. Dennoch sei diese Erkenntnis noch nicht überall angekommen – auch nicht in Deutschland. Deshalb sei das teilweise Verbot von "Konversationstherapien" das richtige Mittel.

» politik-digital.de: Digitale Zeiten, Digitales Coming-Out

Ein Coming-Out zu haben, heißt anderen Menschen die eigene Identität oder Sexualität zu offenbaren. Das ist nicht immer einfach und erfordert oft viel Mut und Selbstbewusstsein. Wie die meisten Dinge in unserer Welt hat die Digitalisierung auch diesen Prozess verändert. Durch das Netz ist die Queer-Community vernetzter, zugänglicher und sichtbarer geworden.

18. Dezember 2019

» evangelisch.de über Lesbentagung in Bad Boll: Heimat im Niemandsland

Vom 13. bis zum 15. Dezember fand die Lesbentagung im 34. Jahr an der Evangelischen Akademie in Bad Boll statt. Thema der Tagung war Home sweet home. Wo finden lesbische und queere Frauen* Heimat?

» Nollendorfblog: Stellungnahme der UHLALA Group zum Nollendorfblog vom 17.12.2019 zum Thema "Diversity & LGBT Index"

"Für die UHLALA Group bestand bei der Durchführung des Rankings kein Interessenkonflikt, da sowohl auf den vorderen als auch auf den hinteren Plätzen derzeitige und ehemalige Kunden platziert sind."

17. Dezember 2019

» Hannoversche Allgemeine: Wie aus der hannoverschen Schlagzeugerin Celina Meier der Schlagzeuger Joschka Meier wurde

Der Musiker Joschka Meier aus Hannover outet sich mit einem Facebook-Post: Lange Zeit hatte er im falschen Körper gelebt. Die Reaktionen sind überwältigend. Über den schweren Weg zum neuen Ich.

Testzugang erforderlich