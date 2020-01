Ausgewählter Artikel:

» (03.01.2020) Vice: Deutsches "Queer Eye" – So sind die ersten Folgen "Queer 4 you"

Ästhetisch wirkt es wie "Mitten im Leben" meets "Abendschau".

03. Januar 2020

» ze.tt über "Queer 4 You": Wie gut ist das deutsche "Queer Eye"?

Nach "Queen of Drags" (ProSieben) und "Prince Charming" (TV Now) wagt sich nun der öffentlich-rechtliche Rundfunk an ein LGBTQ-freundliches Programmangebot – mit Erfolg. Eine Kritik

» verqueert.de: Die Koalitionsverträge in Sachsen und Brandenburg aus LGBTIQ* Perspektive betrachtet

Nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen haben sich zwei Koalitionen aus CDU/SPD/Grünen gebildet, in Brandenburg unter Führung der SPD, in Sachsen unter Führung der CDU. Bereits vor den Wahlen habe ich mich mit den Wahlprogrammen der Parteien (Brandenburg, Sachsen) auseinandergesetzt.

» NWZonline: Regenbogen-Flagge – Stadt setzt Zeichen

Die Stadt Nordenham wird ab diesem Jahr 2020 am Christopher Street Day zumindest eine Regenbogen-Flagge hissen.

» zentralplus: "Bewusstsein für Diversität zu schaffen ist kein Randgruppen-Thema"

Homo-, bi- und transsexuelle Jugendliche sind am ehesten suizidgefährdet. Andreas Pfister von der Hochschule Luzern will eine Studie durchführen, um an die Hintergründe zu gelangen.

» RP Online interviewt Schwulenreferenten der HSD: "Ich kenne Paare, die sich bewusst nicht öffentlich küssen"

Auch 2020 werden Homosexuelle noch diskriminiert, sagt Martin Bühren, Referent für schwule und bisexuelle Studierende an der Hochschule Düsseldorf. Er kämpft für mehr Toleranz.

» taz: Männliche Sexarbeit ist anders

Das Prostituiertenschutzgesetz hilft männlichen Sexarbeitern nicht. Sich ordnungsgemäß anzumelden, wäre für viele lebensfremd.

02. Januar 2020

» taz über trans Frau in Istanbul: Eine helfende Hand

In der verletzlichsten Phase ihres Leben hatte ich Unterstützung von einem guten Freund. Seinen Namen habe ich vergessen, seine Hilfe nie.

» Deutschlandfunk Nova über Pakistan: Spezielle Krankenkarten für Transgender

Pakistan will dafür sorgen, dass Transgender in Krankenhäusern nicht länger diskriminiert werden. Sie sollen spezielle Gesundheitsausweise bekommen.

» derStandard.at: Wieso 2020 das Jahr des modebewussten Mannes ist

Harry Styles, Timothée Chalamet und das neue Makeover-Format "Queer 4 You" haben eine modische Botschaft an die Männer im Gepäck: Alles geht, wenn ihr das wollt!

» Göttinger Tageblatt: Ist Transgender zur Mode geworden, Herr Fischer?

Immer mehr Jugendliche wollen das eigene Geschlecht hinter sich lassen. Oberarzt Frank Fischer vom Kinderkrankenhaus Auf der Bult erklärt im HAZ-Interview, warum das so ist und weshalb sich immer mehr Transgender-Menschen in den Medien outen.

Testabo erforderlich

» Mittelbayerische Zeitung: Zweite Hochzeit für Stefan und Martin

Die zwei Stullner traten 2010 als erstes schwules Paar im Landkreis Schwandorf vors Standesamt. 2020 sagen sie nochmal ja.

Testabo erforderlich

01. Januar 2020

» SRF über LGBT-Rechte in Japan: Gleichgeschlechtliche Ehe wird nicht anerkannt

Offene Anfeindungen erleben Koki Hayashi und sein Partner in Tokio nicht. Doch ihre Ehe eintragen zu lassen, geht nicht.

31. Dezember 2019

» Vice: Schwuler Junge auf dem Land – Das hat eure Homophobie aus mir gemacht

"Sie riefen mir 'Mädchen, Mädchen' oder 'Schwuli' hinterher, bedrängten mich nach dem Unterricht. Jahrelang."

» Deutsche Welle kommentiert: Kein Ballwechsel mehr in der Margaret Court Arena

Australiens Tennis-Idol Margaret Court äußert sich erneut homophob. Nicht ihre erste, aber hoffentlich die letzte Entgleisung, während ein Stadion im Melbourne Park ihren Namen trägt, meint DW-Redakteur David Vorholt.

» Süddeutsche.de über Megan Rapinoe: Mit Wut und Grinsen die Welt verändern

Kaum ein Sportler hat 2019 für so viel Aufsehen gesorgt wie die US-amerikanische Spitzenfußballerin. Doch die Frage lautet: Was ist geblieben?

» Süddeutsche.de spricht mit Jura-Professorin über Elternschaft: Familie divers

Veränderte Geschlechterrollen und Fortschritte in der Fortpflanzungsmedizin führen zu neuen Formen der Elternschaft. Das wirft schwierige Fragen auf.

30. Dezember 2019

» Nollendorfblog-Rückblick 2019: Was es für die Politik bedeutet, dass die bedeutendsten Politiker des Jahres schwul waren.

Zum Jahresrückblick: Wo und wie kann der queere Blick auf Gesellschaft zu einer besseren Betrachtung der Gesamtgesellschaft auf Gesellschaft führen? Bisher galt es, sich nicht zu verstecken. Jetzt, so scheint es, kann, soll es darum gehen, sich zu zeigen.

» oe24.at: Sie wurde nur 24 – Transgender-Profi-Gamerin tot

Die erste "League of Legends"-Profi-Gamerin Maria Creveling starb im Alter von nur 24 Jahren.

» Spiegel Online über Forschungsband über queere Flüchtlinge: Der Wunsch nach mehr Sensibilität

Wenn die Diskriminierung weitergeht: Nach Angaben von NGOs sind rund fünf Prozent der Geflüchteten in Deutschland queer – ein Sammelband will mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen.