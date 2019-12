Ausgewählter Artikel:

» (27.12.2019) evangelisch.de über katholischen Reformprozess: Bode will Fortschritte für Frauen und Homosexuelle

27. Dezember 2019

» inforadio: Transgender Japaner kämpft gegen Zwangssterilisation

In Japan müssen sich transgender Menschen sterilisieren lassen, wenn sie eine andere geschlechtliche Identität leben wollen. Menschenrechtler kritisieren das – und Takakito Usui kämpft dagegen, berichtet Martin Fritz.

» Tagesspiegel: So weit ist Berlin auf dem Weg zur Regenbogenhauptstadt

Berlin will Regenbogenhauptstadt sein. Tatsächlich gibt es Fortschritte bei queeren Vorhaben – doch das Bild bleibt gemischt.

» RTL: Auch schwule Männer können Fußball spielen

Für viele Menschen gehören Fußball und Schwule bis heute nicht zusammen. Die Sportart ist etwas für harte Kerle, die nicht direkt bei jedem Foul anfangen zu weinen.

» RTL über Edith Stehfest: Darum lebt sie ihre Bisexualität in der Ehe mit Eric offen aus

Eric und Edith Stehfest leben ein unkonventionelles Beziehungsmodell. Edith erklärt im RTL-Interview die Gründe.

» Luzerner Zeitung: Besuch in Brasiliens erster LGBT-Kirche – "Gott hat keine Vorurteile"

Brasiliens Präsident beleidigt fast wöchentlich Homosexuelle und erntet den Jubel evangelikaler Christen. Nicht so in der Kirche von Pastor Marcos Gladstone. Ein Besuch in der ersten LGBT-Kirche Brasiliens.

26. Dezember 2019

» Der Westen über Schwule auf Kreuzfahrt: Crew lacht Paar auf Hochzeitsreise aus – "Hat uns das Herz gebrochen"

Diese Kreuzfahrt sollte die Reise ihres Lebens werden doch die Flitterwochen von Dan und Chance Walton-Ashmore (beide 25) wurden für das Paar zu einem absoluten Alptraum.

» Vogue: "Bis zu diesem Jahr wusste ich nicht, dass meine Träume Grenzen hatten" – Billy Porter über 2019, das großartigste Jahr seines Lebens

Billy Porter schreibt exklusiv für VOGUE über sein Jahr 2019 ? von der immensen Bildungskraft der Serie "Pose" bis zu seinem bahnbrechenden Auftritt bei den Oscars.

25. Dezember 2019

» Welt: Das ist die große, weite Welt der Schwulen

Wie sie lebten, wie sie liebten und was daraus geworden ist: Endlich wird männliche Homosexualität auch historisch erforscht. Am interessantesten ist dabei wieder mal das vielgeschmähte 19. Jahrhundert.

» BauernZeitung über trans Landwirtin: Eine ganz besondere Frau

Die BauernZeitung war 2019 unterwegs, bei landwirtschaftlichen Betrieben und Anlässen. Dabei lernten wir interessante und einzigartige Menschen kennen.

» Spiegel Online über Leihmutterschaft in Griechenland: Von der eigenen Oma zur Welt gebracht

In einigen Fragen des Familienrechts ist Griechenland konservativ: Alleinerziehende dürfen nicht adoptieren, Homosexuelle nicht heiraten. Leihmutterschaft dagegen ist legal – und auch unter Verwandten Praxis. So wie bei den Ontous.

» Zeit Online über Megan Rapinoe: Die Gegenspielerin

Während der Fußball-WM im Juni lernt Cathrin Gilbert den Kampfgeist der US-Kapitänin Megan Rapinoe zu schätzen nicht nur auf dem Rasen.

» tageszeitung.it interviewt schwules Paar: Die "silberne" Hochzeit

Seit 25 Jahren sind sie ein Paar, seit fünf Jahren verheiratet: Waldemar Kerschbaumer und Gian Luca Bartellone haben gemeinsam Höhen und Tiefen miterlebt.

24. Dezember 2019

» Zeit Online über Wahlfamilie eines Schwulen: "Zum ersten Mal erlebte ich diese Geborgenheit"

Weihnachten ist das Fest der Familie doch was passiert, wenn man von ihr nicht akzeptiert wird? Siye Habteab fühlte sich oft einsam. Dann fand er seine Wahlfamilie.

23. Dezember 2019

» Main-Post über schwulen Flüchtling aus Ghana: Wie der TV Haßfurt eine Abschiebung verhindern will

Eine Petition soll verhindern, das Prince Otsibu nach Ghana zurückkehren muss, ein Land, in dem er in Lebensgefahr wäre. Der Turnverein sammelt nun Unterschriften.

» Westfalen-Blatt über schwulen Pfarrer und seinen Mann: Sie bleiben!

Pfarrer Jörg Uwe Pehle wird die evangelische-lutherische Kirchengemeinde St. Stephan Vlotho doch nicht wie angekündigt verlassen. Das hat er seiner Gemeinde im Anschluss an den Sonntags-Gottesdienst zum vierten Advent mitgeteilt. Auch sein Ehemann Thomas König ergriff das Wort. Beide erhielten spontan Applaus.

» Tagesspiegel-Imterview: Eine Regenbogenfahne auf jedem höchsten Gipfel hissen

Auf den jeweils höchsten Bergen aller Kontinente die Regenbogenfahne hissen: Das ist das Ziel von Dastan Kasmamytov. Hier erklärt er, wie er das schaffen will.

» Volksstimme: Wilder Pinguin-Dreier bleibt kinderlos

Kein Glück bei den Pinguinen im Zoo Magdeburg: Die wilde Dreier-Ehe bleibt kinderlos. Und auch die anderen Nester sind leer.

» Cosmopolitan:: Das bedeutet es, heteroflexibel zu sein

"I kissed a girl and I liked it", singt Katy Perry. Ist sie dadurch direkt lesbisch? Nein, aber vielleicht heteroflexibel. Wir erklären, was das bedeutet.

» derStandard.at: Weisung Kickls als Minister blockiert Eintrag des dritten Geschlechts

Weil intersexuelle Personen um ihr Recht auf Eintragung umfallen, erwägt der Wiener Anwalt Helmut Graupner Anzeigen