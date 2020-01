Ausgewählter Artikel:

» (10.01.2020) Badische Neueste Nachrichten über Konversionstherapie: "Schade Alex, aber so kommst du nie ins Himmelreich"

"Homosexualität ist heilbar" – diese absurde Vorstellung ist in Deutschland vor allem in streng evangelikalen Kreisen noch vereinzelt anzutreffen. Sie bieten Konversionstherapien an, die Schwule und Lesben umpolen sollen. Zwei Männer, die eine solche Therapie durchlitten haben, berichten von ihren Erlebnissen.

10. Januar 2020

» WDR: Kölner produzieren schwule Webserie

"Kuntergrau" heißt eine Serie, die von jungen Kölnern für Kölner gedreht wird. Sie ist auf YouTube ein echter Renner. Das Besondere: Die Folgen zeigen das Leben und den Alltag von Schwulen. In Köln eigentlich kein großes Thema mehr könnte man meinen. Hier sind doch alle bunt und tolerant. Die Filmemacher von "Kuntergrau" sehen das aber ganz anders.

» watson: Werden Schwulenwitze am Stammtisch strafbar? 10 Antworten zum neuen Diskriminierungsgesetz

Homosexuelle sollen besser vor Diskriminierung geschützt werden. Zehn Fragen und Antworten zur Abstimmung vom 9. Februar.

» Deutschlandfunk über schwulen Religionswissenschaftler Hans-Joachim Schoeps: Preuße durch und durch

Er hat die Bundesrepublik mit aufgebaut, war einer der ganz großen Religionswissenschaftler: Hans-Joachim Schoeps. Ein Konservativer durch und durch. Mehr noch: Zeitweise hegte er Sympathien für die Nazis. Als Jude. Sein Sohn hat eine Biographie in Auftrag gegeben. Er wollte Klarheit.

» Tagesspiegel: Ein sicheres Gesundheitssystem für trans* Menschen schaffen

Wer eine Transition anstrebt, muss viele Widerstände überwinden. Eine Buch erklärt, wie Psychotherapeut*innen helfen können und das System verbessert wird.

» FAZ über "AJ and the Queen" bei Netflix: Königin mit Vaterfreuden

Ihre Majestät ist zwar vielleicht not amused, aber recht amüsant: In der Serie AJ and the Queen gibt der Dragqueenstar RuPaul sein Sitcom-Debüt.

» MOZ.de: Freiheitsstatue am fforst in Regenbogenfarben

Das Verbündungshaus fforst ist derzeit ein Schauplatz der Aktionstage gegen Homophobie und Sexismus, die der Allgemeine Studentische Ausschuss veranstaltet. Passend wurde die Freiheitsstatue, die über dem Eingang grüßt, in Regenbogenfarben geschmückt und die Fahne aufgezogen. Die Aktionstage begannen am Mittwoch mit einem Workshop zu sexuellen Orientierungen. Am Dienstag wird im Fforsthaus der Film "Pride" gezeigt, in dem sich eine Londoner LGTB-Community mit walisischen Bergarbeitern im Arbeitskampf verbündet.

» n-tv: Sechs Jahre nach Coming-Out – Hitzlspergers Beispiel zu folgen bleibt schwer

Vor genau sechs Jahren macht Thomas Hitzlsperger seine Homosexualität öffentlich. Besonders im Amateurbereich sorgt das für positive Veränderungen. Bei den Profis herrscht aber nach wie vor viel Angst – Homosexualität ist im Fußball noch lange nicht selbstverständlich.

» Welt: Die Unterscheidung zwischen Homo und Hetero ist unsinnig

Schwuler Sex galt Evolutionsbiologen lange als verschwendete Energie. Neueste Forschung zeigt genau das Gegenteil: Kann es sein, dass Homosexualität den entscheidenden Vorteil bringt?

09. Januar 2020

» TAG24: Thomas Hitzlsperger erinnert an sein Outing – "Viele hatten mich gewarnt"

Vor sechs Jahren outete sich VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger als homosexuell. Nun erinnerte er daran.

» Deutsche Welle: "König von Deutschland" – Warum Rio Reiser eine deutsche Ikone ist

Poet, Rebell, Rockstar, gehasst und geliebt. Kultfigur des linken Widerstands. Leidenschaftlicher Songschreiber und Idol für unzählige deutsche Musiker. Rio Reiser wurde vor 70 Jahren geboren.

» 20 Minuten: Zürcher Club verurteilt Schwulenhasser

In einem Statement stellt der Zürcher Vior Club klar, dass Schwulenhasser nicht erwünscht seien. Wer sich nicht daran halte, werde vor die Tür spediert.

08. Januar 2020

» nordbayern.de: Christopher Street Day 2020 auch in Erlangen?

Jährlich gibt es weltweit in vielen Städten Demonstrationen für die Rechte der Schwulen und Lesben. 2020 könnte eine solche Parade anlässlich des Christopher Street Day (CSD) am 24. Oktober erstmals auch in Erlangen stattfinden.

» derStandard.at: Unter Türkis-Grün bleibt das Diskriminieren Homosexueller legal

Das Regierungsprogramm sieht keine Verbesserung des Schutzes von Lesben und Schwulen gegen Benachteiligung als Kunden vor, wie sie die Grünen seit Jahren fordern.

» watson zur Erweiterung der Rassismus-Strafnorm: Vom Privileg, nicht schützenswert zu sein

Am 9. Februar stimmen wir über die Erweiterung der Rassismus-Strafnorm ab. Ein Brief ans "Komitee gegen dieses Zensurgesetz".

» evangelisch.de: Warum mir Dieter Nuhrs Homophobie ziemlich egal ist

Dieter Nuhr nennt den Schwulenrechtler und Blogger Johannes Kram einen Irren und verhöhnt schwule Sexualität. Trotzdem ist die Frage nach der Homophobie des Herrn Nuhr ziemlich unerheblich, ja sogar kontraproduktiv. Die berechtigte Kritik an ihm muss auf einen anderen Punkt abzielen.

» Mittelbayerische Zeitung über schwule Parlamentarier: Mistols Männergruppe noch unter sich

Die schwulen Parlamentarier blieben bisher ohne Zulauf. Im Februar will das neuartige Bündnis aber erste Aktionen planen.

» der zaunfink über Außerirdischen und gendergerechte Sprache: Völlig übertrieben

Nur mir sehr nahestehende Menschen wissen, dass in meiner rechten Ohrmuschel ein winziger Außerirdischer wohnt. Meistens schläft er und bleibt deswegen völlig unbemerkt, aber manchmal wacht er auf

» Süddeutsche.de über Gewalt gegen LGBTQ: Liebe, die Hass erzeugt

Münchens Polizei registriert einen Anstieg von Straftaten "gegen die sexuelle Orientierung".

» Westdeutsche Zeitung: Muslim und Jude gründen einen Karnevalsverein der Toleranz

Ataman Yildirim und Amit Marcus haben den Vorsitz übernommen und wollen Randgruppen eine Stimme geben.