29. Dezember 2019

» Schlager.de über Kerstin Ott: Übler Angriff auf die Sängerin!

Als uns diese Nachricht von einem Leser erreicht, wurde unserer Redaktion übel: "Diese Abstimmung geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Hier entscheiden nicht mehr die Musikliebhaber stattdessen die ideologisch eingefärbten Schwulenorganisationen, denen die Musik und der Gesang eigentlich egal ist, wenn "ihre" Ott , die eigentlich keine Singstimme besitzt, ganz oben steht. Deutschland blamiert sich ja total, wenn es von solchen Leuten "repräsentiert" werden soll." Geschrieben wurde diese von einem Schlager.de-Leser, Michael S., der sich offensichtlich über den Erfolg von Kerstin Ott bei unserem Jahresvoting ärgert.

» taz über Sex in den neuen 20er Jahren: Roboter der Lust

Die Digitalisierung hat auch unser Sexleben erfasst: Dating-Apps, ferngesteuerte Vibratoren, virtuelle Pornos. Bald nun auch: humanoide Sexroboter.

» DWDL.de über "Queer 4 You": Was kann die deutsche "Queer Eye"-Kopie?

Mit einer offensichtlichen Anlehnung an das Netflix-Erfolgsformat "Queer Eye" startet nun das deutsche Pendant "Queer 4 You" beim RBB. Die Senderwahl überrascht und verdeutlicht nicht unbedingt Sichtbarkeit für queere Personen. Gut ist die Sendung trotzdem.

28. Dezember 2019

» Spiegel Online über das queere Bangkok: Die Silom Road, ein Stück Freiheit

Drag Queens treffen hier auf Touristen aus aller Welt: Die Silom Road ist das Zentrum von Bangkoks schwulem Nachtleben. Zur White Party vor Silvester zeigt sich die Szene so offen und laut wie sonst nirgends in Asien.

» Abendzeitung über Glockenbach im Jahr 2040: Weniger schwul und international

Glockenbach- und Bahnhofsviertel werden weniger schwul und weniger international. Doch der Bezirk bleibt sehr jung. Die AZ blickt in die Zukunft auf das Jahr 2040.

» Wochenblitz: Razzia in luxuriösem "Gay Spa" in Bangkok – 11 Ausländer festgenommen

Thailands Immigrationchef Generalleutnant Sompong Big Oud Chingduang (rechts) und seine Mitarbeiter präsentierten die Nachricht von einer Razzia in einem luxuriösen Gay Spa in der Soi Aree 4 im Stadtviertel Phayathai in Bangkok.

» RND: Von Rapperin Sookee zu Sukini – Eine starke Stimme für die Kindermusik

Die Rapperin Sookee gilt als starke Stimme gegen Sexismus, Homophobie und Rassismus im HipHop und in der Gesellschaft. Nun beendet Nora Hantzsch ihre Rap-Karriere und widmet sich als Sukini ganz der Kindermusik. Ihre Haltung hat sie dabei nicht aufgegeben, dafür aber Freiheit gewonnen.

27. Dezember 2019

» inforadio: Transgender Japaner kämpft gegen Zwangssterilisation

In Japan müssen sich transgender Menschen sterilisieren lassen, wenn sie eine andere geschlechtliche Identität leben wollen. Menschenrechtler kritisieren das – und Takakito Usui kämpft dagegen, berichtet Martin Fritz.

» Tagesspiegel: So weit ist Berlin auf dem Weg zur Regenbogenhauptstadt

Berlin will Regenbogenhauptstadt sein. Tatsächlich gibt es Fortschritte bei queeren Vorhaben – doch das Bild bleibt gemischt.

» evangelisch.de über katholischen Reformprozess: Bode will Fortschritte für Frauen und Homosexuelle

» RTL: Auch schwule Männer können Fußball spielen

Für viele Menschen gehören Fußball und Schwule bis heute nicht zusammen. Die Sportart ist etwas für harte Kerle, die nicht direkt bei jedem Foul anfangen zu weinen.

» RTL über Edith Stehfest: Darum lebt sie ihre Bisexualität in der Ehe mit Eric offen aus

Eric und Edith Stehfest leben ein unkonventionelles Beziehungsmodell. Edith erklärt im RTL-Interview die Gründe.

» Luzerner Zeitung: Besuch in Brasiliens erster LGBT-Kirche – "Gott hat keine Vorurteile"

Brasiliens Präsident beleidigt fast wöchentlich Homosexuelle und erntet den Jubel evangelikaler Christen. Nicht so in der Kirche von Pastor Marcos Gladstone. Ein Besuch in der ersten LGBT-Kirche Brasiliens.

26. Dezember 2019

» Der Westen über Schwule auf Kreuzfahrt: Crew lacht Paar auf Hochzeitsreise aus – "Hat uns das Herz gebrochen"

Diese Kreuzfahrt sollte die Reise ihres Lebens werden doch die Flitterwochen von Dan und Chance Walton-Ashmore (beide 25) wurden für das Paar zu einem absoluten Alptraum.

» Vogue: "Bis zu diesem Jahr wusste ich nicht, dass meine Träume Grenzen hatten" – Billy Porter über 2019, das großartigste Jahr seines Lebens

Billy Porter schreibt exklusiv für VOGUE über sein Jahr 2019 ? von der immensen Bildungskraft der Serie "Pose" bis zu seinem bahnbrechenden Auftritt bei den Oscars.

25. Dezember 2019

» Welt: Das ist die große, weite Welt der Schwulen

Wie sie lebten, wie sie liebten und was daraus geworden ist: Endlich wird männliche Homosexualität auch historisch erforscht. Am interessantesten ist dabei wieder mal das vielgeschmähte 19. Jahrhundert.

» BauernZeitung über trans Landwirtin: Eine ganz besondere Frau

Die BauernZeitung war 2019 unterwegs, bei landwirtschaftlichen Betrieben und Anlässen. Dabei lernten wir interessante und einzigartige Menschen kennen.

» Spiegel Online über Leihmutterschaft in Griechenland: Von der eigenen Oma zur Welt gebracht

In einigen Fragen des Familienrechts ist Griechenland konservativ: Alleinerziehende dürfen nicht adoptieren, Homosexuelle nicht heiraten. Leihmutterschaft dagegen ist legal – und auch unter Verwandten Praxis. So wie bei den Ontous.

» Zeit Online über Megan Rapinoe: Die Gegenspielerin

Während der Fußball-WM im Juni lernt Cathrin Gilbert den Kampfgeist der US-Kapitänin Megan Rapinoe zu schätzen nicht nur auf dem Rasen.