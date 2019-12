Ausgewählter Artikel:

» (23.12.2019) derStandard.at: Weisung Kickls als Minister blockiert Eintrag des dritten Geschlechts

Weil intersexuelle Personen um ihr Recht auf Eintragung umfallen, erwägt der Wiener Anwalt Helmut Graupner Anzeigen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Dezember 2019

» Tagesspiegel-Imterview: Eine Regenbogenfahne auf jedem höchsten Gipfel hissen

Auf den jeweils höchsten Bergen aller Kontinente die Regenbogenfahne hissen: Das ist das Ziel von Dastan Kasmamytov. Hier erklärt er, wie er das schaffen will.

» Volksstimme: Wilder Pinguin-Dreier bleibt kinderlos

Kein Glück bei den Pinguinen im Zoo Magdeburg: Die wilde Dreier-Ehe bleibt kinderlos. Und auch die anderen Nester sind leer.

» Cosmopolitan:: Das bedeutet es, heteroflexibel zu sein

"I kissed a girl and I liked it", singt Katy Perry. Ist sie dadurch direkt lesbisch? Nein, aber vielleicht heteroflexibel. Wir erklären, was das bedeutet.

» Tagesspiegel: Mama ist lesbisch – und jetzt?

Mama oder Papa outet sich als homosexuell eine Herausforderung für die gesamte Familie. So gehen Töchter und Söhne mit dieser Situation um.

22. Dezember 2019

» taz über Dokumentationszentrum zur NS-Justiz: Wo das Unrecht weiter ging

Das Strafgefängnis Wolfenbüttel war eine der Hinrichtungsstätten der Nationalsozialisten im Norden. Nun gibt es dort ein Dokumentationszentrum.

» FAZ über Jesuitenpater Wucherpfennig: Gehorsam fällt ihm schwer

Den Konflikt mit Rom hat Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig gut überstanden. Bald will er sich in einem Buch äußern. Bis dahin ist er mit sich im Reinen.

» derStandard.at: Transidentität ist keine Lüge

Fragen Sie eine Transperson lieber nicht, woher sie weiß, dass sie ein Mann beziehungsweise eine Frau ist, und was Mann- und Frausein bedeutet. Am Ende fällt die Frage noch auf Sie zurück

» bz Basel: Rassismus-Strafnorm für Schwule und Lesben? Dieser Aescher Pfarrer befürchtet Bibel-Zensur

Der Pfarrer warnt vor der Ausweitung der Rassismus-Strafnorm auf Schwule und Lesben. Es drohe Bibel-Zensur.

» schwäbische-Podcast: Wie es sich anfühlt, wenn aus Eva endlich Gabriel wird

Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Sportler: Das alles ist Gabriel Hofmann. So weit, so gewöhnlich. Doch sein Leben war alles andere als einfach – so lange, bis er sich entschied, sein wahres Selbst zu sein.

» Freie Presse über schwulen Liedermacher Norbert Bischoff: "Behüte Gott die DDR"

Norbert Bischoff war der erste offen schwule Liedermacher im Osten – und veröffentlichte noch vor der Wende das erste Lied über Neonazis im real existierenden Sozialismus. Seinen 60. Geburtstag hätte er jetzt feiern können – doch er zerbrach mit dem Land, aus dem er kam.

21. Dezember 2019

» FAZ über "Batwoman" bei Amazon: Batmans Cousine kämpft an vielen Fronten

Gegen Batwoman hat die LGBTQ-Szene eine irrsinnige Kampagne inszeniert. Nun startet die Serie bei Amazon, und man wünscht ihr, dass sie sich gegen Identitätsideologen durchsetzt .

» Spiegel Online über Tessa Ganserer: "Ich verlange, dass dieser Staat mich akzeptiert"

Tessa Ganserer ist die erste deutsche Abgeordnete, die sich öffentlich als transident geoutet hat. Nun will sie dafür sorgen, dass die Anliegen von Transmenschen in der Politik endlich ernst genommen werden.

» magazin.hiv: Ein Mann namens Olga

Mein Name wird im Ausland nicht verstanden. Oft nennen sie mich Olga. Manchmal aber bekomme ich verschlüsselte Botschaften. Voll schwul, oder? Eine Kolumne von unserem Pressesprecher Holger Wicht.

» Welt-Kommentar: Ist Geschlecht eine Tatsache?

Joanne K. Rowling könnte es so gut haben. Sie könnte in aller Ruhe herrliche Post-Harry-Potter-Romane schreiben und ein noch strahlenderer Stern in der sich verdunkelnden Gutenberg-Galaxis werden, als sie ohnehin schon ist. Doch statt das Universum der Bücher aufzuhellen, treibt sie sich immer mal wieder im Zwielicht der Twitter-Blase herum.

» Spiegel Online kommentiert: Rowlings simpler Reflex

In "Harry Potter" entwirft J.K. Rowling eine Welt voller freier Wesen. In der Realität äußert sich die Autorin diskriminierend gegenüber Transmenschen. Das Schlimmste ist ihre perfide Argumentation.

20. Dezember 2019

» Deutschlandfunk: Gelebte Vielfalt – Familienmodelle heute

Patchwork, Regenbogen oder alleinerziehend längst gehört eine Vielfalt an Familienmodellen zum Lebensalltag. Doch viele verstehen unter dem Begriff Familie weiterhin das Gefüge aus Vater, Mutter, Kind. Wie akzeptiert also sind alternative Familienformen in unserer Gesellschaft?

» GQ über LGBTQ: Was wir in den letzten zehn Jahren bewegt haben – und noch bewegen müssen

Mit dem Ende eines ganzen Jahrzehnts blickt unser Autor zurück auf die Entwicklung der LGBTQ-Bewegung, die großen Meilensteine und alles, was noch geändert werden muss.

» nordbayern: Lesben- und Schwulenverband will detaillierte Straftaten-Erfassung

Die Zahl der Straftaten wegen sexueller Orientierung steigt in Bayern. Doch die Dunkelziffer dürfte deutlich größer sein, schätzt der Lesben- und Schwulenverband. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich.

» neues deutschland über trans WDR-Studioleiterin Georgina Kellermann: Pionierin

Was macht eine mutige Person aus? Trotz Furcht das zu tun, was sie für richtig hält. Genau das hat nun die Studioleiterin des WDR getan und sich als transgender geoutet.