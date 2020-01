Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Januar 2020

» SRF über LGBT-Rechte in Japan: Gleichgeschlechtliche Ehe wird nicht anerkannt

Offene Anfeindungen erleben Koki Hayashi und sein Partner in Tokio nicht. Doch ihre Ehe eintragen zu lassen, geht nicht.

31. Dezember 2019

» Vice: Schwuler Junge auf dem Land – Das hat eure Homophobie aus mir gemacht

"Sie riefen mir 'Mädchen, Mädchen' oder 'Schwuli' hinterher, bedrängten mich nach dem Unterricht. Jahrelang."

» Deutsche Welle kommentiert: Kein Ballwechsel mehr in der Margaret Court Arena

Australiens Tennis-Idol Margaret Court äußert sich erneut homophob. Nicht ihre erste, aber hoffentlich die letzte Entgleisung, während ein Stadion im Melbourne Park ihren Namen trägt, meint DW-Redakteur David Vorholt.

» Süddeutsche.de über Megan Rapinoe: Mit Wut und Grinsen die Welt verändern

Kaum ein Sportler hat 2019 für so viel Aufsehen gesorgt wie die US-amerikanische Spitzenfußballerin. Doch die Frage lautet: Was ist geblieben?

» Süddeutsche.de spricht mit Jura-Professorin über Elternschaft: Familie divers

Veränderte Geschlechterrollen und Fortschritte in der Fortpflanzungsmedizin führen zu neuen Formen der Elternschaft. Das wirft schwierige Fragen auf.

30. Dezember 2019

» Nollendorfblog-Rückblick 2019: Was es für die Politik bedeutet, dass die bedeutendsten Politiker des Jahres schwul waren.

Zum Jahresrückblick: Wo und wie kann der queere Blick auf Gesellschaft zu einer besseren Betrachtung der Gesamtgesellschaft auf Gesellschaft führen? Bisher galt es, sich nicht zu verstecken. Jetzt, so scheint es, kann, soll es darum gehen, sich zu zeigen.

» oe24.at: Sie wurde nur 24 – Transgender-Profi-Gamerin tot

Die erste "League of Legends"-Profi-Gamerin Maria Creveling starb im Alter von nur 24 Jahren.

» Spiegel Online über Forschungsband über queere Flüchtlinge: Der Wunsch nach mehr Sensibilität

Wenn die Diskriminierung weitergeht: Nach Angaben von NGOs sind rund fünf Prozent der Geflüchteten in Deutschland queer – ein Sammelband will mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen.

» Welt-Nachruf auf Jerry Herman: Er war, was er war

Er schrieb nicht nur I Am What I Am: Ein Nachruf auf den Broadway-Komponisten Jerry Herman

» Südkurier: Schwulsein ist in Überlingen schwer

Zwei junge Männer ergreifen die Initiative für mehr Sichtbarkeit: Till Rimmele und Julian-Ferdinand Vögele wollen auch an Schulen sprechen. Erstes Gesprächsangebot im Jugendzentrum stieß auf verhaltenes Interesse

» TAG24 über Wirbel um Leipziger Szene-Club: Hat das "KÄTZ" Kontakt zur rechten Szene?

Eine Zusammenarbeit mit dem KÄTZ-Club schließen verschiedene Leipziger Institutionen aus. Das hat einen Grund.

» Heilbronner Stimme: Crailsheimer Kandidat bleibt nach Datingshow für Schwule single

Bei ersten Datingshow für Schwule hat Dominic Smith aus Crailsheim den Sieg um "Prince Charming" knapp verpasst. Durch seine Teilnahme in der Fernsehshow wollte der 31-Jährige ein Statement gegen die Diskriminierung von Homosexuellen setzen.

29. Dezember 2019

» Tagesspiegel über Peaches live in der Volksbühne: Freiheit für die Brüste

Mit der Show There is only one Peach with the Hole in the Middle feiert Peaches ihr 20-jähriges Pop-Jubiläum. Eindrücke von der Premiere in der Volksbühne.

» Schlager.de über Kerstin Ott: Übler Angriff auf die Sängerin!

Als uns diese Nachricht von einem Leser erreicht, wurde unserer Redaktion übel: "Diese Abstimmung geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Hier entscheiden nicht mehr die Musikliebhaber stattdessen die ideologisch eingefärbten Schwulenorganisationen, denen die Musik und der Gesang eigentlich egal ist, wenn "ihre" Ott , die eigentlich keine Singstimme besitzt, ganz oben steht. Deutschland blamiert sich ja total, wenn es von solchen Leuten "repräsentiert" werden soll." Geschrieben wurde diese von einem Schlager.de-Leser, Michael S., der sich offensichtlich über den Erfolg von Kerstin Ott bei unserem Jahresvoting ärgert.

» taz über Sex in den neuen 20er Jahren: Roboter der Lust

Die Digitalisierung hat auch unser Sexleben erfasst: Dating-Apps, ferngesteuerte Vibratoren, virtuelle Pornos. Bald nun auch: humanoide Sexroboter.

» DWDL.de über "Queer 4 You": Was kann die deutsche "Queer Eye"-Kopie?

Mit einer offensichtlichen Anlehnung an das Netflix-Erfolgsformat "Queer Eye" startet nun das deutsche Pendant "Queer 4 You" beim RBB. Die Senderwahl überrascht und verdeutlicht nicht unbedingt Sichtbarkeit für queere Personen. Gut ist die Sendung trotzdem.

28. Dezember 2019

» Spiegel Online über das queere Bangkok: Die Silom Road, ein Stück Freiheit

Drag Queens treffen hier auf Touristen aus aller Welt: Die Silom Road ist das Zentrum von Bangkoks schwulem Nachtleben. Zur White Party vor Silvester zeigt sich die Szene so offen und laut wie sonst nirgends in Asien.

» Abendzeitung über Glockenbach im Jahr 2040: Weniger schwul und international

Glockenbach- und Bahnhofsviertel werden weniger schwul und weniger international. Doch der Bezirk bleibt sehr jung. Die AZ blickt in die Zukunft auf das Jahr 2040.

» Wochenblitz: Razzia in luxuriösem "Gay Spa" in Bangkok – 11 Ausländer festgenommen

Thailands Immigrationchef Generalleutnant Sompong Big Oud Chingduang (rechts) und seine Mitarbeiter präsentierten die Nachricht von einer Razzia in einem luxuriösen Gay Spa in der Soi Aree 4 im Stadtviertel Phayathai in Bangkok.

» RND: Von Rapperin Sookee zu Sukini – Eine starke Stimme für die Kindermusik

Die Rapperin Sookee gilt als starke Stimme gegen Sexismus, Homophobie und Rassismus im HipHop und in der Gesellschaft. Nun beendet Nora Hantzsch ihre Rap-Karriere und widmet sich als Sukini ganz der Kindermusik. Ihre Haltung hat sie dabei nicht aufgegeben, dafür aber Freiheit gewonnen.