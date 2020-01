Ausgewählter Artikel:

08. Januar 2020

» watson zur Erweiterung der Rassismus-Strafnorm: Vom Privileg, nicht schützenswert zu sein

Am 9. Februar stimmen wir über die Erweiterung der Rassismus-Strafnorm ab. Ein Brief ans "Komitee gegen dieses Zensurgesetz".

» evangelisch.de: Warum mir Dieter Nuhrs Homophobie ziemlich egal ist

Dieter Nuhr nennt den Schwulenrechtler und Blogger Johannes Kram einen Irren und verhöhnt schwule Sexualität. Trotzdem ist die Frage nach der Homophobie des Herrn Nuhr ziemlich unerheblich, ja sogar kontraproduktiv. Die berechtigte Kritik an ihm muss auf einen anderen Punkt abzielen.

» Mittelbayerische Zeitung über schwule Parlamentarier: Mistols Männergruppe noch unter sich

Die schwulen Parlamentarier blieben bisher ohne Zulauf. Im Februar will das neuartige Bündnis aber erste Aktionen planen.

» der zaunfink über Außerirdischen und gendergerechte Sprache: Völlig übertrieben

Nur mir sehr nahestehende Menschen wissen, dass in meiner rechten Ohrmuschel ein winziger Außerirdischer wohnt. Meistens schläft er und bleibt deswegen völlig unbemerkt, aber manchmal wacht er auf

» Süddeutsche.de über Gewalt gegen LGBTQ: Liebe, die Hass erzeugt

Münchens Polizei registriert einen Anstieg von Straftaten "gegen die sexuelle Orientierung".

» Westdeutsche Zeitung: Muslim und Jude gründen einen Karnevalsverein der Toleranz

Ataman Yildirim und Amit Marcus haben den Vorsitz übernommen und wollen Randgruppen eine Stimme geben.

07. Januar 2020

» Tagesspiegel über Neubewertung der US-Dichterin Emily Dickinson: Die große Liebe lebte nebenan

Emily Dickinson, eine der wichtigsten US-Dichterinnen, war vermutlich lesbisch. Das wurde lange ignoriert, doch das ändert sich – auch dank einer neuen Serie.

» pflegen-online.de: Pflegekräfte durch Lesben und Schwule oft verunsichert

... und das spüren viele Lesben und Schwule: Sie fühlen sich nicht akzeptiert. Doch das lässt sich ändern, meint Klaus Müller von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren – ein Kommentar

» 20 Minuten: "Schwule können mit Schlägen geheilt werden"

Wer sind die Schwulenhasser, die im Zürcher Nachtleben Homosexuelle anpöbeln und schlagen? 20 Minuten hat sich auf die Suche gemacht.

» Freie Presse: Ist Schwanenpaar eine Herren-WG?

Um die neuen Bewohner des Zwickauer Schwanenteichs gibt es schon viele Diskussionen. Eine davon dreht sich ums Geschlecht.

» Siegessäule: Gefahr für die Pressefreiheit? Queere Medien in Bedrängnis

Das Nachrichtenportal Queer.de wurde letztes Jahr mit Abmahnungen überhäuft. Diese dienen oft der Einschüchterung. Ein Gespräch mit Micha Schulze, Geschäftsführer von Queer.de

06. Januar 2020

» Spiegel Online: Für wen gilt das Gesetz zur dritten Option?

Ein neues Gesetz sollte Diskriminierung von Intersexuellen beenden. Nun berufen sich auch Transsexuelle darauf.

» SRF interviewt Pink Cross: "Die 'Ehe für alle' rückt näher"

Pink Cross begrüsst eine CVP-Initiative ohne Ehe-Definition. So sei der Weg frei für die "Ehe für alle" per Gesetz.

» Luzerner Zeitung: Brauchen Homosexuelle mehr Schutz – oder ist das unnötig?

Der Grünliberale Roland Fischer plädiert für das neue Gesetz, Pirmin Schwander von der SVP dagegen.

» Tsüri-Interview mit HAZ-Präsident: "Der Aufruf zu Hass und Gewalt ist keine Meinung!"

Was tun, damit sich LGBTIQ+-Menschen in Zürich sicher bewegen können? Wie können wir die Angriffe auf die Community stoppen? Und was hat die Ausweitung der Anti-Rassismusstrafnorm um die sexuelle Orientierung damit zu tun, über die wir am 9. Februar abstimmen? Das Gespräch mit Patrick Hadi Huber, Präsident der Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich (HAZ).

» Welt über queeres Altersheim in Mexiko: Alter schwuler Mann, was nun?

Mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne haben LGBT-Aktivisten in Mexiko-Stadt die erste Altentagesstätte für Schwule, Lesben und Transgender in Lateinamerika eröffnet. Besuch in einer Oase der Herzlichkeit.

» Zeit Online zur Schweizer Volksabstimmung: Kein Wort dem Hass

Ein neues Verbot soll künftig Schwule und Lesben schützen. Am 9. Februar wird darüber abgestimmt.

» Der Bund: "Zu meiner Zeit wurde nicht über lesbische Liebe geredet"

Die 65-jährige Regina Moser aus Bern will sich als Lesbe im Alter nicht verstecken müssen.

05. Januar 2020

» ze.tt: Das sind die sexuellen Wünsche, die ihr euch 2020 erfüllen möchtet

Strap-ons, überhaupt mal einen Orgasmus beim Sex haben oder Hände im Hintern. Wir haben anonym nach euren sexuellen Vorsätzen für dieses Jahr gefragt.

» Neustadt-Geflüster: 20 Jahre paradiesische Sauna

Ein Neustadt-Original der heißen Sorte. An der Friedensstraße gibt es das Paradise, ein Spa-Club, hauptsächlich für Männer.