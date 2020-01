Ausgewählter Artikel:

» (10.01.2020) Welt: Die Unterscheidung zwischen Homo und Hetero ist unsinnig

Schwuler Sex galt Evolutionsbiologen lange als verschwendete Energie. Neueste Forschung zeigt genau das Gegenteil: Kann es sein, dass Homosexualität den entscheidenden Vorteil bringt?

10. Januar 2020

» n-tv: Sechs Jahre nach Coming-Out – Hitzlspergers Beispiel zu folgen bleibt schwer

Vor genau sechs Jahren macht Thomas Hitzlsperger seine Homosexualität öffentlich. Besonders im Amateurbereich sorgt das für positive Veränderungen. Bei den Profis herrscht aber nach wie vor viel Angst – Homosexualität ist im Fußball noch lange nicht selbstverständlich.

09. Januar 2020

» TAG24: Thomas Hitzlsperger erinnert an sein Outing – "Viele hatten mich gewarnt"

Vor sechs Jahren outete sich VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger als homosexuell. Nun erinnerte er daran.

» Deutsche Welle: "König von Deutschland" – Warum Rio Reiser eine deutsche Ikone ist

Poet, Rebell, Rockstar, gehasst und geliebt. Kultfigur des linken Widerstands. Leidenschaftlicher Songschreiber und Idol für unzählige deutsche Musiker. Rio Reiser wurde vor 70 Jahren geboren.

» 20 Minuten: Zürcher Club verurteilt Schwulenhasser

In einem Statement stellt der Zürcher Vior Club klar, dass Schwulenhasser nicht erwünscht seien. Wer sich nicht daran halte, werde vor die Tür spediert.

08. Januar 2020

» nordbayern.de: Christopher Street Day 2020 auch in Erlangen?

Jährlich gibt es weltweit in vielen Städten Demonstrationen für die Rechte der Schwulen und Lesben. 2020 könnte eine solche Parade anlässlich des Christopher Street Day (CSD) am 24. Oktober erstmals auch in Erlangen stattfinden.

» derStandard.at: Unter Türkis-Grün bleibt das Diskriminieren Homosexueller legal

Das Regierungsprogramm sieht keine Verbesserung des Schutzes von Lesben und Schwulen gegen Benachteiligung als Kunden vor, wie sie die Grünen seit Jahren fordern.

» watson zur Erweiterung der Rassismus-Strafnorm: Vom Privileg, nicht schützenswert zu sein

Am 9. Februar stimmen wir über die Erweiterung der Rassismus-Strafnorm ab. Ein Brief ans "Komitee gegen dieses Zensurgesetz".

» evangelisch.de: Warum mir Dieter Nuhrs Homophobie ziemlich egal ist

Dieter Nuhr nennt den Schwulenrechtler und Blogger Johannes Kram einen Irren und verhöhnt schwule Sexualität. Trotzdem ist die Frage nach der Homophobie des Herrn Nuhr ziemlich unerheblich, ja sogar kontraproduktiv. Die berechtigte Kritik an ihm muss auf einen anderen Punkt abzielen.

» Mittelbayerische Zeitung über schwule Parlamentarier: Mistols Männergruppe noch unter sich

Die schwulen Parlamentarier blieben bisher ohne Zulauf. Im Februar will das neuartige Bündnis aber erste Aktionen planen.

» der zaunfink über Außerirdischen und gendergerechte Sprache: Völlig übertrieben

Nur mir sehr nahestehende Menschen wissen, dass in meiner rechten Ohrmuschel ein winziger Außerirdischer wohnt. Meistens schläft er und bleibt deswegen völlig unbemerkt, aber manchmal wacht er auf

» Süddeutsche.de über Gewalt gegen LGBTQ: Liebe, die Hass erzeugt

Münchens Polizei registriert einen Anstieg von Straftaten "gegen die sexuelle Orientierung".

» Westdeutsche Zeitung: Muslim und Jude gründen einen Karnevalsverein der Toleranz

Ataman Yildirim und Amit Marcus haben den Vorsitz übernommen und wollen Randgruppen eine Stimme geben.

07. Januar 2020

» Tagesspiegel über Neubewertung der US-Dichterin Emily Dickinson: Die große Liebe lebte nebenan

Emily Dickinson, eine der wichtigsten US-Dichterinnen, war vermutlich lesbisch. Das wurde lange ignoriert, doch das ändert sich – auch dank einer neuen Serie.

» pflegen-online.de: Pflegekräfte durch Lesben und Schwule oft verunsichert

... und das spüren viele Lesben und Schwule: Sie fühlen sich nicht akzeptiert. Doch das lässt sich ändern, meint Klaus Müller von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren – ein Kommentar

» 20 Minuten: "Schwule können mit Schlägen geheilt werden"

Wer sind die Schwulenhasser, die im Zürcher Nachtleben Homosexuelle anpöbeln und schlagen? 20 Minuten hat sich auf die Suche gemacht.

» Freie Presse: Ist Schwanenpaar eine Herren-WG?

Um die neuen Bewohner des Zwickauer Schwanenteichs gibt es schon viele Diskussionen. Eine davon dreht sich ums Geschlecht.

» Siegessäule: Gefahr für die Pressefreiheit? Queere Medien in Bedrängnis

Das Nachrichtenportal Queer.de wurde letztes Jahr mit Abmahnungen überhäuft. Diese dienen oft der Einschüchterung. Ein Gespräch mit Micha Schulze, Geschäftsführer von Queer.de

06. Januar 2020

» Spiegel Online: Für wen gilt das Gesetz zur dritten Option?

Ein neues Gesetz sollte Diskriminierung von Intersexuellen beenden. Nun berufen sich auch Transsexuelle darauf.

» SRF interviewt Pink Cross: "Die 'Ehe für alle' rückt näher"

Pink Cross begrüsst eine CVP-Initiative ohne Ehe-Definition. So sei der Weg frei für die "Ehe für alle" per Gesetz.